El Betis define el plan en el mercado con Gonzalo Petit en medio del creciete ruido europeo

El boceto del Betis, con la confianza en el charrúa intacta, coincide en primera instancia con la intención del delantero de convencer en pretemporada, para después apostar por un paso más a sabiendas de que se encuentra en el radar de clubes europeos

La confianza de la dirección deportiva bética en Gonzalo Petit continúa prácticamente intacta una vez que regresa a Heliópolis y se mantiene el convencimiento de que se acertó plenamente al apostar por su fichaje de cara al futuro pese a que evidentemente les habría gustado que hubiera disfrutado de mayor continuidad en su primera temporada en España.

En este sentido, más allá de que no se consolidara como titular en las cesiones en el Mirandés y en el Granada, en La Palmera valoran muy positivamente los números firmados por el charrúa completamente a contracorriente y creen que es un buen primer paso.

No en vano, ha marcado ocho goles en 1.755 minutos, cinco en el Mirandés y tres en el Granada, lo que supone una diana cada 219 minutos, es decir, en poco más de dos encuentros, lo que no resulta para nada desdeñable.

Informes positivos en el Betis sobre el rendimiento de Petit

Hay que tener en cuenta que en el primer préstamo solo gozó de la titularidad en 10 de 21 partidos, y en la segunda de otros diez de 16, por lo que casi en la mitad de los encuentros partió desde el banquillo, con algo más de presencia en el club nazarí.

Obviamente, el Betis ha seguido muy de cerca tras la importante inversión realizada en verano por el 85% del pase del futbolista y, como consta a esta redacción, los informes resultan positivos dentro de un contexto en el que se tiene en cuenta su bisoñez a sus 19 años y que todavía debe mejorar en determinadas facetas.

Por ello, una vez analizado el seguimiento, el Betis ha trazado una hoja de ruta que coincide en primera instancia con la del propio jugador, que señaló recientemente que su objetivo es convencer a Pellegrini en la preparación.

Pretemporada asegurada pese a un giro que no se espera

Así, salvo giro mayúsculo porque se presentara una oportunidad irrechazable de hacer caja, lo que realmente no se contempla, en Heliópolis, con el respaldo del técnico chileno, han decidido que arrancará la pretemporada con el primer equipo para poder verlo 'in situ' y que se muestre con el resto de compañeros.

Una 'prueba' con margen muy estrecho para hacerse un sitio en el primer equipo, porque en el club, a día de hoy, todavía se considera pronto para este salto por el riesgo de que puede cortar su progresión y, más aún, en un proyecto de Champions.

Por ello, lo que se baraja en este momento, todavía sin que Petit haya tenido la oportunidad de reivindicarse en la puesta a punto, es otra cesión con un mayor grado competitivo, es decir en una categoría superior, sin descartar allende las fronteras nacionales, o en un equipo puntero de la Categoría de Plata.

Petit, en el radar de clubes importantes

En este punto, cabe señalar que Petit, por su juventud y posible evolución a delantero de primer nivel, como ya señaló recientemente Jesús Galván, está en el radar de clubes europeos importantes, que no le pierden de vista y están a atentos de cara a futuros movimientos si se confirma las expectativas depositadas en su proyección.

El Betis ya le vio algo especial en Nacional de Montevideo y alcanzó un acuerdo por alrededor de 4,5 millones de euros más variables en función de objetivos.