Críticas a Manuel Pellegrini por Valentín Gómez y petición al Betis: "Tiene que despertar y darse cuenta ya"

El central de LaLiga con mejor promedio de despejes, desde Argentina reprochan al 'Ingeniero' que no valora en su justa medida el nivel del defensa y señalan que sería lo mejor para su futuro

Valentín Gómez ha sufrido un arranque de temporada con un rol secundario al perder su condición de comodín en la banda la izquierda y erigirse en la última opción de Pellegrini en el eje de la zaga, lo que se reflejó en que en los primeros seis partidos solo participó en dos, titular contra el Valencia en la segunda jornada y con 30 minutos ante el Lille en Champions.

Por ello, la decisión de Pellegrini contra el Getafe en plena maratón de partidos resultaba clave para determinar si mantenía la confianza en argentino y lo cierto es que el central pudo respirar al partir de inicio contra los azulones, favorecido también por la baja de Llorente. Su buen rendimiento no le abrió la puerta del once contra el Deportivo, pero la tempranera lesión de Bartra le permitió disputar casi el choque completo, de nuevo a alto nivel.

Piden más protagonismo para el central de LaLiga con más despejes por 90 minutos

No en vano, a día de hoy, según la clasificación elaborada por Sofascore, Valentín es el defensa con más despejes por noventa minutos de LaLiga, con 8,7, reflejo de que cumple con creces cuando el míster ha decidido apostar por él.

Por ello, desde Argentina, los que conocen muy bien al zaguero de su etapa en Vélez, no entienden que el de San Miguel no disponga de más protagonismo en el Betis a tenor de su rendimiento y reprochan al 'Ingeniero' que no valore lo que aporta y sus capacidades atrás.

"La verdad es que aquí estamos muy contentos con su rendimiento. Lo hemos visto muy bien cuando ha jugado, de siete u ocho en cada partido en los que ha participado. Necesita más partidos y estamos convencidos de que si agarra la titularidad no lo va a soltar", señala a ESTADIO Deportivo Juan Manuel Meza, periodista especializado en Vélez Sarsfield, que sigue muy de cerca a Valentín desde su fichaje por el Betis y que considera que podría ser perfectamente titular en la defensa actual del Betis.

Mensaje directo a Pellegrini

"Pellegrini tiene que despertarse y darse cuenta que los otros defensas no están a la altura de Valentín Gómez, aunque tengan más experiencia, sobre todo en el caso de Bartra. La pena es que, de momento, para que juegue bastante tendrá que lesionarse alguien, lo que tampoco le gustaría a Valentín", explica Meza ahora que Pellegrini espera recuperar para el regreso del parón a Diego Llorente y a Bartra.

A pesar de que es consciente de que no le resultará sencillo consolidarse en el eje y que cree que podría cuadrar muy bien en otras ligas, pide al Betis que no lo deje salir aunque llamen a su puerta para preguntar por su fichaje.

"Yo que por su estilo de juego su futbol ideal sería el Italiano o el alemán, donde juegan mucho con línea de tres, pero tiene que quedarse y hacer carrera en el Betis, porque tiene condiciones para hacerse un sitio", indicó.

"Merecida" llamada de Argentina: "Tendría que haber llegado antes"

Su segunda titularidad este curso de Valentín vino acompañada poco después de la primera citación con Argentina, la que hace tiempo que esperan en el entorno de Vélez: "Es una llamada muy merecida. Tendría que haber llegado hace tiempo, pues es el único suplente de jerarquía para Lisandro Martínez. Scaloni no tiene otro '6' tan bueno como Valentín y Zurdo, tal vez Tomás Palacios, de Estudiantes de La Plata, pero aún le falta. Si Scaloni se da cuenta debería convertirse en un fijo".