Iker Losada complica con su postura las intenciones del Betis: "Lo tengo claro"

El club verdiblanco le comunicó semanas atrás que no cuenta para el próximo proyecto, pero las intenciones del gallego, tal y como ha expresado públicamente, van en dirección contraria

El Betis le comunicó a mediados de junio a Iker Losada que debe buscarse equipo tras regresar de su cesión en el Levante al no entrar nuevamente en los planes de Pellegrini.

El técnico chileno no lo consideró el verano pasado después de salir al Celta y tampoco tiene intención de integrarlo en su hoja de ruta para el proyecto de Champions pese a que mejoró su rendimiento como granota.

Sin embargo, el mediapunta gallego no se resigna pese a la comunicación verdiblanca y no esconde su deseo e intención de hacer cambiar de opinión al 'Ingeniero' durante la pretemporada, la que afronta con ilusión y convencido de sus posibilidades.

Losada expresa abiertamente su deseo de quedarse en el Betis

"Quiero estar en el Betis. Me estoy preparando como un bisonte para llegar a la pretemporada y dar lo mejor que puedo para intentar hacerme un hueco en el equipo. Al final es mi sueño", señaló públicamente el de Catoira en la entrevista a ESE podcast, en la que no descarta otras vías como volver a Balaídos, pero insistiendo en cuál es su prioridad a día de hoy.

"Me lo pensaría, pero tengo la idea muy clara. Quiero estar en el Betis y hacer cosas en el Betis", indicó con franqueza Losada, que asegura tener "esa espinita clavada" con el Betis: "Solo estuve allí medio año y dos pretemporadas. Ahora me apetece disfrutar de verdad esta oportunidad".

De esta manera, Losada no se arrepiente de haber apostado por el Betis a pesar de que sus comienzos no fueron sencillos y que nunca ha contado con la confianza real de Manuel Pellegrini.

Cambio de mentalidad: "Cuando llegué pensaba que cuanto menos molestara, mejor

"Para nada sentí que me equivoqué. Estaba supercontento con la decisión. Los dos primeros meses fueron complicados por la adaptación, pero después ya entendía lo que me pedía el míster y el ritmo del equipo”, expresó el atacante, que llegó muy joven al Betis y se topó con futbolistas de altísimo nivel.

"Fue un choque de realidad. Recuerdo la primera acción, Nabil me puso el cuerpo y a ver cómo lo mueves. A William Carvalho era imposible quitarle un balón. Los veías a un ritmo que decías 'no llego'", indicó Losada, que aseguró que ya ha cambiado el chip: "Llegué con la idea de darle el balón a Isco o a Gio y que hicieran lo que quisieran. Pensaba que cuanto menos molestara, mejor. Esa era mi mentalidad y ahora ya no".

Posibles complicaciones para el objetivo del Betis de darle salida

Iker losada tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029, por lo que esta postura podría complicar el objetivo del Betis de darle salida, con la prioridad de recuperar lo invertido (1,8 millones de euros) con un traspaso por delante de otra cesión, pues ya salió a préstamo al Celta y al Levante.

Como mínimo, su decisión de intentar convencer a Pellegrini ralentizará el proceso y lo podría alargar a lo largo del verano. De momento, la decisión de Pellegrini apunta a inamovible y más de cara a un proyecto de Champions.