El consuelo de Antony, reconocido desde la objetividad como el mejor de la Europa League 25/26

Pese a que los verdiblancos cayeron en cuartos ante el Sporting de Braga, una web especializada ha premiado al paulista como el futbolista con un promedio más alto de puntuación según criterios estadísticos, gracias en gran parte a sus seis goles y tres asistencias en diez partidos

Es consciente de que sus actuaciones ya no despiertan el entusiasmo del primer semestre de 2025, cuando jugó cedido por el Manchester United en el Real Betis y colaboró decisivamente (con nueve goles y cinco asistencias en 26 partidos) a la clasificación para la siguiente edición de la Europa League y a llegar hasta la final de la Conference League, perdida a la postre por 1-4 ante el Chelsea. Ya como jugador verdiblanco en propiedad, Antony Matheus dos Santos mantuvo el nivel numéricamente hablando, con 14 dianas y 10 pases decisivos en 46 duelos, todo ello pese a jugar mermado por una pubalgia la segunda mitad de la 25/26.

Inédito en este arranque de curso, felizmente olvidados ya sus problemas físicos, el paulista sigue contando para Manuel Pellegrini, que lo considera básico en sus esquemas y sólo le ha cambiado en los compases finales del enfrentamiento liguero contra el Real Madrid (a los 77 minutos) para que llegara descansado a Lille, donde, como antes frente a Real Sociedad, Valencia CF y Levante UD, el dorsal 7 inició y terminó el choque. Tras la visita a Francia, el extremo parecía defenderse de algunas críticas tirando de estadísticas, como las que revelaban que había sido el mejor de su equipo en finalizaciones, regates exitosos, conducciones progresivas y balones recuperados.

'Player of the Season 25/26' en la UEL

Esta semana, la web especializada 'Sofascore' le ha dado la razón, hasta el punto de que Antony Matheus dos Santos ha recibido un galardón como mejor jugador de la pasada edición de la Europa League. Y todo pese a la eliminación del Real Betis en los cuartos de final de la competición ante el Sporting de Braga, lo que no fue óbice para que al atacante brasileño, que sigue fuera de los planes de Carlo Ancelotti para la selección absoluta, promediase la nota más alta de todos los participantes: un sólido 7,71 sobre diez. Seguro que sus seis goles y tres asistencias en diez partidos tuvieron mucho que ver.

Además, la casa de estadísticas le atribuye 2,55 xG (Expected Goals), 1,36 xA (Expected Assists), un 55% de duelos terrestres ganados y 1,4 entradas por partido en el segundo torneo continental, que esta campaña ha dejado atrás el cuadro heliopolitano al terminar quinto en la clasificación de Primera división y obtener España un cipo extra en la Champions League, que ha retomado 21 años después con una remontada ante el Lille y un 2-3 que lo acerca hacia el objetivo de superar la primera criba en la fase liga y acceder a las eliminatorias de la prestigiosa competición.