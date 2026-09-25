Ramón Planes: "En ningún momento se han puesto en contacto conmigo ni he tenido la oportunidad de volver al Betis"

El ex director deportivo verdiblanco siente aún "el reconocimiento de la afición y la gente del club" tras una etapa "corta pero intensa", con "un índice de acierto alto en fichajes", al tiempo que celebra ver a su ex equipo "en un momento fantástico" de "crecimiento brutal"

Ramón Planes, el que fuera director deportivo del Real Betis durante unos pocos meses tras la abrupta salida de Antonio Cordón y su propio marcha a Arabia Saudí para dejar el sitio a su entonces segundo de a bordo, Manu Fajardo, ha atendido a #ESPACIOBETIS de 'Los Comegambas' para recordar aquella "corta etapa" entre mayo de 2023 y enero de 2024. El ya ex jefe de la planificación del Al-Ittihad, que sonó para el AC Milan este verano y podría estar cerca de comandar el FC Juárez mexicano, reconocía durante la charla que su etapa como jugador finalizó igualmente antes de tiempo.

"Enseguida vi que como jugador no iba a llegar a la elite y nada, muy jovencito también, prácticamente en los primeros años después de acabar mis etapas de formación de futbolista, empecé a entrenar", apunta el ilerdense, que todavía recibe el cariño de los béticos: "Sí, me llega ese reconocimiento de la afición y la gente del club. Fue intenso; yo creo que al final cumplí con lo que es mi perfil como director deportivo. Tengo una manera de ver el mercado y un perfil de jugador que siempre busco, no sólo en el Real Betis. Es cierto que el índice de aciertos en ese mercado en el que yo estuve fue alto, pero a veces también te equivocas".

Sin duda, uno de sus descubrimientos más recordados es Pedri González, por el que se le recuerda mucho en el FC Barcelona: "Es una etapa de la que me siento muy, muy orgulloso. Los momentos de dificultad y de crisis son oportunidades, que es una frase muy hecha. A mí me pasó después de perder el Barça 2-8 en Lisboa en la Champions League contra el Bayern de Múnich, el entonces director deportivo se va, Éric Abidal, y me quedo yo al frente del equipo como secretario técnico, con la llegada de Ronald Koeman, en un momento muy, muy, muy complejo, con la salida también de Leo Messi, y, bueno, me dieron la oportunidad".

Planes, que se vanagloria de haber firmado también allí a Ronald Araujo, Pablo 'Gavi', Ansu Fati y Alejandro Balde, admite que el fichaje de Pedri lo decide en un Real Betis-UD Las Palmas en homenaje a Rubén Castro, un amistoso de pretemporada: "Lo vimos dos partidos en Marbella; también rompo con todos los mitos de que hay que seguir a los jugadores, que evidentemente hay que seguirlos, pero nosotros a Pedri lo vimos tres partidos en directo, tres, los dos partidos de Marbella y luego había un escenario bonito, importante para ver lo que era el Benito Villamarín, y ahí el jugador estuvo bien, y entendíamos que teníamos que firmarlo".

Y ahondaba en la cuestión: "Si empezaba LaLiga con Las Palmas y sacaba todo ese talento, seguramente habría otros equipos que lo verían y apostarían más fuerte que el Barça. Fue una operación que, cuatro millones de euros en ese momento por un chico joven que no había jugado ni un solo minuto ni en Segunda... Recuerdo gente diciendo 'pero si tenemos La Masía, cómo vamos a gastar 4 millones', pero yo entendía que era un jugador. Ahí está el rendimiento, pero coinciden muchas cosas: están muy bien todos los métodos y el seguimiento, pero a veces hay que tomar la decisión y no dudar cuando ves un jugador diferencial".

Mel se lo recomendó al Betis

"Sí, sí, porque, luego siendo yo director deportivo del Real Betis, Pepe Mel vino a ver un partido donde le hicimos un homenaje, recuerdo, en el Villamarín, y en el palco él me explicó esa anécdota, y bueno, yo creo que es normal, pues era un jugador que llamaba la atención, pero era muy joven y ni siquiera había jugado en Segunda. Bueno, a veces también hemos hecho otras apuestas y no han salido bien, pero ésa es una apuesta que yo creía que debíamos hacer y bueno, salió bien".

Llegada al Betis

"Se produce porque ya anteriormente, años atrás, yo estuve muy cerca en la etapa inicial de Ángel Aro y José Miguel López Catalán, muy cerca, cuando ellos prácticamente habían iniciado su andadura en el Real Betis, y tuvimos conversaciones, estuvimos cerca, y quedó una buena relación. Finalmente, no se dio, aunque siempre quedó esa relación buena profesionalmente. Yo hice mi carrera hacia otros equipos, y siempre había esa sensación de que algún día nos encontraríamos de verdad. Con la salida del anterior director deportivo,me vinieron a buscar, y era un momento donde cuadraba todo y encajaba todo para incorporarme".

