Confirmado el tercer amistoso de pretemporada de los verdiblancos: el 25 de julio, en Granada

El Nuevo Los Cármenes acogerá el segundo 'bolo' a la vuelta de la concentración de principios de julio en Alemania, tras la disputa tres días antes del Trofeo Colombino ante el Recreativo de Huelva y antes de embarcarse rumbo a Irlanda, donde ya tiene cerrado un duelo con el Arsenal

Petit celebra un gol con el equipo en el que ha acabado cedido la 25/26 y en el estadio que visitarán los heliopolitanos dentro de cinco semanas.IMAGO

El Real Betis continúa diseñando su pretemporada, que arrancará oficialmente en algo menos de tres semanas, en concreto el martes 7 de julio, con los reconocimientos médicos y los primeros entrenamientos en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. A finales de esa semana, los verdiblancos desembarcarán en Alemania, donde, como ocurriera en el verano de 2023 (entonces, en Wolfsburgo), celebrarán un primer 'stage' que se prolongará seguramente hasta el 19 o 20 del mes venidero. Posteriormente, breve estancia de nuevo en la capital andaluza, con dos desplazamientos confirmados a sendos puntos de la comunidad para disputar partidos amistosos.

Tercera cita oficial, seguramente cuarta o quinta cronológicamente hablando

Dando por hecho que en tierras germanas habrá uno o dos 'bolos' de preparación, el ya oficial Trofeo Ciudad de Granada, tercer amistoso conocido del periodo estival en verdiblanco, será probablemente la cuarta o quinta en orden cronológico, pues, a la vuelta de Centroeuropa, los de Manuel Pellegrini disputarán el Trofeo Colombino ante el Recreativo de Huelva el miércoles 22 de julio a las 20:30 horas, tres días antes de visitar al conjunto nazarí en el Nuevo Los Cármenes, una cita fijada a las ocho de la tarde del sábado 25-J.

En Dublín, cita con el campeón de la Premier y subcampeón de Europa

La semana siguiente al enfrentamiento con el Granada CF, la expedición del Real Betis se desplazará a Irlanda, donde ya está cerrado, seguramente como broche, un amistoso en el Aviva Stadium de Dublín a las 20:30 hora española del miércoles 5 de agosto ante el Arsenal, vigente campeón de la Premier League y subcampeón de la Champions League. Antes, se busca rival para otro 'bolo', regresando a Sevilla el grupo antes de desplazarse a Marbella para un 'mini stage' previo al inicio de LaLiga, fijado para el fin de semana de la Asunción.

Otras 3-4 piezas por encajar en un verano con múltiples peticiones

La clasificación, 21 años después, del Real Betis para la Champions League ha convertido al club heliopolitano, si no lo era ya de por sí, en un rival muy atractivo en la inminente pretemporada. Muchos equipos europeos y alguno que otro suramericano que realizarán la preparación del próximo curso en los lugares elegidos para la misma encomienda en verdiblanco (Alemania, Sevilla, Irlanda y Marbella) o muy cerca se han dirigido a los responsables hispalenses para cuadrar agendas. Aún quedan 3-4 amistosos por encajar, atendiendo a las peticiones de nivel, exigencia y otros factores por parte de Manuel Pellegrini.