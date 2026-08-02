Rayo y Hull reactivan el acuerdo por Nobel Mendy, que tiene la llave para salir

Desde la entidad franjirroja, que dan por cerrado el trato por algo menos de 20 millones fijos y hasta 25 en bonus, culpan en privado al central y su entorno de la dilación, pues exigen el cobro de comisiones y cantidades pendientes, amén de no existir un entendimiento total sobre los derechos de formación

Rayo Vallecano y Hull City dan por reactivado el acuerdo para el traspaso de Nobel Mendy por un fijo de 19 millones de euros y hasta 25 millones en variables, algunas de fácil cumplimiento. Si a principios del fin de semana se deslizaba un bloqueo al pretender los franjirrojos cambiar ciertas condiciones del trato, sobre todo respecto a la conservación de un porcentaje cercano al 20% de una futura venta, se ha llegado a un entendimiento (según apuntan a ESTADIO DEPORTIVO, recortando en un millón la ganancia inicial de los madrileños para concederles los ingleses un porcentaje de cualquier plusvalía futura), si bien restan flecos para que el Real Betis se embolse su pellizco.

Como es bien sabido, los verdiblancos sí disponen del 20% de los derechos del central senegalés, por lo que la quinta parte de lo que se mueva irá a parar a sus arcas. Eso se añadiría a los 2,8 millones ya ingresados al hacer efectiva hace poco más de mes y medio la institución de Payaso Fofó la opción de compra recogida en el contrato de cesión, que incluía pluses hasta los 3,5 millones que ya no se materializarían al cambiar de aires. Por todo esto, en La Cartuja están muy pendientes, así como de los dos años del mecanismo de solidaridad que le pertenecen al participar en la formación del zaguero zurdo, a los que no están dispuestos, por supuesto, a renunciar.

Los derechos de formación y el mecanismo de solidaridad, entre los flecos de la discordia

Precisamente, el último escollo, según filtra el Rayo Vallecano, está en el entorno de Nobel Mendy por el cobro de comisiones y algunas cantidades pendientes, así como del reparto (quién paga y cuánto) de los citados derechos por la gestión del futbolista mientras era (que lo sigue siendo) menor de 23 años, que deberán repartirse entre el propio club franjirrojo (un año), el Real Betis (dos), Paris FC (dos), FC Mantois (uno) y Pacy-Ménillas RC (cuatro). Se trata de un montante fijo y luego la segunda compensación según el tiempo en el que lo tuvieron en sus canteras (cuanto mayor, sube) al tratarse de una transferencia internacional.

Ya serían 6,6 millones camino de siete por un activo que no cuadraba aquí

Aunque no cabe duda de que el Rayo Vallecano se llevará la mayor tajada como premio a su valentía para hacerlo jugar con regularidad en Primera división, mientras que al Real Betis no le convenció en la 24/25 como cuarto central tras su escaso nivel con el filial (varias expulsiones evitables y lesiones) y que no aprovechó del todo sus oportunidades a las órdenes de Manuel Pellegrini, la vía de la monetización de un activo sin sitio en la plantilla heliopolitana reportará una cuantía reseñable.

Así, a los 2,8 millones de euros de su paso a formar parte del club franjirrojo habrá que añadir un fijo de 3,8 millones, más un 20% de esos 5-6 millones más en variables que se cumplan y que se refieren a su participación, a los éxitos (léase Europa) del Hull City o en la llamada de la selección absoluta senegalesa. Hasta hace una semana su futuro parecía en Alemania, pues Eintracht de Frankfurt y RB Leipizig habían movido ficha, aunque finalmente jugará en la Premier League.