Mourinho comienza a crecerse y pasa de responder a las quejas de Funes: "No merece comentario"

El técnico portugués volvió a dejar su sello tras la goleada al Málaga (4-0): valoró el triunfo, defendió el trabajo de su equipo y repartió elogios entre varios de sus futbolistas, pero tuvo una respuesta explícitamente seca cuando fue preguntado por las quejas del conjunto andaluz sobre la actuación arbitral

José Mourinho comienza a recordar en sus intervenciones públicas al más genuino personaje que el madridismo amó y odió a partes iguales en su primera etapa en el club. El portugués se crece con los triunfos y el inicio arrollador de su equipo en LaLiga le carga de razones para sacar pecho. Tras ganar 4-0 al Málaga, el luso fue cuestionado por unas declaraciones del entrenador rival y volvió a lucir su esencia más chulesca.

Juanfran Funes mostró cierto malestar por algunas decisiones arbitrales en el encuentro en el Santiago Bernabéu, especialmente por el penalti señalado a favor del Málaga y posteriormente corregido por el VAR. "La sensación es que si les soplas es falta y si es para el lado contrario, si no hay sangre no pasa nada. Ya ocurrió con el Atlético", lamentó el técnico malaguista. Mourinho fue preguntado por esas protestas y decidió hacerlo con su particular contundencia. "No merece comentario".

Fue su respuesta más corta y también la más llamativa de su comparecencia. Supone el primer encontronazo dialéctico de forma pública del portugués desde su regreso al banquillo madridista. Mourinho prefirió centrar su discurso en el rendimiento de sus jugadores y en un triunfo que permite al Real Madrid mantener el pleno de victorias después de tres jornadas.

Un partido controlado de principio a fin

El entrenador blanco quedó satisfecho con la actuación de su equipo, especialmente con una primera mitad en la que el Real Madrid encarriló el encuentro con tres goles. En la segunda parte el ritmo bajó, pero Mourinho quiso poner en valor también el trabajo defensivo y la capacidad para gestionar el resultado. "El segundo tiempo fue más de gestión, de ritmo más bajo, el Málaga tuvo más tranquilidad para tener el balón, pero cada vez que acelerábamos la sensación era siempre que un gol o dos más se podía hacer. Era un objetivo mantener la portería a cero, trabajar bien, no siempre se puede atacar con agresividad, a veces el adversario sale y tenemos que defender bien. Tres puntos importantes".

El portugués destacó la importancia de las rotaciones. Después de repetir alineación en los dos primeros encuentros, introdujo cinco cambios ante el Málaga y dio entrada a futbolistas que habían tenido menos protagonismo. "Es mi objetivo, le dije a los jugadores que iba a hacer muchos cambios antes del día de la Real. Quiero meter gente que tiene tanta calidad como los otros, es una cosa de opción del entrenador, no de tener más o menos calidad porque todos la tienen".

Mourinho también disfruta del trabajo defensivo

El Santiago Bernabéu disfrutó especialmente de una primera parte en la que llegaron tres goles, aunque Mourinho quiso ampliar la visión sobre lo que significa jugar bien. Para el técnico portugués, el público también debe valorar los momentos en los que el equipo trabaja sin balón y sabe controlar un partido.

"Es importante que la gente se lo haya pasado bien pero si la gente tiene una visión de lo que es fútbol de alto nivel tiene que disfrutar también del segundo tiempo, se ha visto un equipo trabajando defensivamente, a Vinicius perder el balón y volver a defenderlo, el fútbol no es sólo divertirse con la belleza de los goles también irse a casa pensando que somos un bloque. Sólo se hacen 121 goles en una temporada cuando tienes jugadores 'top' en ataque, ya llevamos 10 goles en tres partidos, pero alguno lo ganaremos 1-0 y saldremos igual de contentos".

Huijsen convence al técnico

Uno de los nombres propios de la noche fue Dean Huijsen. El central volvió a mostrar seguridad con balón y contundencia en los duelos, dos características que Mourinho considera fundamentales para consolidar su pareja de centrales.

"Él y yo hablamos. Me gusta mucho que el central tenga calidad con el balón y que meta pases filtrados entre líneas, pero para mí lo más importante es su contundencia, seguridad, capacidad de ganar duelos y de dar al equipo la confianza de que tenemos dos hombres atrás. Ha evolucionado bastante. Ha estado dominador, contundente y esta es la versión que quiero. Después, si puede ser guapo y bueno con el balón, pues mejor. Y después, el compañero de al lado también ayuda, como Konaté y Rüdiger".

El técnico también tuvo palabras para Jude Bellingham, uno de los grandes protagonistas del inicio de curso. El inglés marcó ante el Málaga y participó en el segundo tanto, pero Mourinho destacó especialmente su exigencia. "Es muy exigente consigo mismo y lo es también con los demás. No lo quería ver defender casi como un segundo lateral izquierdo. Es un jugador increíble. Pero hoy un chico que no es muy amado ha hecho un partidazo: Camavinga".

La 'BMV', juntos y a toda velocidad

Mourinho también analizó la convivencia entre Bellingham, Mbappé y Vinicius, una conexión ofensiva que comienza a dar sus frutos. Frente al Málaga volvieron a dejar muestras de su enorme potencial. "Los jugadores muy, muy buenos quieren jugar juntos siempre, porque tienen misma velocidad de pensamiento, misma calidad y siempre tienen que ser compatibles. Se decía que 'Mou' no quería a los tres, pero yo lo que digo es que siempre quiero a los mejores. Existe empatía y trabajo colectivo. Son buenísimos todos".

El portugués pidió además paciencia con Yan Diomande, que volvió a disponer de minutos y todavía necesita tiempo para adaptarse a las exigencias del equipo. "¿Cuánto hemos pagado por él? Normalmente cuando un jugador cuesta tanto dinero se espera que llegue y reviente con todo. Pero es demasiado joven y hay que tener calma. Lo está haciendo muy bien, pero poco a poco".

Mourinho avisa de que llegarán malos momentos

El entrenador madridista no quiso dejarse llevar por el excelente comienzo. Sabe que durante una temporada tan larga aparecerán lesiones, derrotas, críticas y futbolistas descontentos con sus minutos. "Pero no es una misión de ahora, es de una temporada. La frustración de quien no juega está más en manos de los jugadores que en mis propias manos. Esos momentos siempre llegan y tienen que saber gestionarlos. Porque es una plantilla con mucha calidad".

Y lanzó un último aviso sobre lo que espera cuando llegue la primera crisis. "Un mal momento llegará. Llegará la lesión de un jugador importante, llegarán vuestras críticas, llegará la derrota... Todo eso llegará porque siempre pasa. Es ahí cuando tenemos que sacar toda la fuerza del equipo que estamos construyendo. Es ahí cuando tenemos que ser muy equilibrados y no dejar que un momento negativo tenga un impacto en toda la temporada", advirtió.