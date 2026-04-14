El Levante hurga en la herida por el 'favor' de Simeone al Sevilla: "Nos sentimos perjudicados"

El presidente del club granota, Pablo Sánchez, recalcó que esta pasada jornada, en la que ganaron casi todos los equipos que pelean por el descenso, hubo equipos que "no han jugado con sus mejores jugadores", en clara alusión al Atlético de Madrid y al Celta de Vigo

El Sevilla FC logró tres puntos clave frente al Atlético de Madrid en una jornada en la que casi todos los equipos de la zona baja sacaron sus partidos adelante, dejando prácticamente igual, con un partido menos por disputarse, la angustiosa lucha por el descenso, sobre el cual los nervionenses solo tienen dos puntos de ventaja. También vencieron Oviedo, Levante, Elche y Mallorca, mientras que el Alavés empató. Pero en medio de esa batalla ha sido mirada con lupa la decisión de Diego Simeone de poner en liza un once plagado de suplentes y canteranos en el Sánchez-Pizjuán, lo que facilitó la victoria del equipo dirigido por Luis García Plaza.

También ha habido 'dardos' desde el Real Betis

Incluso desde el otro lado de la ciudad, el CEO del Real Betis, Ramón Alarcón, ha metido el dedo en la llaga para referirse entre bromas a la presencia de jugadores como Boñar, Dani Martínez, Julio Díaz y Rayane Belaid entre los titulares colchoneros. "El Sevilla tuvo suerte de jugar contra jugadores de Primera RFEF. Comprendo la alineación y también el enfado de los otros equipos. En ese sentido, hay que mejorar los calendarios, más que nada porque tener en pocas horas un partido clave hace que el jugador meta menos la pierna", señaló en la Cadena Ser.

También el Celta de Vigo, que este próximo jueves buscará el milagro frente al Friburgo en la Europa League, reservó ante el Oviedo a piezas importantes como Iago Aspas, Borja Iglesias, Ilaix Moriba o Mingueza, estrenándose en el once el joven Antañón. Y a ello se refirió muy molesto el presidente del Levante, Pablo Sánchez, antes de cerrar la jornada este pasado lunes con victoria sobre el Getafe, criticando la decisión de Claudio Giráldez y, especialmente, la de Simeone, aunque sin dar nombres concretos.

Las quejas del Levante: "Algo poco bonito"

"Pues sí, y la verdad que es una jornada difícil de entender. Ha habido resultados, no podemos decir sorpresas, pero sí resultados, pues eso, al final poco previsibles, con alineaciones... Al final ha habido equipos que no han jugado con sus mejores jugadores, esa es la realidad. También es verdad que esto suele pasar casi todas las temporadas, pero no por ello, no deja de ser algo poco bonito, bajo mi punto de vista, porque al final cuando jugamos un partido tenemos que intentar poner todo, toda la carne de asador para ganar ese partido, y en esta jornada yo creo que no ha sido así. Respetando por supuestísimo a todos los jugadores que han competido, que lo han hecho para ganar el partido, pero es verdad que en algunos partidos no han jugado los mejores, eso es así", señaló en declaraciones a DAZN.

A falta de siete 'finales' para la conclusión del campeonato, el conjunto granota se encuentra a cuatro puntos de la salvación, con mucha más vida de lo que muchos preveían hace semanas. Pero su máximo dirigente insistió en sus lamentos por no haber podido aprovechar la ocasión para recortar más distancias. "Sí, nos sentimos perjudicados, es verdad que en el fútbol todo puede pasar, cualquier resultado es posible, y seguramente la gente dirá, no, oye, ahora vienen llorando, que hubiesen hecho los deberes antes. No, estamos haciendo los deberes, estamos peleando, estamos dejándonos la piel cada partido para intentar ganar, y esta jornada pues es verdad que ha habido partidos en los que las fuerzas no estaban igualadas", sentenció.