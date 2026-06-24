El Betis anuncia su cuarto amistoso de pretemporada, el tercero en Andalucía: reencuentro con el Olympique de Lyon

El equipo francés, que ya visitó esta pasada campaña La Cartuja de Sevilla en la Fase de Grupos de la UEFA Europa League, se enfrentrará al cuadro verdiblanco en el Trofeo Ciudad de La Línea

El Real Betis sigue ultimando el diseño de la pretemporada 2026 y en la mañana de este miércoles ha anunciado un nuevo compromiso estival en el que tampoco tendrá que salir de la Comunidad Autónoma de Andalucía, algo que se repite en tres de los cuatro encuentros de preparación confirmados a día de hoy y que facilita que los múltiples seguidores en la región tengan factible ver de cerca a su equipo. El club verdiblanco va a retomar este verano la querencia por los torneos de toda la vida y también ha confirmado su participación en el Trofeo Ciudad de La Línea, donde los pupilos de Manuel Pellegrini tendrán como rival al Olympique de Lyon francés.

El Trofeo de La Línea depara un Betis - Lyon para el que ya se pueden comprar entradas

Después de visitar Huelva y Granada, el Real Betis acudirá a Cádiz el próximo 29 de julio. En concreto, se desplazará hasta la ciudad fronteriza de La Línea de la Concepción. Allí, a partir de las 20:00 horas y con el Peñón de Gibraltar de fondo, el conjunto de las Trece Barras subirá el nivel competitivo con un amistoso ante el Olympique de Lyon para el que desde ya se pueden comprar las entradas vía online (a través del enlace https://compralaentrada.com/event/trofeo-ciudad-de-la-linea-linea-de-la-concepcion-la-2026). Los precios oscilan entre los 13 y los 23 euros.

Recreativo, Granada y Arsenal engrosan también un calendario estival todavía incompleto

Cabe recordar que antes de enfrentarse al Lyon, en un nuevo reencuentro con el lateral zurdo brasileño Abner Vinicius, el calendario veraniego del Betis arrancará a las 20:30 horas del día 22 de julio, cuando disputará la LVII edición del prestigioso Trofeo Colombino y luchará por conquistar su sexto entorchado ante el Real Club Recreativo de Huelva, anfitrión y club más laureado con 14 conquistas en su palmarés.

Sólo tres días después, a las 20:00 horas del 25-J, el equipo heliopolitano cruzará todo el ancho de Andalucía para visitar al Granada CF en el estadio Nuevo Los Cármenes con motivo de la disputa del Trofeo Ciudad de Granada. Tras medirse a Recre, Granada y Lyon en sólo siete días, el Betis viajará a Dublín (Irlanda) para realizar una de las dos concentraciones de pretemporada previstas.

También habrá un 'stage' en Alemania en el que por el momento se desconocen contrincantes. Por ahora, el cuarto amistoso -que también fue el primero en ser anunciado- será el de mayor entidad de todos los que están programados y servirá para calibrar el nivel al encontrarse ya muy cerca del inicio oficial de la temporada 2026/2027.

Se celebrará a las 20:30 (hora española) en el Aviva Stadium de la capital irlandesa y enfrente estará el Arsenal FC de Mikel Arteta, ni más ni menos que el vigente campeón de la Premier League inglesa y subcampeón de la UEFA Champions League. El choque servirá para reencontrarse con Eneko Angulo, exjefe de readaptación en los servicios médicos del club que esta misma semana anunció su adiós tras 12 años después de haber recibido una jugosa oferta de los londinenses.