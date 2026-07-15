Otro potente club tras Nobel Mendy: el Betis espera un ingreso extra

Después de que el Rayo Vallecano rechazara una oferta del Eintracht de Frankfurt, el RB Leipzig también piensa en el joven central senegalés, aunque no sería el club que lleva la delantera en una puja a la que siguen muy atentos desde La Cartuja

El Real Betis no pudo concretar su objetivo de generar las plusvalías necesarias para cuadrar las cuentas del pasado ejercicio, aunque la marcha de Sergi Altimira al Sporting de Portugal ha dejado en las arcas un fijo de 18,25 millones de euros y otros dos en variables. Pese a ello, se esperan nuevos traspasos, siendo el más cercano el de Nelson Deossa al Vasco da Gama, lo que permitiría recuperar la inversión realizada hace un año y conseguir una pequeña ganancia. Además, Natan se presenta como gran el candidato para la gran venta del verano, con la Premier League al acecho. Y como todo suma, en La Cartuja también atentos a otras posibles fuentes de ingresos a través de jugadores sobre los que se conservan ciertos derechos y pueden cambiar de equipo, como es el caso de Juan Cruz, Assane Diao o Abner Vinícius, por el que se ha interesado el Benfica.

El Real Betis conserva el 20% de Nobel Mendy

En esa lista se incluye también Nobel Mendy, por el que ya se han recibido 3,5 millones después de que el Rayo Vallecano ejecutase la opción de compra pactada el pasado año. Pero dicha cantidad puede verse aumentada de forma importante este mismo verano, pues el club verdiblanco sigue conservando el 20% del pase del cotizado central senegalés, que a sus 21 años ha encontrado una rampa de lanzamiento en Vallecas tras apenas haber disfrutado de oportunidades en el primer equipo bético con Manuel Pellegrini (jugó seis partidos).

Su buen hacer con el conjunto franjirrojo, con el que ha disputado 28 encuentros y ha anotado dos goles, ha hecho que se multipliquen unos pretendientes que nunca le han faltado en realidad. Ya en pasado mercado estival, de hecho, estuvo muy cerca del Rangers escocés o el PSV Eindhoven, pero las negociaciones se cayeron al final por diferentes motivos.

Una larga lista de pretendientes, especialmente en Alemania

Ya como jugador rayista, durante la temporada fue seguido de cerca por el Nottingham Forest, el Benfica y el Atalanta, sumándose a ellos este verano el Celtic de Glasgow. Pero es en Alemania donde más están apretando para intentar llevárselo de LaLiga. Allí, además del Stuttgart, el Eintracht de Frankfurt presentó una oferta de 15 millones de euros, el doble del teórico valor de mercado que la web especializada Transferfmarkt concede al central. Pero el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, la rechazó, haciendo así honor a su fama de duro negociador.

Los planes del RB Leipzig con Nobel Mendy

Esto no significa que el defensor africano no pueda salir del conjunto madrileño sin iniciar su segunda temporada, pero da una idea de cuáles son las elevadas pretensiones de su máximo mandatario. Mientras tanto, el RB Leipzig también se posiciona y piensa en Nobel Mendy como complemento para el francés Maxime Estève, al que firmará procedente del Burnley a cambio de 25 millones más bonus, estando previsto que hoy mismo se haga oficial tras pasar el reconocimiento médico. Según Sky Sport, no obstante, hay otros clubes con gestiones más avanzadas por el ex verdiblanco, por el que solo se lanzaría si encuentra acomodo a alguno de sus dos centrales franceses, Lukeba y Bitshiabu, por los que escucha ofertas.

Una importante fuente plusvalía: costó menos de un millón de euros

Mientras tanto, en La Cartuja no pierden de vista la situación de su ex jugador, pues podría recibir en breve otro importante ingreso extra. De los 15 millones rechazados por el Rayo Vallecano, por ejemplo, se habría quedado 3, elevando de ese modo sus ganacias hasta los 6,5 millones. Todo ello por un futbolista por el que apenas se pagaron 900.000 euros al París FC después de una primera temporada como cedido en el Betis Deportivo.