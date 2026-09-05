El Málaga, con argumentos para responder al mal arranque en LaLiga

El conjunto de Funes ha empezado LaLiga EA Sports con dos derrotas y un empate pero el técnico cuenta con una plantilla repleta de canteranos, reforzada en fichajes nuevos que hacen pensar en que el club responderá y volverá a la senda de la victoria en los siguientes partidos

El Málaga tiene argumentos suficientes para poder responder a las críticas de este comienzo de temporada. Pese a que haya sido lo lógico, tras el arranque visto de competición de los de Funes, el equipo ha demostrado en los últimos años cómo ha ido superando cada situación con la que se ha enfrentado.

Además, el Málaga ha cerrado el mercado de fichajes con la mayoría de los jugadores que consiguieron el ascenso a Primera División el pasado verano, o incluso subir a Segunda en 2024, con la agónica victoria ante el Nàstic de Tarragona. Sin embargo, el club se ha reforzado en todas las parcelas con futbolistas que pueden darle un salto de calidad a la plantilla, como es el caso de Pablo Martínez, con experiencia en LaLiga.

El comienzo de temporada en el Málaga

Sí bien es cierto que el Málaga de las tres primeras jornadas de LaLiga no ha sido el que se ha visto durante los últimos meses. El club tiene que ser consciente de la dificultad en el salto a Primera División, sabiendo, sobre todo, que ha empezado al temporada midiéndose a dos de los rivales más difíciles de la categoría, como son el Real Madrid y el Atlético de Madrid, visitando el Bernabéu y el Metropolitano, respectivamente.

Ahí no queda todo, ya que el Málaga ha recibido al Deportivo de A Coruña en La Rosaleda. El primer rival en visitar el feudo malacitano no ha sido, ni más ni menos, que uno de los recién ascendidos a Primera División. Además, hablamos de uno de los equipos que mejor se han reforzado en el mercado de fichajes en España, firmando llegadas como la de Leo Román, Giménez, Marc Casadó, Aubameyang o Adama Traoré, entre otros.

Los contratiempos que ha sufrido el Málaga en este arranque de temporada

Situación muy diferente en el Málaga en el mercado de fichajes, pero con jugadores con capacidad de reforzar el fondo de armario de la plantilla. Funes, además, ha sufrido un serio contratiempo con la lesión de Fernando Calero, que no le ha permitido debutar en partido oficial con el equipo malacitano. En la misma situación se encuentra Aaron Ochoa, Diego Murillo, Lobete, Adrián Niño y Diarra.

Por otro lado, Funes lanzó un mensaje claro al vestuario tras esta mala racha de resultados: "Sí que es importante que ellos piensen y se focalicen en todo lo que pusieron para que las cosas sucediesen y eso tienen que volver a replicarlo, y tienen que volver a replicarlo porque que lo hayan hecho antes no va a ser que ya esté presente para hacerlo otra vez. Entonces, esa parte sí que es muy importante que ellos se centren".

El técnico del Málaga afirmó que "esta competición tiene un poquito más de repercusión que la otra, esta competición tiene más exigencia que la otra. Bueno, hay que crecer con la competición y, como te he dicho, no vamos a crecer viviendo del pasado, vamos a crecer aprovechando el presente y creo que cuando suceden estos cambios tan grandes, cuesta digerirlo, pero que hay que afrontarlo y hay que afrontarlo de una forma inmediata".

Funes se aferra al nivel de Chupe para volver a la senda de la victoria

Funes, además, tiene en Chupe uno de sus principales argumentos para volver a la senda de la victoria. El delantero del Málaga fue determinante para lograr el ascenso a Primera División la pasada temporada, firmando 25 goles en 43 partidos. La actuación del atacante durante el pasado curso fue vital, siendo un fijo en el once titular del técnico de Loja, que llegó tras la destitución de Sergio Pellicer.

El Málaga, que viene de sufrir una doble baja, cuenta con jugadores de alto nivel como David Larrubia, imprescindible también en la banda izquierda, al igual que Joaquín Muñoz en la derecha u otros futbolistas como Dani Loreno o Izan Merino en el centro del campo. Además, cabe recordar que Funes, que habló de la opción de Gudelj, cuenta con la seguridad de Alfonso Herrero en portería.