Anthony Martial, ofrecido como fichaje

El francés, sin equipo desde el pasado mes de junio cuando terminó su carrera en Rayados, habría sido ofrecido al cuadro de Funes según Matteo Moretto. El galo cuenta con experiencia en LaLiga, donde militó en el Sevilla durante media campaña (llegó desde el Manchester United)

Anthony Martial sigue sin equipo desde que el pasado 30 de junio se desvinculó de su último club, Rayados de Monterrey de México. El francés, que el próximo es de diciembre cumplirá 31 años, es uno de esos futbolistas que apuntaba muy alto pero que el paso de los años ha terminado por relegarlo a una segunda línea del fútbol. Anthony Martial tiene ahora la posibilidad de incorporarse a cualquier equipo que disponga de fichas ya que como agente libre no se tiene que ceñir al mercado de fichajes que cerró el pasado 1 de septiembre.

En esa situación, Anthony Martial habría sido ofrecido al Málaga de Funes según ha informado el periodista Matteo Moretto. La información apunta a que el Málaga estaría valorando el ofrecimiento de Anthony Martial para dotar de más mordiente al ataque blanquiazul.

El fichaje de Anthony Martial por el Málaga

Anthony Martial no ha vuelto a encontrar su mejor nivel desde que en el verano de 2024 dejase atrás el club en el que más brilló, el Manchester United. Martial llegó a Old Trafford en los últimos días del mercado de fichajes de 2015 después de que los ingleses pagasen un montante que alcanzó los 60 millones de euros.

La ilusión en el Manchester United era real con un jugador que había destacado tanto en las filas del Lyon como en el Mónaco. Su mejor temporada en el Manchester United fue en al 2019/20, donde entre Premier, Europa League y Copa, marcó un total de 23 goles.

Anthony Martial, un viejo conocido de LaLiga y del Sevilla

Anthony Martial bajó su rendimiento en goles y en el mercado invernal de la 2021/22, el Sevilla lo trajo en calidad de cedido a Nervión. En el Sevilla no dejó precisamente un buen recuerdo con un solo gol en 12 partidos, unas cuantas de lesiones y la sensación de que en Nervión no se había realizado precisamente una buena inversión.

El talento de Anthony Martial es innegable y en su periplo en Grecia pareció atisbarse algo de lo visto en el pasado. En las filas del AEK marcó ocho goles entre Liga y Copa. Además participó testimonialmente en la Conference League con los helenos.

El Málaga necesita goles y Martial se ofrece

El ofrecimiento de Anthony Martial al Málaga llega con el equipo de Funes viviendo un complicado arranque de temporada en Liga. Los malacitanos solo han sido capaces de sumar dos puntos de doce posibles. Pero la preocupación en el Málaga, uno de los recién ascendidos desde Segunda junto a Deportivo y Racing de Santander, va más allá ya que solo el Valencia iguala su pobre registro goleador.

En el encuentro entre Málaga y Deportivo de A Coruña marcaron los andaluces el que hasta el momento es su único gol del curso y además llegó desde el punto de penalti, obra de Chupe. El Málaga además, confirmó hace escasos días la lesión de uno de sus delanteros, Julen Lobete, que sufre una "lesión en el ligamento cruzado anterior y en el ligamento colateral interno", por lo que se perderá varios meses de competición. Por tanto, Juan Funes necesita con urgencia un refuerzo para un ataque que por el momento no está dando el rendimiento deseado en lo que va de Liga.