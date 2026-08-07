Amenaza por Fábio Silva y respuesta del delantero: el Flamengo se lo quiere llevar a Brasil

Uno de los clubes más poderosos en lo económico de la Série A está dispuesto a acometer la cesión con opción de compra del ariete portugués, una vía que se convertiría en obligación dependiendo de su rendimiento; en La Cartuja confían en que el asunto se dilate más

El Flamengo ha preguntado al Borussia Dortmund por Fábio Silva, uno de los delanteros que más gusta al Real Betis desde finales de 2025 para potenciar su plantilla. De momento, la negativa de los renanos a dejarle marchar, mucho menos sin recuperar la inversión realizada de 22,5 millones de euros para sacarlo de los Wolves, ha frenado cualquier posibilidad, aunque en La Cartuja siguen muy atentos a su situación por si este verano pudiera encajar la operación. De momento, como ya se ha advertido, sólo podría ser bajo la fórmula de la cesión con opción de compra hasta que haya otra gran venta en Heliópolis.

Informan desde Brasil de que los 'rubronegros' han consensuado de forma interna el nombre del artillero de Oporto, con el técnico (Leonardo Jardim) y el director deportivo (José Boto) de acuerdo. Ambos son portugueses, como el interesado, lo que ha facilitado las consultas. La idea sería incluir como incentivo para los aurinegros una obligación de compra sujeta al rendimiento del punta, que ya ha estado cedido en Anderlecht, PSV Eindhoven, Rangers y UD Las Palmas. Una seria amenaza, sin conocer aún cantidades concretas, por el poderío económico del 'Mengao', que está a punto de pagar 30+5 millones al Zenit por Luiz Henrique.

Fábio Silva no tiene intención de emigrar a Brasil

Según ha podido conocer ESTADIO Deportivo, Fábio Silva no se plantea por ahora jugar en Brasil. Antes al contrario, el luso apuesta por hacerse un sitio con más galones en el Borussia Dortmund o, en caso contrario, salir en dirección a un club de las cinco grandes Ligas europeas, preferentemente LaLiga EA Sports, donde dejó un buen recuerdo en tierras grancanarias. Ahora mismo, Deportivo de La Coruña, Villarreal CF y el propio Real Betis están pendientes de sus movimientos, que, de persistir en sus deseos, apuntan más a finales de agosto.

Como de costumbre en el Betis, a apurar el mercado, esta vez por el acompañante del 'Cucho'

El Real Betis, que ya cubrió la marcha de Ricardo Rodríguez en el lateral izquierdo con Fran García, la de Pau López bajo palos con el ahora lesionado Diego Conde y el traspaso de Sergi Altimira al Sporting CP con Facundo Bernal, trabaja en otra gran venta con la que financiar el resto de su planificación estival, que se centra ahora como prioridad en compensar arriba la rescisión del 'Chimy' Ávila y el fin de contrato de Cédric Bakambu. Como de costumbre, Manu Fajardo esperará hasta finales de agosto a la espera de una 'ganga', en esta ocasión para la vanguardia, donde el 'Cucho' Hernández se ha quedado solo y Nelson Deossa oficia de 'falso 9' en los amistosos.