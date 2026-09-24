La agenda de los ocho internacionales del Betis: miles de kilómetros en cuatro continentes

El charrúa ha sido el primero de los ocho internacionales del Betis en entrar en escena en el parón con derrota en el debut de Forlán; el resto tiene la agenda cargada de partidos por todo el mundo

El Betis aporta un total de ocho internacionales en este largo parón por los compromisos de las selecciones, por lo que Pellegrini contará con numerosas bajas para preparar el regreso a la competición.

Siete han sido llamados por los combinados absolutos, casos de Facundo Bernal, Ez Abde, Lo Celso, Valentín Gómez, Junior Firpo, Álvaro Fidalgo y Troy Parrott, mientras que Ángel Ortiz se concentra con España sub 21 a las órdenes de David Gordo.

Facundo Bernal no puede evitar la derrota en el debut de Forlán

El primero en entrar en acción ha sido la noticia más positiva en estas convocatorias un Facundo Bernal que ha sido citado por el nuevo seleccionador de Uruguay, Diego Forlán, para hacer posible su segunda aparición en el combinado celeste. Su protagonismo en el Betis le ha reabierto la puerta de su selección al pivote, que hoy ha tenido minutos en la derrota contra Japón en Miyagi por 3-1.

Facundo Bernal entró en el minuto 79 en lugar de Rodrigo Betancur con el marcador 1-1, antes de que en la prolongación del segundo tiempo Shiogai y Ueda amargaran el debut de Forlán. Ahora le queda por delante al bético un amistoso contra Corea del Sur el 28 de septiembre y concluirá su gira por tierras asiáticas el 6 de octubre ante India.

Abde y Troy Parrott, con partidos oficiales

Por su parte, Abde, en su vuelta a la selección marroquí tras su lesión en la previa del Mundial, disputará dos partidos de clasificación para la Copa de África ante Gabón (25 de septiembre) y Lesotho (29 de septiembre), para después acabar con un amistoso ante Ghana el domingo 4 de octubre.

Troy Parrott, que ha disparado la marca Betis en Irlanda, está concentrado con su país de cara a cuatro choques de la categoría B de la UEFA Nations League. Más concretamente ante Israel por partida doble (27 de septiembre y 4 de octubre), ante Kosovo fuera el 24 de septiembre y contra Austria en casa el 1 de octubre.

Álvaro Fidalgo, por su parte, repite con México tras el Mundial, ahora a las órdenes del nuevo seleccionador, Rafa Márquez. El calendario azteca marca cuatro partidos amistosos: Colombia (26 de septiembre), Perú (30 de septiembre), Estados Unidos (4 de octubre) y Chile (7 de octubre).

También es un fijo en República Dominicana Junior Firpo, igualmente con cuatro duelos por delante: doble cita ante Nicaragua (25 de septiembre y 5 de octubre), y partidos contra Trinidad y Tobago el 28 de septiembre y ante Haití el 2 de octubre.

Estreno de Valentín Gómez y partido exclusivo para Lo Celso

Este parón es especial para Valentín Gómez, citado por primera vez para la Absoluta de Argentina, y podría tener minutos en los amistosos contra Bolivia (30 de septiembre) y Burkina Faso (3 de octubre), o en el homenaje a Leo Messi el 6 de octubre en El Monumental de Buenos Aires. Partido para el que ha sido llamado en exclusiva Lo Celso para rendir tributo al mejor jugador de la historia.

Por último, Ángel Ortiz vuelve a la 'Rojita' para la disputa de tres partidos en busca de la clasificación para el próximo Europeo de la categoría: visitará a Finlandia (25 de septiembre) y San Marino (1 de octubre) y recibirá a Rumanía en Ibiza el 6 de octubre.