Intervencionismo de Pellegrini en los fichajes

"No, en ese momento, de una forma bastante normal, bastante lógica. Yo no creo tampoco en un director deportivo que sea plenipotenciario, que tome las decisiones de todo. No creo en ese modelo. Yo creo que las cosas tienen que ser naturales, que hay una propiedad, pero no en el Real Betis, en cualquier club, que tiene también que velar por la inversión que haya podido hacer. Cada día la gente tiene que entender que es más común eso en el mundo del fútbol. Miramos un montón de ejemplos, no sólo en España, sino en Inglaterra, en la Premier".

Isco, de manera sorpresiva

"El director deportivo y el entrenador tienen que ir de la mano. Ésa es mi filosofía. En algún club, después de 26 años, alguna vez me ha pasado que hemos tenido alguna divergencia con el entrenador más grave, pues las cosas no han acabado de funcionar. No funcionan. Yo creo que es bueno consultar con el entrenador. En mi etapa sí lo hacíamos. Consultábamos con Manuel, hablábamos. Recuerdo que el caso más claro y flagrante es el tema de Isco Alarcón, que nos sale de una manera absolutamente sorpresiva la posibilidad de traerlo. Mientras estábamos en la pretemporada en Inglaterra, yo recibo una llamada por parte de su agente en ese momento, Pedro Bravo y lo hablo con el entrenador. Hablo con Josemi, con Ángel, con la gente del club. Hablo con el entrenador, y el entrenador me dice que también lo ve. De la misma manera que, por ejemplo, podría poner también otro caso que creo que le gusta escuchar a la gente, el caso de Chadi Riad, a quien míster conocía menos. Es una apuesta mía, pero que evidentemente el míster está al corriente, sabe del perfil, igual que pasó con Sergi Altimira. Se le informa. Creo que el modelo del fútbol hay que tener la opinión del entrenador en cuenta, por supuesto".

Ez Abde

"Es un chico que yo conozco muchísimo, que traje al Barcelona del Hércules, y ya en su momento hicimos una apuesta en el Barça, porque era un jugador que, bueno, un poco un perfil, repito... es analizar y ver el tipo de jugador por el que me gusta apostar. Ez Abde, si repasáis el fichaje por los azulgranas, era un jugador que había jugado muy pocos partidos en el Hércules en ese momento, jugaba ratos, pero yo lo había visto y me parecía un jugador muy diferencial, con muchas cosas que mejorar, pero con un aspecto que hoy en día en el fútbol es muy difícil de encontrar, esa verticalidad, ese descaro, esa velocidad que tenía. El último día de mercado pagamos su cláusula al Hércules, que recuerdo que fue de dos millones de euros".

"Era un suplente, pero lo hizo bien en el Barcelona, todo lo que sabíamos, luego también en Osasuna, y, cuando llegué al Betis, desde el primer momento era un futbolista que tenía intención de apostar por él, porque es un jugador que conocía mucho, conocía mucho su potencial. Hay que hacer una reflexión importante. Cuando estamos hablando no es lo mismo firmar para un perfil de equipo más mediano, o nivel más bajo, que firmar para un equipo 'Top 5' en LaLiga. El Betis es un club muy grande, con una presión muy grande, con una afición, con un nivel de exigencia muy grandes".

"Por tanto, cuando apuestas por este perfil de jugadores, como Chadi, Altimira o Abde, tienes que realmente estar convencido de que pueden rendir; evidentemente, necesitarán tiempo para mejorar, para crecer, pero que pueden rendir con esa camiseta y con esa presión. Y, en el caso de Ez Abde, yo entendía que era un jugador que, acompañándolo, estando muy encima de él, ese potencial lo tenía. Yo estoy muy contento por Abde, el rendimiento que tiene, porque es un chico con el que tengo una muy buena relación a día de hoy, también personal, porque ya nos une esa relación de la apuesta que se hizo en su momento en Barcelona. Es un ejemplo claro de ver cómo un chico de Segunda B, en 3-4 años, puede llegar a un equipo como el Betis y ser determinante. Y luego, pues si él realmente lo merece, crea un salto, incluso, a un equipo más alto".

'Espinita' con algún fichaje

"Si recordáis, fue un mercado muy intenso, muy intenso, con muchos movimientos, con mucha velocidad, con mucha decisión, tanto en las entradas como las salidas. Tenemos también muchos problemas con jugadores, cambios de ciclo y jugadores que apenas contaban y que fuimos capaces también de que salieran del club y generando también unas buenas operaciones. Y, no sé, ahora no me viene a la cabeza, recuerdo el tema de Johnny Cardoso, que fue mi último fichaje, que además es un jugador que en ese momento estábamos muy cerca de Vitao, el defensor central brasileño, que estaba en Inter de Porto Alegre".

