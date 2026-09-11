F1 GP de España 2026 | Horarios, canal y dónde ver en TV el Gran Premio de Fórmula 1 en el circuito de Madrid

La capital de España coge una nueva carrera del Mundial de F1 en la cual Fernando Alonso, con su Aston Martin, como Carlos Sainz, con su Williams, van a intentar a hacer un gran papel frente a los miles de aficionados que se van a acercar para disfrutar de la categoría reina del automovilismo

La ciudad de Madrid acoge una nueva carrera del Mundial de Fórmula 1 este fin de semana. La capital es sede del Gran Premio de España que se va a celebrar en el circuito semi-urbano de Madring el cual está ubicado en la zona de IFEMA y Valdebebas. La prueba se va a llevar a cabo a pesar de las quejas de algunas asociaciones de vecinos y después de que las obras hayan acabado a tiempo. El trazado madrileño es la última incorporación a un mundial de F1 que cada vez otra más por llevar las carreras a las ciudades antes de que los aficionados se desplacen a los circuitos permanentes. Se esperan que miles de aficionados disfruten del Gran Premio de España.

El circuito de Madring, incluso antes de que los pilotos lo conduzcan por primera vez, ya está considerado como uno de los más difíciles debido a que es uno rápido que posee curvas de mucha complicación que va a obligar a los pilotos a dar su mejor nivel al volante. El trazado también cuenta con una curva icónica como es La Monumental, que es peraltada y cuyo nombre no le gusta demasiado al argentino de Alpine Franco Colapinto que es hincha de Boca Juniors y al que se le viene a la mente el estadio de River Plate.

Esta carrera va a servir para que Fernando Alonso, de Aston Martin, y Carlos Sainz, de Williams, se den un baño de masas ya que los pilotos españoles van a correr frente a miles de compatriotas que van a llenar las gradas del circuito de Madring. Si bien es cierto que todos saben que ninguno de ellos, tanto el asturiano como el madrileño, tienen opciones de hacer un buen papel ya que sus monoplazas son inferiores a Mercedes, Ferrari o McLaren que parten como grandes favoritos para hacerse con la victoria en este Gran Premio de España. A pesar de ello, la afluencia de público va a ser masiva.

- Canales en el que se va a ver por TV el GP de España de Fórmula 1 en el circuito de Madrid

Los entrenamientos libres del Gran Premio de España de Fórmula 1 que se disputa en el circuito de Madrid se van a poder disfrutar en DAZN, Movistar Plus+ y Be Mad, siendo este último canal en abierto a través de la televisión tradicional.

La clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1 y la carrera del domingo se van a poder ver por DAZN, Movistar Plus+ y Telecinco.

- Horarios del GP de España que se disputa el el circuito de Madrid (Madring)

Viernes 11 de septiembre

Entrenamientos libres 1: 13:30 -14:30 horas

Entrenamientos libres 2: 17:00 - 18:00 horas

Sábado 12 de septiembre

Entrenamientos libres 3: 12:30 - 13:30 horas

Clasificación: 16:00 horas

Domingo 13 de septiembre

Carrera: 15:00 horas

Antes de la carrera del domingo también se disputará la carrera de Fórmula 3 (09:45 - 10:35 horas) y la carrera de Fórmula 2 (11:25 - 12:30 horas). Por otro lado, el desfile de pilotos de Fórmula 1 tendrá lugar entre las 13:00 y las 13:30 horas.