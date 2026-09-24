El gafe de Antony como símbolo de un equipo que quiere más, pero no puede

Sólo Mbappé y Lamine Yamal disparan más que el paulista, sin goles (ni asistencias) en las siete primeras jornadas, reflejo de la impericia general de los verdiblancos, con representantes en el 'Top 10' de grandes ocasiones generadas, presencia en el último tercio, recuperaciones y sprints, pero con el índice de eficacia más bajo de Primera

Antony Matheus dos Santos lo intenta, persiste, no se rinde... aunque, de momento, no llega. Reflejo del propio Real Betis, el inicio de temporada del paulista está siendo decepcionante en sensaciones, sobre todo para él mismo. Ni un gol ni una asistencia en las siete jornadas disputadas de LaLiga (tampoco en el estreno victorioso en Champions League ante el Lille), el '7' luce ansioso y precipitado. Su cara con la salvada de David Soria ante el Getafe CF era reveladora. No en vano, es el segundo jugador de Primera división con más pases exitosos en el área rival (21) y el cuarto que más completa en el tercio final (125). Estar, está, pero...

Además, prueba a los porteros contrarios, como atestiguan las estadísticas del perfil especializado 'Squawka'. De esta forma, el extremo, con 32 disparos, únicamente marcha por detrás del madridista Kylian Mbappé y el barcelonista Lamine Yamal. Incluso, atina entre palos, hasta el punto de que marcha cuarto en este apartado, tras los dos 'cracks' citados y el culé Raphinha Dias. No obstante, Antony Matheus dos Santos simboliza la frustración de un equipo que acumula estadísticas favorables, pero que se ha movido (con éxito) en el alambre hasta ahora, sin ninguna victoria holgada (las cinco, seis contanto la continental, fueron por la mínima).

Por ejemplo, es el tercero de LaLiga que más esprinta durante sus partidos, tras FC Barcelona y Real Sociedad, tiene al tercer máximo recuperador (Pablo Fornals, con 40 balones ganados, por los 36 del octavo en ese ránking, Marc Roca), el mejor portero de largo (un Álvaro Valles que gana en paradas, puntuación estadística, ocasiones salvadas y puertas a cero), el que más despeja (Natan de Souza, con 49), el octavo que más grandes oportunidades genera (Isco Alarcón, con 14)... Indicios de que existen trabajo, intención y ajustes en zonas claves, si bien, a pesar de una clasificación brillante, la impresión es que todavía podía ser mucho mejor

Al que más cuesta hacer goles y también el que más sufre para convertirlos

El experto en datos de LaLiga Juanma Muñoz, en su perfil @juanmaironman, desvela números interesantes al respecto de la eficacia. Empezando por que el Real Betis va de más a menos en los partidos, superando a sus oponentes en el primer tiempo (seis goles a favor y tres en contra) pero con déficit en las segundas partes (anotó la mitad, tres, y encajó cuatro). Y, pese a la sensación de que juega más directo y al contragolpe, una realidad: ha pasado del 50,21% de media de posesión en la 25/26 a un 54% (más de 50 pases completados añadidos).

Defensivamente no hay quejas, ya que los heliopolitanos son el conjunto de la elite del fútbol español con mejor índice de tantos recibidos por cada remate del rival (7 de 41, un ínfimo 0,17%). En ataque, sin embargo, la cosa marcha peor que al Valencia CF, el Getade FC, el Málaga CF o el CA Osasuna, con sólo un 0,20 de eficacia. Se salva porque realiza más de doble de lanzamientos que los mencionados conjuntos de la parte baja y del triple que los costasoleños, aunque únicamente nueve de sus 45 tiros terminaron en las redes contrarias. Un aspecto, sin duda, el de la puntería y la efectividad que se debe mejorar.