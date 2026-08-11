Nobel Mendy se marcha al Hull City y el Betis pilla otro buen pellizco del traspaso

El central senegalés está a punto de ser anunciado nuevo jugador del cuadro inglés tras alcanzar un acuerdo con el Rayo Vallecano; el Betis tiene un 20% de los derechos del que fuera su canterano

El Real Betis puede recibir en las próximas horas la confirmación de una gran noticia ya que el Rayo Vallecano y el Hull City están cerrando los detalles del traspaso de Nobel Mendy al conjunto inglés, por el que el equipo recién ascendido a la Premier League pagará un 19 millones de euros y hasta 25 millones en variables al cuadro madrileño.

Hace un año, el Betis vendió al entonces central verdiblanco por 2,8 millones de euros más variables al Rayo y conservó el 20% de los derechos del jugador, por lo que la quinta parte de lo que se mueva ahora irá a parar a las arcas verdiblancas.

Eso se añadiría a los 2,8 millones de euros ya ingresados al hacer efectiva hace poco más de mes y medio el Rayo Vallecano la opción de compra recogida en el contrato de cesión, que incluía pluses hasta los 3,5 millones que ya no se materializarían al cambiar de aires.

Pese a su buena temporada en el Rayo Vallecano, el zaguero senegalés no entraba en los planes de Manuel Pellegrini debido a la fuerte competencia verdiblanca en el centro de la defensa, aunque no cabe duda de la valía del exbético, que ahora, tras una sola temporada en LaLiga, dará el salto a la Premier League.

Una buena recompensa para el Betis

Y también el Betis verá recompensada su apuesta por el jugador, al que fichó procedente el Paris FC para el Betis Deportivo allá por la temporada 2023/2024. Ese año disputó 18 encuentros con el filial verdiblanco en Segunda RFEF, además de debutar con el primer equipo en la Copa del Rey ante el Alavés en Mendizorroza.

Al final de esa campaña el Betis ejecutó la opción de compra que disponía por 900.000 euros con la intención de que tuviera más protagonismo con Pellegrini, aunque solo llegó a disputar cinco partidos oficiales (dos de LaLiga, dos de la Conference y uno de la Copa del Rey) con el primer equipo y trece en Primera RFEF con el Betis Deportivo.

Así, a los 2,8 millones de euros de su traspaso al Rayo Vallecano habrá que añadir un fijo de 3,8 millones, más un 20% de esos 5-6 millones más en variables que se cumplan y que se refieren a su participación, a los éxitos (léase Europa) del Hull City o en la llamada de la selección absoluta senegalesa. Hasta hace una semana su futuro parecía en Alemania, pues Eintracht de Frankfurt y RB Leipizig habían movido ficha, aunque finalmente jugará en la Premier League.