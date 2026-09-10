Australia 66-89 España: Victoria cimentada en la primera parte y espera la todopoderosa Estados Unidos en semifinales

El combinado nacional logró su clasificación para las semifinales del Mundial de baloncesto gracias a una primera parte en la que estuvo muy agresivo en defensa y muy acertado desde la línea de tres puntos. En la segunda mitad, el equipo español no estuvo tan fino en ataque pero el triunfo nunca peligró

La Selección Española femenina de baloncesto se clasificó para la semifinal del Mundial 2026 que se está disputando en Alemania después de derrotar a Australia por 66-89. El combinado nacional se llevó el triunfo con mayor facilidad de la esperada gracias a una magnífica primera parte en la que una gran defensa y un excelente acierto desde el triple anuló a una Australia que no pudo contrarrestar el nivel de juego español.

España se enfrentará en semifinales a la todopoderosa Estados Unidos que arrolló en su partido de cuartos de final a Hungría por 108-56. El encuentro se disputa este sábado 12 de septiembre a partir de las 16:30 horas.

Una primera parte de España para enmarcar

El partido comenzó bastante igualado debido al duelo de pistoleras que mantuvieron Stephanie Reid por parte de Australia e Ilyana Martín por el lado de España. No fue hasta los últimos minutos cuando la Selección Española impuso su profundidad de plantilla, demostrando una gran defensa y con una inspirada Alba Torrents desde el triple para abrir un ventaja importante en el marcador.

Al final de los primeros diez minutos, España se imponía a Australia por 14 puntos (17-31). Un inicio brillante del combinado español basado en una buena defensa y en un gran acierto desde la línea de 3 puntos.

España no bajó el ritmo en el comienzo del segundo cuarto, pero las jugadores de Miguel Méndez se encontraron con la reacción de Australia liderada por Talbot que anotó dos triples consecutivas. No se vio intimidada España que siguió fina desde la línea de 3, mientras que desde el interior castigaba Gustafson. Un buen juego que aumentó la ventaja española hasta los 18 puntos (28-46) cuando Maite Cazorla anotó su segundo triple en el ecuador del segundo cuarto.

Acusaron los dos equipos el paso de los minutos, ya que en la recta final del segundo cuarto estuvieron menos acertadas de cara al aro. Sin embargo, la Selección Española mantuvo a raya a Australia que no pudo superar a una agresiva defensa que fue clave para dejar encarrilado el pase a las semifinales de la Copa del Mundo en el descanso (37-58).

Menos acierto y mayor igualdad, pero suficiente para España

Comenzó el tercer cuarto mucho más errático ya que ni España ni Australia mantuvieron el acierto de la primera parte. Solo dos puntos cada uno anotaron los dos equipos en los primeros cuatro minutos de juego. Uno errores que beneficiaron a España que mantenía la ventaja de 21 puntos.

Los minutos pasaron y las defensas se impusieron con claridad a unos ataques que no encontraron la forma de alcanzar el nivel de acierto que tuvieron durante los dos primeros cuartos. España afrontaba así los últimos diez minutos con una ventaja de 19 puntos sobre Australia (51-70).

No se rindió Australia ya que comenzó con bastante fuerza el último cuarto. Aprovechándose de un apagón español redujo su desventaja a 14 puntos a falta de 7 minutos para el final del partido (60-74). Se bloqueó totalmente España en ataque ya que no encontraba la forma de superar una defensa de Australia que subió el nivel en comparación con la primera parte.

Sin embargo, los últimos minutos de España fueron tranquilos ya que Australia nunca se acercó a menos de 10 puntos gracias a que el combinado nacional subió el nivel en defensa y a que Ilyana Martín y a que Raquel Carrera anotaron canastas que fueron decisivas para asegurar el triunfo (66-89).