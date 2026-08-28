El Betis le saca un compromiso a Iker Losada para resolver su futuro con una fórmula ya definida

El gallego, descartado por Manuel Pellegrini, ha ido madurando su decisión durante todo el verano y resolverá la duda, instado por el club verdiblanco, tras el encuentro de este sábado frente al Levante, uno de sus pretendientes

El Real Betis afronta la recta final del mercado con la necesidad de abrir margen salarial para poder rematar la plantilla con los fichajes deseados. Manuel Pellegrini ya ha dejado claro que prioriza la llegada de un pivote, con el regreso de Sofyan Amrabat como gran objetivo. Pero en La Cartuja ni mucho menos se olvidan de un Dani Ceballos que lleva todo el verano esperando a su ex equipo. Para ello, la venta de Pablo García, por el que ahora puja el Olympiacos, sería de gran ayuda, si bien la llave de todo la tiene en mayor medida Nelson Deossa. El colombiano, sin embargo, ya ha expresado públicamente que desea quedarse pese al interés del Club América, que tampoco llega a lo que piden los verdiblancos, mientras se mantiene latente la opción de Inglaterra.

Petit y Losada, dos descartes por colocar

En medio de ese encaje de ese puzle, además, existen otros frentes menos llamativos pero igualmente necesarios, pues aún resta por colocar también a dos de los descartes. Con Gonzalo Petit, que no ha sido inscrito al estar cubierto el cupo de extracomunitarios, no se descarta ya un traspaso definitivo. Una fórmula que también era la pretendida en un principio para deshacerse de Iker Losada, si bien finalmente todos los caminos conducen a una nueva cesión, la tercera consecutiva.

Con contrato en vigor hasta 2029, el mediapunta gallego regresó este verano con el reto de convencer al 'Ingeniero' y ganarse un sitio en el plantel heliopolitano. Pero a pesar de participar en algunos partidos a comienzos de pretemporada, desde el primer día se lo dejó claro que no tiene cabida en los planes del técnico chileno y debe buscar una nueva salida.

Levante, Rayo Vallecano, Getafe y otras vías menos seductoras

Durante todo este tiempo, han sido varios los equipos que han sondeado su incorporación. Pero el de Catoria ha preferido esperar e ir apurando sus opciones hasta encontrar el destino más atractivo posible. Una estrategia que llegará a su fin en breve, pues según informa Al final de La Palmera, el ex del Racing de Ferrol, instado por el club a decidirse ya, se ha comprometido a elegir su nuevo equipo tras el encuentro de este sábado ante el Levante.

El conjunto valenciano, en el que la pasada campaña disputó 26 encuentros y firmó tres goles, es de nuevo uno de los que ha solicitado su préstamo. Además, también se han movido Rayo Vallecano o Getafe, así como otros clubes de Segunda y del extranjero, por ejemplo de Grecia. Pero la intención de Iker Losada es la de permanecer en Primera división y en las próximas horas resolverá la duda.

De ese modo, el Real Betis liberará una ficha y quedarán dos dorsales disponibles (ahora mismo solo lo está el '25'), pues en su caso, al contrario de lo que sucede con Petit, el gallego sí ha sido inscrito. Un requisito obligatorio para poder enviarlo luego a otro conjunto, siendo incluso convocado por Pellegrini en estas tres primeras jornadas, aunque se quedó sin minutos en los dos partidos disputados y tampoco los tendrá en el Ciutat de València.

Un fichaje de 1,8 millones sin apenas oportunidades

A sus 25 años, por tanto, Iker Losada buscará de nuevo relanzar su carrera en la máxima categoría después de dos cesiones sin mucho éxito, en Celta de Vigo y Levante. No será posible, sin embargo, recuperar los 1,8 millones de euros que costó hace dos veranos, cuando el club verdiblanco apostó por su fichaje atraído por su buena campaña en Segunda.

Desde el primer momento, el ex canterano celeste tuvo muy complicado ganarse oportunidades por la elevada competencia existente en su posición y solo dispuso de 15 encuentros con el cuadro verdiblanco. De momento, ahí quedará parado su contador, aunque el próximo verano deberá regresar, pues no ha sido posible encontrar un comprador y será él mismo quien tenga la última palabra para decantarse por alguna de las ofertas de préstamo que han llegado a La Cartuja.