El Betis anuncia el diseño ganador para su camiseta especial esta temporada: así jugará el partido Forever Green en esta 26/27

Con unos 13.000 votos -casi la mitad del total de participaciones-, la afición bética elige la iniciativa de Álvaro Rojas contra los incendios por delante de otros proyectos finalistas sobre el Río Guadalquivir, el lince ibérico y el Parque de Doñana. En total, se presentaron cerca de medio millar de diseños

El Real Betis organizó el primer Partido Forever Green en 2022, con un alegato a favor de la sostenibilidad y con una equipación especial elaborada con materiales sostenibles. Después del éxito de la primera edición, el club y su Fundación han mantenido su apuesta por este tipo de mensajes tan necesarios para mejorar la sociedad y el mundo que la rodea. Así, siguieron modelos color tierra, para concienciar de la necesidad de administrar de manera responsable el consumo de agua; otro azul océano, para instar al cuidado y limpieza de mares, ríos y acuíferos; y el verdiblanco con tonos de las naranjas sevillanas de la pasada edición. Para esta 26/27, ya ha diseño ganador: hojas maduras contra las cenizas de los incendios que arrasaron Andalucía y otras regiones españolas el pasado verano.

Después de recibir más de 27.000 votos en 72 horas en una encuesta a través de Instagram, la mitad de la afición bética se decantó por la misma elección: la del sevillano Álvaro Rojas, de 24 años, una camiseta pensada contra los incendios forestales y a favor de los bosques que cada verano se quedan reducidos a cenizas. El Real Betis lo ha anunciado este jueves, 11 de septiembre, después de varias semanas de concurso y de recibir un total de 464 propuestas. Ya sólo faltaría saber la fecha en la que se celebrará el partido de este año y, con ella, se conocerá también el rival que ese día visitará el Estadio de La Cartuja.

El diseño de Álvaro Rojas para vestir al Betis: color hoja madura frente a las cenizas de los incendios

La idea de Álvaro Rojas parte de una contraposición. Frente a la imagen de la ceniza y la destrucción que deja el fuego, su camiseta representa unos bosques sanos, vivos y con esperanza, simbolizados en las hojas maduras que recorren todo el tejido. Tal y como ha explicado el Betis en una nota de prensa remitida a ESTADIO Deportivo, en el diseño no se ven llamas. El mensaje está en lo que se quiere conservar, no en lo que se pierde. Así, el club explica que la intención es concienciar sobre la importancia de preservar las zonas verdes y de prevenir unos incendios que, año tras año, afectan a miles de hectáreas en España.

La temática además, no resulta nada casual. Antes al contrario, llega en un momento muy oportuno. El propio Betis subraya que los incendios forestales han vuelto a mostrar recientemente en Andalucía su impacto sobre el territorio y la biodiversidad, lo que da a la camiseta un anclaje local que las otras tres finalistas -el río Guadalquivir, el lince ibérico y la biodiversidad del Parque Nacional de Doñana-compartían desde otras perspectivas.

Poliéster reciclado, producción de cercanía y un mensaje que busca máxima difusión

La camiseta se confeccionará en poliéster 100% reciclado y bajo criterios de producción local, en línea con lo que Forever Green viene exigiendo a cada iniciativa que lleva su nombre. Es decir, la coherencia medioambiental no se queda en el dibujo, se traslada a cómo y dónde se fabrica la prenda. A pesar de que el diseño es lo que ha votado la afición, el club insiste en que la equipación es sólo el vehículo para darle difusión a un mensaje muy necesario.

Así ha sido el proceso de elección de la camiseta Forever Green: un concurso con 464 propuestas y un comité de cuatro áreas

El proceso arrancó a comienzos de agosto, impulsado por el Real Betis y Forever Green, la plataforma de sostenibilidad del club, y ha permitido por primera vez que los aficionados participen de forma activa en el proceso creativo de una equipación oficial. Llegaron 464 diseños. Muchos, desde fuera de Sevilla, de varios puntos de España e incluso desde el extranjero: Portugal, Francia, Polonia, México...

De ese volumen, un comité formado por representantes de las áreas de Retail, Marketing y Forever Green del Real Betis, junto a la marca Hummel (fabricante de la equipación), seleccionó las cuatro finalistas. La decisión final recayó en manos de la afición, que durante 72 horas pudo votar entre las cuatro camisetas a través de las redes sociales de Forever Green. El resultado ha sido aplastante, pues casi el 50 por ciento han secundado la idea de Álvaro Rojas.