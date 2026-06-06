La pretemporada del Betis sigue tomando forma: ya hay fecha para el regreso al trabajo

Los jugadores verdiblancos se someterán a las habituales pruebas médicas y físicas el 7 de julio, aunque deberán dormir en la capital hispalense un día antes. Tras unas sesiones iniciales en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, el primer 'stage' tendrá lugar en Alemania, siendo ya dos los amistosos confirmados

El Real Betis ya planifica su regreso a la Champions después de 21 años. Son muchas las ilusiones puestas en la 26/27, pero en La Cartuja quieren medir cada paso. No se harán locuras y de momento el foco está puesto en cuadrar las cuentas antes del 30 de junio con ventas por algo más de 20 millones de euros. Será entonces cuando se sepa el margen económico del que dispone Manu Fajardo para armar una plantilla competitiva, para lo cual se tomará una postura de fuerza ante el interés de otros clubes por baluartes como Abde o Natan.

Pero a la espera de que se active de forma definitiva el botón que dé paso a los fichajes (lo primero será reforzar la delantera, el lateral zurdo y el centro del campo), lo que si conocen ya los profesionales verdiblancos es que en un mes tendrán que estar ya de vuelta en la capital hispalense para comenzar el trabajo. El 6 de julio, los pupilos de Manuel Pellegrini tendrán que dormir ya en Sevilla, para al día siguiente someterse a las pruebas médicas y físicas e iniciar la pretemporada.

Con la ausencia de los mundialistas

Lógicamente, se ausentarán en estos primeros días aquellos futbolistas que se encuentran concentrados con sus respectivas selecciones para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que arrancará el próximo 11 de junio. Es el caso del colombiano Cucho Hernández, el argentino Lo Celso, el azteca Álvaro Fidalgo y los marroquíes Abde y Amrabat, aunque por el mediocentro aún hay que negociar su continuidad con el Fenerbahçe.

Además, también estarán en la cita mundialista el congoleño Bakambu y el suizo Ricardo Rodríguez, si bien ambos acaban contrato a final de mes y no regresarán ya a la disciplina verdiblanca, al igual que Adrián San Miguel, que perfila con el club su nuevo puso tras colgar los guantes, y 'Chimy' Ávila, al que se abonará una pequeña compensación económica para rescindir el año de contrato que le queda.

El regreso de los cedidos

Dichas bajas, a la espera de los refuerzos, serán paliadas en los primeros días de trabajo por los cedidos que regresan, como Iker Losada, Mateo Flores, el meta Guilherme Fernandes y Gonzalo Petit. A los tres primeros se les buscará una salida, mientras que al delantero uruguayo se le quiere dar la oportunidad de mostrarse, aunque todo apunta de nuevo a un préstamo, siendo varios los clubes europeos que están pendientes de su situación.

Fecha y hora de los amistosos ante Recreativo de Huelva y Arsenal

Con esos mimbres, y una vez superados los preceptivos exámenes médicos, el primer 'stage' de pretemporada tendrá lugar en Alemania, tras unos primeros días de trabajo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, adonde la plantilla bética regresará para celebrar varis sesiones más antes de una segunda concentración en Irlanda. Será en ese paréntesis en la capital hispalense cuando se dispute el Trofeo Colombino ante el Recreativo de Huelva, el miércoles 22 de julio a las 20:30 horas. Aunque antes, en tierras germanas, está previsto jugar al menos otros dos amistosos aún por confirmar.

Sí se ha anunciado ya oficialmente que el miércoles 5 de agosto, a las 20:30 horas en el Aviva Stadium de Dublín, el cuadro verdiblanco afrontará una prueba de nivel ante el Arsenal, finalista de la última Champions. Además, se espera que durante la presencia del equipo en Eire se dispute como mínimo otro encuentro de preparación, llegando los últimos bolos, y puede que incluso un partido de presentación en La Cartuja, mientras se lleva a cabo una última estadía en Marbella, poco antes del arranque de LaLiga, previsto para el fin de semana del 16 de agosto.