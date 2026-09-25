El importante recado de Scaloni a Lo Celso que tranquilizará a muchos béticos

Mientras que Valentín Gómez está ya en Argentina para la disputa desde el primero de los tres amistosos programados durante el parón, el rosarino sigue ejercitándose a las órdenes de Pellegrini y sólo acudirá al homenaje a Messi del 6 de octubre, que puede ser su última vez con la Albiceleste

A gran parte del beticismo ha molestado que, tras disputar en La Cerámica ante su ex equipo, el Villarreal CF, sus primeros y únicos seis minutos (más el alargue) en lo que va de temporada y quedarse en el banquillo luego contra Getafe CF y RC Deportivo de La Coruña, el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, haya convocado a Giovani Lo Celso en este parón de selecciones, cuando lo más lógico era dejarlo aquí para que, en una particular pretemporada, gane ritmo y deje atrás sus molestias musculares, si bien, a tenor de las últimas declaraciones del míster, podría ser la última llamada al rosarino.

Y es que, en realidad, el otrora lateral derecho lo ha citadi únicamente para el homenaje de despedida a Leo Messi del próximo 6 de octubre como parte de la generación dorada que ha ganado un Mundial (el de Qatar 2022, aunque el verdiblanco, entonces castellonense, se lo perdió por lesión), dos Copas América y una Finalissima. De hecho, el otrora deportivista y bermellón ha dejado entrever que, para Gio y Rodrigo de Paul, puede ser la última llamada, pues su intención es aprovechar el adiós de 'La Pulga' para realizar un completo relevo generacional en la Albiceleste.

"Queremos ver a algunos chicos, como en algún momento pasó con 'Fideo' (Ángel di María), al que tampoco lo trajimos para ver a otros chicos. Lo mismo con ellos. Las puertas no están cerradas bajo ningún punto de vista, pero creemos que estos dos partidos (ante Bolivia y Burkina Faso) sirven para que los chicos jóvenes (entre ellos, el también bético Valentín Gómez) puedan aportar lo suyo y que puedan exprimirse de la mejor manera. Es gente que a nosotros nos ha dado un montón. En principio hoy no están y lógicamente en un futuro se verá. Pero por ahora queremos ver a otros chicos", aseguraba Scaloni.

Demasiados problemas en Ezeiza

Ha disputado hasta la fecha Giovani Lo Celso un total de 68 partidos (entre amistosos y oficiales) con la selección absoluta argentina, con cinco goles y dieciséis asistencias en su haber. Se estrenó a las órdenes de Jorge Sampaoli en 2017, tras ser importante el año anterior en el combinado olímpico con Julio Olarticoechea, pero ha sufrido demasiadas contingencias durante las concentraciones: una lesión de cadera en 2019, otra muscular en 2020, una cuarentena por culpa del coronavirus en 2021, una suspensión por el tribunal deportivo en 2022, un desgarro muscular a finales de ese año y otras dolencias de corte fibrilar en 2023, 2025 y 2026, por las que se perdió un buen número de encuentros con sus respectivos clubes.