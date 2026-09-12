Ángel Haro y Pellegrini celebran el cumpleaños del Betis con un mensaje ambicioso: "Es un miembro más de nuestra familia"

El presidente y el técnico chileno resaltaron la lealtad y la pasión verdiblancas en el 119º aniversario del club, que también contó con los buenos deseos de los capitanes y la mayor parte del plantel

El Betis cumple este sábado 119 años de historia con el equipo en Champions y un arranque liguero destacados con tres victorias y una derrota que los sitúa en la parte alta de la tabla a la espera de lo que ocurra el lunes en La Cerámica.

Una efeméride que la entidad verdiblanca celebró en uno de los mejores momentos de su historia y que festejó hoy a través de sus redes sociales, con participación tanto del presidente de la entidad, Ángel Haro, como de Pellegrini, los cuatro capitanes y gran parte de la plantilla.

Ángel Haro: "Queremos felicitarnos por nuestra historia"

De esa forma, el Betis compartió en su perfil de redes un vídeo del máximo mandatario con la felicitación a los béticos y un mensaje tan emotivo como ambicioso de cara a un año donde se supere el techo marcado hasta ahora.

"Me gustaría mediante este mensaje felicitar a todos los béticos por el cumpleaños de nuestra entidad, 119 años de historia con un denominador común, que han sido la lealtad y el compromiso de todos los béticos hacia esta entidad, a la que queremos y a la que consideramos un miembro más de nuestra familia. Por tanto, tenemos que felicitarnos por esta historia", señaló el dirigente heliopolitano, que espera un año en el que celebrar muchas alegrías.

"Simplemente desearos que sea un año de mucha salud y muchos éxitos en verdiblanco. Un abrazo fuerte y viva el Betis", expresó Ángel Haro en un día en el que, cono no podía ser de otra forma, fue protagonista Manuel Pellegrini, que mandó su propio mensaje.

Pellegrini destaca la pasión verdiblanca

"Felicidades al Betis y a todos los béticos con 119 años de historia. Este es un club que demuestra una pasión impresionante, por lo cual uno se siente muchísimo más comprometido para poder entregar la mayor cantidad de alegría posible. Para que el futuro de todos nosotros, todos los que pertenecemos al club, el directivo, hinchada, jugadores, cuerpo técnico, tengamos la capacidad de mantener esta alegría de toda la historia que ha tenido el Betis", indicó el técnico, en cuyo mismo vídeo le desearon lo mejor al club numerosos futbolistas del vestuario.

Lógicamente, no podían faltar ni los capitanes en el vestuario, Isco Alarcón, Marc Bartra, Aitor Ruibal y Héctor Bellerín, ni la tarta, y los cuatro felicitaron a los béticos por el cumpleaños en una publicación el club en la que los posan con un enorme pastel en la Ciudad Deportiva Luis del Sol tras el entrenamiento de esta mañana, el penúltimo antes del choque del lunes con el Villarreal.

La imagen, con todos sonriendo, está acompañada por un mensaje del club: "Capitanes de nuestro barco. Por 119 años más de pura beticidad"