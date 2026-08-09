El Betis se mueve por Kalimuendo y recibe una contundente respuesta del Nottingham Forest

El francés es el último delantero en aparecer en la lista de Manu Fajardo, pero las pretensiones del conjunto inglés lo convierten en una vía prácticamente imposible si no cambia la situación a lo largo del mercado

El Real Betis se mueve con paciencia para rematar su planificación con un pivote y, especialmente, un delantero, sin olvidar la opción de Dani Ceballos. Como ha venido informando ESTADIO Deportivo, en estos momentos no existe un remanente para acudir al mercado en busca de los futbolistas de caché que se pretenden. Por ello, si no se produce alguna gran venta antes del 1 de septiembre (Deossa, Natan o Abde), habrá que recurrir a una cesión con opción de compra para firmar al anhelado '9' que venga a competir con Cucho Hernández.

Mientras tanto, Manu Fajardo sigue haciendo su trabajo y tantea diferentes opciones, como es el caso de Fábio Silva o Kévin Denkey, cuyo elevado sueldo también supone un obstáculo. Otros como Artem Dovbyk, que firmó por el Bolonia, o Gonzalo, fichado por el Fulham, ya se cayeron de la lista. Y la cruda realidad económica provoca que también sean mínimas las posibilidades con Arnaud Kalimuendo, salvo giro inesperado conforme avance el mercado.

Traspaso u obligación de compra por 35 millones de euros

Según informa ABC de Sevilla, desde la dirección deportiva verdiblanca han tanteado al delantero francés de 24 años, que encaja en el perfil buscado. Pero la respuesta del Nottingham Forest ha sido contundente. Aunque el pasado enero sí dio facilidades para una cesión al Eintracht de Frankfurt, que no ejecutó la opción de compra pactada, ahora pide un traspaso o, en su caso, un préstamo con obligación de compra por valor de 35 millones de euros (10 más de lo que marca su valor de mercado según Transfermakrt).

Paciencia en la dirección deportiva verdiblanca

Dichas cantidades, como ya se ha explicado, son inalcanzables para el Real Betis a día de hoy. Por ello, se trata de una opción que queda aparcada, a la espera de que quizás pueda ponerse a tiro más adelante. Porque en el seno del club heliopolitano no se ponen nerviosos. Confían en que aparezca la oportunidad deseada, aunque haya que esperar para ello hasta los últimos días de la ventana de transferencias, y no se precipitarán gastando más de lo que se puede ni firmando a una alternativa que no convenza de verdad.

En el caso de Kalimuendo, el Nottingham Forest lo adquirió el pasado verano procedente del Rennes por 30 millones, pero en el conjunto inglés apenas tuvo protagonismo en la primera mitad de la campaña pasada y vuelve a estar en la rampa de salida, sin que por ahora haya clubes que lleguen a las exigencias de la entidad británica.

La trayectoria y los números de Kalimuendo

El ex canterano del PSG comenzó a despuntar durante sus cesiones en el Lens en la 20/21 y la 21/22, entre las que sumó 21 goles, lo que llevó al Rennes a pagar 20 millones de euros por su fichaje cuando solo tenía 20 años. Pero en sus filas, durante tres campañas, continuó con su progresión y alcanzó los 40 tantos, 18 de ellos hace dos campañas, lo que le valió su pasaporte a una Premier League donde no ha cuajado, firmando solo dos dianas con el equipo con el que tiene contrato hasta 2030.

Tras su paso por el Eintracht, donde sí hizo seis goles, Kalimuendo vuelve a estar en el mercado y el Real Betis se ha posicionado, a sabiendas de que se trata de una vía casi imposible por ahora. Mientras tanto, su equipo tratar de colocarlo en el escaparate y lejos de apartarlo viene contando con él en pretemporada, siendo titular este pasado sábado ante el Udinese en el triangular que ambos equipos disputaron junto al FC Barcelona.