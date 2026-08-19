Atlético de Madrid - Málaga, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo en, ESTADIO Deportivo, el minuto a minuto del encuentro entre el conjunto de Simeone y el de Funes, que tendrá lugar en el Metropolitano (21:00 horas)

¡¡Muy buenas tardes!! Sean bienvenidos al directo del encuentro que enfrentará al Atlético de Madrid y al Málaga , correspondiente a la primera jornada de LaLiga EA Sports.

El colegiado del encuentro será Adrián Cordero Vega , que estará acompañado de Iván Caparrós , en el VAR.

¡Todo preparado en el vestuario del Atlético de Madrid para el primer partido de LaLiga 26/27 en el Metropolitano!

Así luce el Metropolitano a falta de algo más de una hora para el comienzo del partido.

Sorpresa en el Málaga con la entrada de Dotor, que venía de lesión y vuelve directamente al once. Ángel Recio titular ante las bajas en defensa. El resto, los habituales en la alineación de Funes.

Simeone tira de la cantera en su primera alineación de la temporada, dejando en el banquillo a Marcos Llorente, Pubill, Grimaldo, Baena o Giuliano, entre otros.

El Metropolitano ya cuenta las horas para que comience el partido. En breves instantes saltarán los jugadores al terreno de juego.

Atlético de Madrid y Málaga se ven las caras en el día de hoy en el Metropolitano (21:00 horas), en el encuentro correspondiente a la jornada 1 de LaLiga EA Sports. Los de Simeone se estrenan en el feudo colchonero ante un recién ascendido a Primera División como es el conjunto de Funes, que afronta una ilusionante campaña tras dejar atrás la Liga Hypermotion.

Para ello, ambos equipos se medirán en el Metropolitano con bajas importantes, tanto en el Atlético de Madrid como en el Málaga. Sin embargo, Simeone y Funes cuentan con jugadores importantes con los que dar un golpe sobre la mesa y conseguir los tres primeros puntos de la clasificación. El colegiado del encuentro será Adrián Cordero Vega, que estará acompañado de Iván Caparrós, en el VAR.

Simeone, ante la falta de pólvora sin Julián Álvarez y Cuti Romero

El Atlético de Madrid encara el duelo ante el Málaga sin jugadores claves en la convocatoria, como es el caso de Julián Álvarez. El argentino sigue pendiente de resolver su futuro, aunque todo parece indicar que seguirá a las órdenes de Simeone. El técnico, por su parte, ha dejado también fuera a jugadores como el 'Cuti' Romero, Thomas Lemar, Vargas y Sorloth, por lo que la falta de pólvora puede ser determinante en el encuentro.

El Málaga ha recibido buenas noticias al recuperar a Carlos Dotor, que se lesionó durante la pretemporada. Sin embargo, Funes cuenta con bajas importantes para visitar al Atlético de Madrid, como son las de Fernando Calero, Moussa Diarra, Juanpe, Diego Murillo, Adrián Niño y Aaron Ochoa, por lo que el técnico de Loja deberá decidir un once para intentar conseguir los tres primeros puntos en uno de los campos más difíciles.

Un Atlético de Madrid de más a menos en pretemporada

Por otro lado, el Atlético de Madrid llega a la primera jornada del campeonato doméstico tras una pretemporada irregular. El conjunto de Simeone empezó ganando al Getafe con goles de Lookman, por partida doble, otro de Ortiz y otro de Vargas, para cerrar el 4-1 final. Tras ello, el equipo colchonero cayó derrotado de manera seguida ante el Manchester United y Manchester City.

El Atlético de Madrid cerró la pretemporada visitando al Olympique de Marsella en el Velodrome. Los de Simeone empezaron yendo por debajo del marcador debido al gol de Paixao, pero reaccionaron de la mejor manera posible para remontar el choque gracias a los tantos de Carlos Martín y Rodrigo Mendoza, poniendo punto y final a los amistosos.

El Málaga, con buenas y malas noticias antes del regreso a Primera División

El Málaga disputó un partido más que el Atlético de Madrid en pretemporada. El equipo dirigido por Funes empezó firmando el empate a tres frente al Leicester, al igual que ante el Al-Ittihad, en este caso, acabando en tablas (2-2). Por otra parte, el club malacitano consiguió su primera y única victoria contra el Al Arabia, de Qatar, en un encuentro que tuvo lugar en el Marbella Football Center.

El Málaga acabó la pretemporada cayendo derrotado ante el Ceuta en el Alfonso Murube por 2-1, en la última salida de los de Funes previa al comienzo de LaLiga. Por último, el conjunto andaluz recibió al Fulham de Álvaro Arbeloa en La Rosaleda, por el Trofeo Costa del Sol. El choque acabó con polémica por la expulsión del técnico salmantino y el final con victoria para los locales en la tanda de penaltis, que los visitantes no quisieron lanzar.

Además, el choque en el Metropolitano será interesante para comprobar el estado de forma de algunos jugadores que son claves en sus equipos, como el caso de Jan Oblak en el Atlético de Madrid, que se va a convertir en el primer portero no español en alcanzar las 400 apariciones en LaLiga. Por otro lado, Chupe vuelve a jugar un partido oficial tras la exitosa temporada en Segunda, dónde llegó a firmar un total de 25 goles.