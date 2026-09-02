El Málaga vuelve a Primera gastando menos que nadie, salvo el Athletic

El Málaga cierra el mercado con 17 movimientos y una inversión de apenas 300.000 euros. El conjunto blanquiazul se convierte así en el segundo club que menos ha gastado de Primera, por detrás del Athletic, pese a regresar a la máxima categoría

El Málaga CF ha cerrado su regreso a LaLiga EA Sports con una política de mercado muy alejada de la de buena parte de sus rivales. El conjunto blanquiazul ha completado 17 movimientos, ocho incorporaciones y nueve salidas, pero apenas ha necesitado abrir la cartera para configurar la plantilla con la que afrontará su regreso a la primera categoría. En total, el club ha invertido oficialmente 300.000 euros en fichajes, una cifra que únicamente mejora el Athletic Club, que no ha pagado traspasos este verano.

La dirección deportiva encabezada por Loren Juarros tenía una prioridad clara: mantener el bloque que consiguió el ascenso y proteger a los jóvenes de la cantera, los conocidos como 'Bichos', mientras buscaba elevar el nivel de algunas posiciones que durante algunos momentos de la pasada temporada se quedaron cortas. El resultado ha sido un mercado intenso en las oficinas de La Rosaleda, especialmente en sus últimas horas. Fernando Calero abrió el capítulo de incorporaciones y Jens Cajuste, Adam Aznou y Juan Berrocal fueron los protagonistas del acelerón final.

Solo 300.000 euros de inversión

Esta cifra es muy llamativa. El club únicamente ha pagado por una de sus incorporaciones: Juan Cruz, cuya cesión desde el Leganés ha supuesto un desembolso de 300.000 euros. El acuerdo contempla además una opción de compra de cuatro millones.

El resto de operaciones se han cerrado mediante cesiones o jugadores que llegaron con la carta de libertad. Fernando Calero y Juan Berrocal, por ejemplo, llegaron sin coste de traspaso, mientras que Adam Aznou aterrizó cedido por el Everton y Jens Cajuste lo hizo a préstamo desde el Nápoles, con una opción de compra cercana a los ocho millones. Es decir, el Málaga ha vuelto a Primera sin pagar un solo traspaso por propiedad de un futbolista y ha utilizado el mercado de cesiones y agentes libres para reforzar la plantilla.

La paradoja es que el Málaga ha gastado incluso menos dinero que la temporada que terminó con su regreso a Primera. Durante la temporada pasada desembolsó 400.000 euros por Adrián Niño, delantero procedente del Atlético de Madrid, por lo que la inversión de este verano se queda 100.000 euros por debajo. La apuesta por Niño terminó teniendo sentido sobre el césped. El atacante de Rota fue una de las piezas importantes del ascenso gracias a sus registros goleadores, pero el club ha optado ahora por una estrategia todavía más contenida económicamente.

El contraste con sus rivales

Si lo comparamos con otros equipos, el Levante ha invertido 5,1 millones de euros, mientras que el Alavés ha destinado 13 millones. El Osasuna ha gastado ocho millones y el Racing de Santander alcanza los 20,5 millones. El caso más llamativo es el del Elche, que ha invertido 23,25 millones de euros, una cantidad muy alejada de los 300.000 euros desembolsados por el Málaga.

Solo el Athletic Club presenta una inversión inferior: cero euros en traspasos. Una política diferente que el Málaga ha seguido a su manera, apostando por la continuidad de un bloque que ya conoce el camino hacia el éxito, la cantera y operaciones de bajo coste.