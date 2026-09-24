Ceballos admite un plan especial en el Betis por su estado físico, revela las llamadas de Isco y equipara Pellegrini con Ancelotti: "Me ha sorprendido"

El centrocampista utrerano explica como se gestionó su fichaje, lo que necesita para estar al cien por cien y la clave para conseguir llegar a la recta final con un título en juego, a la par que destaca a Pellegrini y la influencia de Isco en su regreso

Dani Ceballos firmó su ansiado regreso al Betis en el último suspiro del mercado y trabaja intensamente para estar tope y preparado para su primera titularidad después de debutar ante el Villarreal y participar en tres partidos, por lo que largo parón le viene de perlas para completar su puesta a punto.

"Lo hablamos con el cuerpo técnico, que era ir cogiendo minutos antes del parón, sabíamos que había riesgo de podernos encontrar con un contratiempo, pero fuimos minimizando esos riesgos jugando en cada partido precisamente 30-30 y unos 15 minutos, y a partir de ahora también tenemos un partido amistoso que nos servirá para coger ritmo. Hemos planificado con el cuerpo técnico el tener menos días de descanso en este parón para aprovechar bien estas semanas para volver al 100% y entre todo estamos haciendo un esfuerzo muy bueno para recuperar mi mejor versión lo antes posible", explica en los medios del club el utrerano, que explica como vivió un verano tan movido.

Momentos de incertidumbre en su fichaje

"Ha sido un verano atípico. Normalmente sueles hacer una pretemporada con un club, pero tuve la suerte de tener a dos niñas en esta época, que han sido posiblemente los meses más felices de mi vida y con la guinda de rematar volviendo al club. A un club que ha dado pasos agigantados, que no tiene nada que ver con el que me fui. Ahora es un club que compite de tú a tú con cualquier equipo, con unas ambiciones increíbles. Y la verdad es que estoy muy feliz, muy feliz por estar aquí con mis compañeros, con mi familia, cerca de mis abuelos. Ahora me toca demostrar en el campo", apuntó Ceballos, que reconoce que en la gestión de su fichaje hubo momentos de incertidumbre.

"Es verdad que había momentos de incertidumbre, sabes que durante el proceso del mercado de fichajes se hablan muchas cosas. Yo tenía hilo directo, sobre todo con Manu Fajardo, que era el que me transmitía la idea del club, pero bueno, es verdad que lo viví con el nerviosismo de saber si se podía hacer, si no se podía y bueno, poco a poco, conforme se iban llegando los últimos días, aumentaba un poco más la inquietud de dónde iba a estar. Gracias a Dios estoy donde quiero estar, con mi gente, con mi familia, en mi club que ha sido de toda la vida", expresó el de Utrera, que cree ha vuelto a una edad magnífica.

Las llamadas de Isco Alarcón mientras se fraguaba su regreso

"Yo siempre digo que la época futbolística donde el jugador rinde más es de los 29 a los 33 aproximadamente, porque cuando el jugador está mucho más hecho, con más experiencia y en mi caso es lo que estoy viviendo en el día a día. Es verdad que los últimos meses me está costando más por esa inactividad que he tenido por no hacer pretemporada, pero estoy bien, con un estado emocional muy bueno y esto hace que rinda en el campo. Ahora tenemos unas semanas por delante para ponernos en forma y a partir de ahí dar mi 100% en el campo", indicó Ceballos, que reveló el interés de Isco Alarcón por en el cierre de su llegada.

"Isco me preguntaba qué tal, qué iba a hacer, y le decía lo mismo que le decía a todo el mundo. 'Mira, es una incertidumbre, porque al fin y al cabo puede haber entradas, puede haber salidas, esto no es nada fácil. El club tiene unos límites y es todo cuadrar'. Cuando se pudo, se hizo, y la verdad que feliz por estar aquí y también agradecido a los compañeros que me han dado cariño en el primer día.

