Premio extra de 3,6 millones para el Betis si el Rayo Vallecano acepta la última oferta por Nobel Mendy

El Betis percibió 3,5 millones por la ejecución de la opción de compra por parte del Rayo Vallecano y ahora podría doblar esa cantidad si Martín Presa acepta la jugosa oferta que le ha llegado por el central

El Betis se frota las manos ante la posibilidad de recibir más ingresos por el traspaso de Nobel Mendy ante las llamadas que está recibiendo el Rayo Vallecano para venderle de poco después de hacerse con sus servicios.

Cabe recordar que el club de Vallecas ejecutó a principios de mercado la opción de compra pactada en el contrato de cesión con una ganancia de alrededor de 3,5 millones para el Betis, que, además, se guardó un 20% del pase que podría rentabilizar antes de lo previsto.

Por entonces, ya se barruntaba la posibilidad de que el Rayo hiciera negocio con su traspaso ante el interés que despierta el central senegalés y la realidad es que está abierto a traspasarlo siempre y cuando llegue una oferta irrechazable, no a cualquier precio.

La Premier aprieta con una oferta muy ventajosa para Rayo y Betis

Tanto es así que Raúl Martín Presa, presidente rayista, rechazó una oferta del Eintracht de 15 millones de euros al considerarlo insuficiente pese a doblar el valor de mercado del defensa, 7,5 millones de euros, según Transfermarkt.

Esta negativa no ha frenado a la Bundesliga, pues los de Frankfurt permanecen pendientes y Stuttgart y Leipzig se encuentra al acecho, si bien la gran esperanza para el Betis de hacer caja llega desde Inglaterra ante el poderío económico de todos los clubes.

De este modo, en las últimas horas ha trascendido que un recién ascendido como el Hull City está dispuesto a apostar muy fuerte por Nobel Mendy, hasta el punto de realizar una propuesta que supera a la de la entidad teutona Y es que, según afirma el periodista Marcos Benito, los 'Tigres' han puesto sobre la mesa del Rayo Vallecano una oferta de 18 millones de euros. Cifra que podría convencer a Martín Presa, si bien, por ahora, no ha trascendido la respuesta madrileña.

El Betis ingresaría 3,6 millones más por Mendy

Lo cierto es que en el caso de que se consume la venta en estas cifras, el Betis ingresaría en sus arcas unos 3,6 millones de euros más por Mendy, por lo que su embolso alcanzaría los siete millones de euros.

Esta ganancia supondría una plusvalía muy relevante para los verdiblancos de cara a la planificación, pues en el verano de 2024 pagó 900.000 euros al París FC por sus derechos tras convencer en su temporada de cesión. Es decir, que la diferencia llega a los seis millones de euros, para nada baladí.

Nobel Mendy firmó con el Rayo hasta el 30 de junio de 2030, pero su estancia en el Rayo, después de haber rendido a un buen nivel el curso pasado, podría finalizar este mismo verano si el Rayo acepta la última oferta con la luz verde del futbolista, también necesaria. Obviamente, el Hull elevaría considerablemente la ficha del africano.