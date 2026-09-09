El exmadridista Alaba, el próximo en firmar

El defensor central de 34 años quedó como agente libre tras no renovar su contrato con el Real Madrid y ahora su famosa silla está a punto de fijarse en tierras mexicanas

Tres futbolistas de renombre han salido del Santiago Bernabéu desde que se pusiera fin a la temporada pasada: Alaba, Carvajal y Dani Ceballos. Los dos primeros fueron por decisión del club, mientras que el tercero fue por decisión propia.

De hecho ha sido este último el primero que ha encontrado acomodo en otro sitio. El centrocampista hispalense ha regresado a su equipo de origen en la elite, el Real Betis.

También Dani Carvajal podría hacer lo mismo en las próximas horas, sonando Liverpool como uno de los destinos que tiene encima de su mesa, pese a que los rumores también lo llegaron a situar en las filas verdiblancas.

Así, ahora el que podría estampar su firma próximamente sería el primero de todos ellos. El central David Alaba está a punto de aterrizar en fútbol mexicano. Según señala el periodista Matteo Moretto, existe muchas opciones de que su fichaje por el Club América acabe concretándose.

Según dicha fuente, se trata de un ofrecimiento que le han hecho a los dirigentes del club, si bien existen unos flecos que deben resolverse para la llegada del zaguero austríaco.

A sus 34 años, ya sabe que en Europa se ha quedado sin sitio hasta que se abra la próxima ventana de mercado en enero, por lo que si desea seguir en activo deberá reducir sus pretensiones.

Así y pese a que sigue teniendo un gran cartel a nivel mundial, la entidad mexicana ya le habría dicho al agente del jugador que su salario europeo es inviable para la entidad, por lo que de firmar tendría que hacerlo bajo un sueldo mucho más bajo que el último que cobraba en el Real Madrid.

Y es que el austriaco era uno de los jugadores que más cobraban en el club blanco, algo más de 20 millones netos por temporada.

Una salida necesaria para el Real Madrid

El Real Madrid cerró su mercado más vendedor del siglo XXI con unos ingresos cercanos a los 200 millones de euros que financiaron casi por completo una inversión de 225, la tercera más elevada del club desde el año 2000, sólo superada por las grandes sacudidas de 2009 y 2019, según datos obtenidos de la base de datos de Transfermarkt.

El club blanco gastó mucho y, a la vez, casi nada. Contrató a Yan Diomandé, Marc Cucurella, Carlos Espí y Denzel Dumfries; incorporó libres a Ibrahima Konaté y Bernardo Silva; y pagó tres millones de euros por Sergio Martínez, destinado inicialmente al Castilla. Una profunda reconstrucción que apenas dejó un desembolso neto cercano a los 25 millones si se contabiliza todo el dinero generado por ventas, porcentajes y derechos sobre antiguos canteranos.

A ese equilibrio añadió otro alivio menos visible: la reducción de la masa salarial. Las salidas de David Alaba, Dani Carvajal y Dani Ceballos liberaron alrededor de 43 millones de euros brutos anuales en sueldos fijos, una cifra que podía acercarse a los 50 con primas y variables.

Alaba y Carvajal terminaron sus contratos y no fueron renovados, mientras que Dani Ceballos acordó la rescisión del año que le quedaba. El Real Madrid no ingresó por sus traspasos, pero se desprendió de tres contratos veteranos y costosos, rejuveneció la plantilla y abrió espacio para las fichas de sus nuevos jugadores.

Nunca en este siglo el club había recaudado tanto por operaciones relacionadas con sus futbolistas. Ni cuando vendió a Cristiano Ronaldo a la Juventus por 117 millones de euros, a Ángel di María al Manchester United (75), a Mesut Özil al Arsenal (47) o a Álvaro Morata al Chelsea (66).

Esta vez no perdió una estrella. Reunió una fortuna con una larga lista de jugadores formados en Valdebebas, muchos de ellos sin sitio en el primer equipo.

La operación principal fue la de Nico Paz. El Real Madrid pagó alrededor de nueve millones para ejecutar su opción de recompra y después lo traspasó de nuevo al Como por unos 60, con otra puerta abierta para recuperarlo. También vendió al Fulham a Gonzalo García por 40 millones y sumó ingresos con Víctor Muñoz (20), Mario Gila (15), Álvaro Rodríguez (12), Álex Jiménez (12), César Palacios (10), Jacobo Ortega (10), Víctor Valdepeñas (8), Fran García (4), Mario Martín (3,5), Fran González (3) y Manuel Ángel (4).