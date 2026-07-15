El Betis confirma un nuevo amistoso ante la UD Almería: fecha, horario y entradas

El club verdiblanco completa su calendario de pretemporada con un séptimo encuentro ante el conjunto rojiblanco, al que se medirá el 1 de agosto en el Estadio Ciudad de La Línea

El Real Betis sigue trabajando en el complejo hotelero Klosterpforte, en la ciudad alemana de Harsewinkel, donde mantiene instalado su cuartel general desde el pasado miércoles. Se cumple hoy, por tanto, la primera semana de pretemporada en un 'stage' que concluirá este próximo sábado con el primer amistoso del verano, en el que los de Pellegrini medirán su evolución ante el modesto Sportfreunde Lotte, en el Stadion am Lotter Kreuz a las 15:30 horas.

Doble desplazamiento a La Línea de la Concepción

Tras dicha cita estaban previstos otros cinco encuentros de preparación, pero el club verdiblanco ha informado hoy de un nuevo compromiso para cerrar de ese modo su calendario estival. Así, el conjunto heliopolitano se medirá a la UD Almería el sábado 1 de agosto, a las 20:00 horas, en el Estadio Ciudad de La Línea. Un escenario, el de la localidad gaditana, que también acogerá tres días antes, el miércoles 29 de julio, y a la misma hora el choque ya confirmado frente al Olympique de Lyon, correspondiente al Trofeo Ciudad de La Línea.

Ambos encuentros serán afrontados durante la estancia del plantel verdiblanco en la capital hispalense a su regreso de Alemania. Así, en el plan de trabajo trazado están previstos varios entrenamientos en la Ciudad Deportiva Luis de Sol que serán combinados con desplazamientos puntuales a Huelva, para jugar el Trofeo Colombino contra el Recreativo el miércoles 22 de julio a las 20:30 horas; a Granada, donde se enfrentará al club anfitrión en el Trofeo Ciudad de Granada el sábado 25 de julio a las 20:00 horas; y ahora uno doble a la Línea de la Concepción.

Entradas entre 10 y 20 euros

Así, tras el importante test que supondrá el duelo frente al Olympique de Lyon, el cuadro bético medirá sus fuerzas para arrancar agosto con un rival como la UD Almería que volverá a partir en la 26/27 como uno de los favoritos al ascenso a Primera división, tras quedarse con la miel en los labios este último curso. Para dicho envite, el club verdiblanco ha informado además a sus aficionados de que las entradas ya están disponibles de forma online (compralaentrada.com), con precios que van de los 10 a los 20 euros.

El plan del Real Betis en el tramo final de la pretemporada

Una vez disputado dicho encuentro, que será el quinto de la pretemporada, el Real Betis llevará a cabo un segundo 'stage' en Irlanda entre finales de julio y principios de agosto. Allí, además, aprovechará para medir sus fuerzas con un rival de nivel como el Arsenal, al que se enfrentará el miércoles 5 a las 20:30 horas en Dublín.

A su regreso, Manuel Pellegrini se llevará a sus hombres a una última concentración en Marbella (Málaga) que tendrá como broche la presentación ante la afición en el Estadio de La Cartuja, con el Bournemouth como último contrincante el sábado 8 de agosto a las 20:30 horas. Tras ello, el estreno en LaLiga llegará el viernes 21 en casa ante la Real Sociedad (21:00 horas), correspondiente a la segunda jornada, pues el de la primera, contra el Valencia en Mestalla, ha sido aplazado al martes 25 de agosto, a la misma hora, por la presencia de Lo Celso en las semifinales del Mundial, en las que Argentina se medirá este miércoles a Inglaterra.