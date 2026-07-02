El Betis programa un verano cerca de su gente: el quinto amistoso, en La Cartuja contra el Bournemouth

El equipo verdiblanco anuncia un quinto amistoso de pretemporada que le enfrentará a 'The Cherries' en su actual domicilio de La Cartuja de Sevilla, sumándose a los tres trofeos estivales que disputará a finales de julio en otras tres provincias de Andalucía

El Real Betis ha completado este jueves su agenda estival con el anuncio del quinto amistoso de pretemporada, un duelo que además servirá para formar comunión con su incondicional afición a pocos días del inicio de LaLiga EA Sports 2026/2027.

Al más puro estilo de los veranos noventeros, el equipo verdiblanco se presentará formalmente ante el público del Estadio de La Cartuja de Sevilla el próximo 8 de agosto con un encuentro ante el conjunto inglés del AFC Bournemouth. Un verano más cerca que nunca de los suyos en una de las campañas más ilusionantes de la historia reciente que arrancará la próxima semana con dos días de exámenes médicos previos al primer entrenamiento.

De Huelva a Sevilla pasando por Granada y La Línea de la Concepción: la pretemporada andaluza del Betis

El duelo entre los pupilos de Manuel Pellegrini y el plantel entrenado por Andoni Iraola en el temporal hogar heliopolitano ha sido fijado para las 20:30 horas del 8 de agosto y cierra así un calendario con un Betis más cerca que nunca de los suyos. La hoja de ruta arrancará el día 22 de julio en la vecina localidad de Huelva, disputando la LVII edición del Trofeo Colombino ante el anfitrión, el Real Club Recreativo.

Hasta la otra punta de la región se desplazará el equipo bético el día 25 de julio, como invitado por el Granada CF para luchar en el Nuevo Los Cármenes de la ciudad nazarí por alzar el Trofeo Ciudad de Granada. También están de enhorabuena los numerosos béticos -afincados o veraneantes- en Cádiz, pues el 29 de julio podrán ver un Trofeo Ciudad de La Línea que depara un atractivo Real Betis - Olympique de Lyon.

Dublín, sede del único amistoso internacional hasta la fecha

De momento, sólo jugará lejos de Andalucía en uno de los cinco amistosos anunciados: el que le medirá al Arsenal FC en Dublín (Irlanda) el 5 de agosto, sólo tres días antes del choque con el Bournemouth en la capital hispalense que cerrará esta etapa de preparación antes de una temporada histórica con el anhelado regreso a la UEFA Champions League. La idea de la entidad es cerrar al menos un 'bolo' más aprovechando el viaje y la concentración en tierras británicas.

La venta de entradas para el Betis - Bournemouth será gradual

El Real Betis ha explicado que, con la intención de facilitar al máximo la gestión, el aforo disponible para el Betis - Bournemouth se irá abriendo de forma gradual. Por este motivo, aunque mantendrán su acceso gratuito, los socios no podrán acceder con su abono. Deberán adquirir una entrada sin coste alguno a través de la web oficial y únicamente deberá abonar 1,5 euros que la entidad remite al concepto de "gastos de gestión".

Además, todos los abonados y socios podrán hacerse con entradas adicionales que se venderán también vía onlinea al precio único de 5 euros más los mencionados 1,50 euros de gestión (6,5 euros en total). No obstante, el club asegura que informará de forma detallada cuando se acerque más ese 8 de agosto, fecha fijada para el choque en La Cartuja contra 'Las Cerezas' -'The Cherries', en inglés-.