"Tengo una relación muy buena hasta el día de hoy con 'Chacho' Coudet, que era el entrenador de Inter de Porto Alegre. Y recuerdo que él me lo recomendó. 'El bueno es Johnny. Es un jugador distinto, que puede rendir bien en Europa'. Yo creo mucho en esa forma de trabajar, en alimentarse de información. Y, bueno, fue mi último fichaje en el Betis, que ni siquiera pude presentar, porque ya salí. Pero ahora no recuerdo un jugador especialmente que nos quedásemos ese verano, que fue un verano de bastante éxito, con la miel en los labios".

El Betis actual

"Al Betis lo veo en un momento fantástico, de un crecimiento brutal. Es obvio lo que estoy diciendo. Siempre sé que en el fútbol hay muchas críticas, que pierdes un partido y todo el mundo está enfadado, porque forma parte del fútbol, y todo el mundo empieza a criticar la gestión y tal. Porque forma parte del fútbol, no hay que verlo como una cosa negativa. Pero el crecimiento del Real Betis Balompié es brutal. La gestión es, vamos, para mí, de Matrícula de Honor, honestamente. Ves el nuevo estadio que están construyendo, la nueva ciudad deportiva, todo lo que ha conseguido también con los resultados deportivos del equipo, que se está históricamente metiendo en Europa... Bueno, creo que su trabajo habla por sí solo. Y pienso que tienen muchísimo que ver los máximos accionistas en esa trayectoria".

"Luego, evidentemente, Manuel Pellegrini también tiene una parte fundamental, porque creo que le ha dado ese... No es un banquillo fácil. Son clubes donde hay mucha presión y Manuel le da una estabilidad a ese banquillo, incluso en los momentos, que siempre hay, malos, donde él transmite mucha confianza y seguridad. Yo creo que esa mezcla ha hecho que luego el club siga evolucionando; las personas irán pasando, pero creo que tiene mucho que ver en todo el momento actual del Real Betis".

Canales

"Yo con Sergio Canales coincido en mi primer club como director deportivo en Primera división, que fue el Racing. Empecé en Segunda B en Hospitalet, pero en el 2002 estaba en Santander, y Sergio jugaba en los alevines. Jugaron el torneo de Brunete y el Racing llegó muy lejos. Conozco a Sergio desde pequeñito, porque ya era un futbolista impresionante. ¿Su salida de Heliópolis? Yo creo que seguramente eso pasa en el fútbol. A veces hay un desgaste. Lo he dicho anteriormente, como ponía el caso de lo que significa jugar en el Betis y la presión que significa jugar en un perfil de club tan grande".

"La gente tiene que entender que se dan momentos. Igual que se produjo un momento para mí que fue triste, como fue mi salida del Real Betis a Arabia, pero que se produjo y llega, y lo tienes que afrontar. No puedes bajar la cabeza, sino que tienes que afrontar ese momento y tomar una decisión, porque también la gente tiene que entender que son carreras deportivas, que el fútbol da muchísimas vueltas, que hoy estás en un momento bueno y mañana tienes una lesión. Se encontraron la oferta de Monterrey, que es un club muy grande, que hizo una apuesta brutal por Sergio a nivel económico, y quizás una serie de desgastes que se produjeron. Eso al final hizo que lo que parecía que iba a ser un amor eterno se convirtiera en una salida, creo que de buena forma, de buena manera, pero esas cosas suceden".

Regreso desde que salió

"No, no, no, no, no. Es normal que se vincule mi nombre, porque salí con una buena actitud, con una buena relación con la propiedad del club, con los empleados, con la gente, incluso con la afición, que seguro que estaba enfadada por mi salida, pero yo me imagino que algunos, si se ponen en mi lugar, también me podían entender por la apuesta tan importante que hizo el club saudí por mí. Y entonces es muy fácil, es algo fácil vincularme con el Betis, pero en ningún momento el Betis se ha puesto en contacto conmigo ni he tenido la oportunidad de volver".

"Yo creo que en este momento sigue el club en su proyecto y creo que, si algún día nos encontramos, perfecto. Y, si no, tengo una relación fantástica con toda la gente del club, y para mí es un club, lo he dicho muchas veces e insisto, creo que es un club único, distinto, es una pasada de club y me siento afortunado de haber podido recibir ese cariño durante esa estancia corta que me pareció, realmente me fui, con un sabor agridulce, pero bueno, la vida es así y nada, veremos si algún día nos encontramos o no. Yo creo que ahora hay que tener el máximo respeto por todas las personas, pero además creo que las cosas están haciendo bien.