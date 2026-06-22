El Betis afronta salidas dolorosas y ultima la reestructuración de sus servicios médicos: "Me inunda la tristeza"

El doctor José Manuel Álvarez Casado dice adiós a 12 años en la entidad con una sentida carta de despedida. Además, también se marcha otra persona muy querida: el readaptador Eneko Angulo. Ambos dejan profundas huellas en el vestuario del primer equipo

El Real Betis afronta días de intensa remodelación en todos los ámbitos de la institución. Además de las obras en el Estadio Benito Villamarín o de la confección de la plantilla deportiva para la temporada 2026/2027, con histórica participación en la UEFA Champions League, el club verdiblanco también afronta días de reestructuración total en sus servicios médicos. De este modo, este mismo lunes se ha dado a conocer la salida -voluntaria- del doctor José Manuel Álvarez, jefe del departamento, y también ha trascendido la marcha -por distintos motivos- del responsable de readaptación, Eneko Angulo.

Así, en los próximos días la entidad anunciará cómo queda el nuevo organigrama en lo que respecta a los servicios médicos del primer equipo. Desde la entidad transmiten que, al margen de su máxima valía profesional, ambos dejarán una profunda huella al tratarse de dos personas muy queridas en el vestuario del primer equipo por su cercanía con los jugadores.

El doctor José Manuel Álvarez se despide del Betis: "Me inunda la tristeza"

"A veces las decisiones que se toman en la vida tienen un alto valor sentimental, en mi caso, hoy tengo que anunciaros una decisión muy meditada y tomada hace unos meses que me inunda de tristeza pero que por otro lado me va a permitir estar cerca de mi familia y poder disfrutar de lo que uno deja detrás cuando asume cargos de responsabilidad como el mío actualmente. Abandono mi casa, el Real Betis Balompié, donde he crecido como persona y profesional durante 12 años en mis dos etapas, es una decisión personal y no profesional, ahora toca estar cerca de la familia", ha explicado José Manuel Álvarez a través de sus perfiles en las redes sociales.

"Es un día triste por todo lo que dejo detrás, amigos, esfuerzo, mucho trabajo y muchos recuerdos. Ahora toca volver con la familia a Valencia y valorar nuevos proyectos de futuro junto a ella. Gracias por todo al Real Betis Balompié y a su gente", concluye la misiva del que ha sido jefe de los servicios médicos del club de las Trece Barras durante los últimos ocho años de manera ininterrumpida. Antes estuvo otros cuatro cursos trabajando en el departamento de salud de la entidad verdiblanca, desde donde se han despedido del galeno con palabras de máxima gratitud.

El Betis agradece la profesionalidad de José Manuel Álvarez y Eneko Angulo, que también se despide

"Desde el Real Betis queremos agradecer públicamente a José Manuel Álvarez Casado su dedicación, compromiso y profesionalidad al frente de los servicios médicos del primer equipo durantes estos años. Ha sido un privilegio contar con una persona de su calidad profesional y humana. Le deseamos lo mejor para el futuro. Gracias por todo", se puede leer en la respuesta institucional que el club ha compartido respondiendo a las publicaciones del doctor valenciano.

Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, la noticia no ha pillado por sorpresa. De hecho, José Manuel Álvarez Casado comunicó esta decisión al club antes de que la temporada 2025/2026 terminase a finales del pasado mes de mayo y alegó razones exclusivamente personales que ha deslizado en su propio comunicado para anunciar su salida del Real Betis.

Además, junto al ya exjefe médico se marcha también el hasta ahora responsable del departamento de readaptación del Betis, Eneko Angulo, quien hace dos años sustituyó a David Álvarez y después de muchos años de trabajo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol cambiará de aires en pos de emprender una aventura internacional. Su buen trabajo no ha pasado inadvertido allende las fronteras verdes y blancas. En Heliópolis remarcan que allí siempre mantendrán su casa.