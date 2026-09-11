Bartra, en el once ideal de la primera jornada de Champions y candidato a ser su MVP

El inesperado 'pichichi' verdiblanco con tres goles forma parte del equipo de la primera semana de la fase liga de la máxima competición continental, al tiempo que su propio club aúpa su aspiración a superar al culé Raphinha, el parisino Ferrán Torres y Demirovic, del Stuttgart, como estrella del arranque

Pocos podrían esperar que, tras cinco partidos oficiales (cuatro de LaLiga y uno de la Champions League), el 'pichichi' del Real Betis fuera Marc Bartra, protagonista muy a su pesar ante el Real Madrid. El zaguero catalán marcaba con un fuerte derechazo el momentáneo uno a uno en el Ciudad de Valencia, que sirvió para poco al golear el Levante UD a los verdiblancos por 5-2, pero sí su doblete de cabeza (a pases de Pablo Fornals e Isco Alarcón) para anular sendas ventajas del Lille y generar el caldo de cultivo necesario para que el emergente Troy Parrott firmase el 2-3 definitivo en el Stade Pierre-Mauroy para abrillantar el regreso triunfal 21 años después al magno torneo continental.

Esta última actuación ha valido al ex culé la presencia en el once ideal de la primera jornada que elabora la propia UEFA, formando en el centro de la zaga con otro español, Pau Torres (del Aston Villa), con Sergiño Dest (del PSV Eindhoven) en el lateral derecho y Archie Brown (del Fenerbahçe) en el izquierdo, ambos por delante del meta madridista Thibaut Courtois. En el eje de la medular, el croata del Como 1907 Martin Baturina y su tocayo noruego del Arsenal Martin Odegaard, con Michael Olise (del Bayern de Múnich) y Ferrán Torres (del PSG) abiertos a las bandas y una punta de lanza formada por Raphinha Dias (del Barça) y Ermedin Demirovic (del Stuttgart).

Oponentes eficientes y complicados

Además, Marc Bartra opta con sus dos goles y su gran actuación defensiva ante el Lille al MVP de la primera jornada de la fase liga de la UCL. Ya lo fue del choque en tierras galas y, ahora, es el único no atacante en el cuarteto preseleccionado, ya que Ferrán Torres, su ex compañero Raphinha y el citado Demirovic, todos delanteros, amenazan su triple éxito. El ariete bosnio hizo un 'hat-trick' en el 3-1 de su equipo a Viking noruego, mientras que el brasileño abrió el marcador y materializó luego el 3-0 en el 5-1 azulgrana al Feyenoord. Por último, el valenciano marcó tres dianas en el 6-1 del PSG al Slovan de Bratislava en el Parque de los Príncipes.

Medio millar de partidos de clubes como profesional

Alcanzó en tierras francesas el bueno de Marc Bartra, según recuerda 'Mundo Betis', los 500 partidos oficiales como profesional en lo que a clubes de fútbol se refiere. Mucho ha llovido desde que Luis Enrique le hiciera debutar el 30 de agosto de 2009 con el Barcelona B, con el que disputó 81 duelos, más 103 con el primer equipo azulgrana, 51 con el Borussia Dortmund, 40 con el Trabzonspor y la friolera de 225 ya con el escudo de las trece barras en el pecho. Con la selección española suma 14 encuentros más, otros 16 con la sub 21, siete con la sub 20, 12 con la sub 19 y otros tres con la 'Rojita' sub 18.