Ceballos asegura que "el superparón" le permitirá recuperar su mejor forma

Además, reconoce que no llegó al 100% y que le cuesta adaptarse al ritmo cuando entra desde el banco, pero también que siente que va a más: "En mi regreso contra el Villarreal creo que hice un buen tramo final de partido, contra Getafe no era nada fácil y después contra el Deportivo igual. Cuando entras del banquillo cuesta mucho más porque te tienes que adaptar al ritmo de partido, pero bueno, creo que poco a poco estoy encontrándome mejor. Estaría a un 50-60%, pero estos minutos me van a hacer coger confianza, conocer también más a mis compañeros y este superparón me va a hacer coger la forma que no tenía antes para dar mi mejor versión".

Un reencuentro con la afición que no fue el esperado

Igualmente, reconoce que su reencuentro con la afición no fue como se esperaba, porque "estaba aislado". "No fui capaz de encontrar la sensación que la gente percibió y mi familia luego me lo transmitieron. Estoy deseando volver a jugar para reencontrarme con nuestra afición, para reencontrarme conmigo mismo, con el ambiente que yo viví en el pasado en el Villamarín. Tengo ganas de que llegue ese partido para sentirlo de verdad", apuntó Ceballos, que, aún así, asegura que "se sintió muy cómodo".

"Yo estaba deseando tocar la pelota, sabía que en cuanto tocara la pelota la comunión entre afición y jugador volvería a recordar estos tiempos atrás, de hace nueve o diez años. Es verdad que ahora mismo me cuesta más porque tampoco conozco muy bien a los compañeros, pero es un proceso de adaptación y cada día me encuentro mucho mejor", señaló.

Compara a Pellegrini con Ancelotti

Por otro lado, habló en profundidad sobre las sensaciones con Manuel Pellegrini y estableció una llamativa comparación. "Comento mucho con los compañeros que tiene mucha similitud con Carlos Ancelotti, también es de esta antigua escuela, de tener un trato ejemplar con el jugador. Le deja desenvolverse dentro del terreno de juego siempre desde un orden. Además, es el entrenador con más victorias del Betis, con más partidos en la historia del club y es un entrenador que ha entrenado a los mejores jugadores del mundo, a los mejores clubes y creo que eso lo define", señaló Ceballos, que afirma que le llama la atención "las ganas con las que vive el fútbol".

"En el día a día se preocupa de los mínimos detalles, de cómo preparar el partido, se va el último del entrenamiento... Esto me ha sorprendido bastante, el gen competitivo y el gen de ganar que tiene a pesar de que lleve muchísimos años entrenando", apuntó sobre el Ingeniero.

Los objetivos de Betis

A nivel colectivo, señaló que se les presenta una temporada muy ilusionante. "He regresado a un club vengo a un club que ha cambiado mucho por el buen trabajo realizado en los últimos años y creo que es una temporada bonita, muy ilusionante para todos. El comienzo ha sido espectacular, estoy seguro que iremos bien durante toda la temporada. Esto es una carrera de fondo, no gana el que llega primero, sino el que mantiene esa línea constantemente y tenemos que ir partido a partido. Hay una plantilla para hacer grandes cosas este año", aseguró Ceballos, que no pone techo a este Betis".

"El techo es el que nosotros mismos nos queramos marcar. Creo que nuestro mayor enemigo podemos ser nosotros mismos, pienso que no hay que echar números, no hay que ponerse objetivos, no hay que autometernos presión. Es el momento de disfrutar de un año histórico y con la plantilla que hay podemos ganarle a cualquiera, pero con los pies en el suelo. Habrá momentos malos que tendremos que juntarnos, pero los equipos grandes se hacen en momentos difíciles y creo que cuando vengan esos momentos, cuanto más unidos estemos, será clave para que cuando lleguemos a mayo lleguemos con objetivos reales de estar luchando por alguna competición", afirmó un Ceballos muy ilusionando.