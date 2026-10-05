Rafa Nadal, 40 años, analiza las nuevas inversiones de los jóvenes: "Antes se ahorraba para una casa o un coche, ahora es diferente"

El extenista balear es ya un gran empresario y como tal observa en la sociedad las nuevas costumbres que se están generando desde el punto de vista del ahorro y la inversión

Rafa Nadal vuelve a estar más de moda que nunca tras desempolvar su raqueta para disputar el Rafa Nadal Slam Academy. El balear se impuso con su equipo formado por Carlos Moyà, David Ferrer y Richard Gasquet al 'Team Murray', compuesto por el británico y por Dominic Thiem, Fabio Fognini y Marat Safin. El resultado final fue de 4-3 y el trofeo se quedó en casa.

El público disfrutó de lo lindo en el décimo aniversario del centro con un evento en el que Nadal dijo en la previa que sería "cero por ciento de su versión competitiva". Aunque finalmente sí lo fue cuando tuvo que decidir la exhibición, que se celebró con siete partidos de súper desempates a 10 puntos.

Y es que desde su retirada del tenis en noviembre de 2024, Rafa no había vuelto a coger la raqueta públicamente. Y tras hacerlo, recordó parte de su trayectoria: "Coger la raqueta siempre me divertirá, otra cosa es que cierre la puerta a exhibiciones, las jugaré, pero es un proceso lento. Al final acabé mi carrera con muchos problemas físicos, la raqueta me recuerda muchos de los dolores que pasé. Puedo vivir mejor de lo que me esperaba, para mí es muy importante después de vivir muchos años de otra cosa".

Y es que vida ya ha cambiado por completo. Ha cambiado las pistas y los grandes torneos por las reuniones y la gestión empresarial. A día de hoy se ha convertido en un gran empresario internacional manejando proyectos como Zel Hotels, una marca hotelera de lujo creada en alianza con Meliá Hotels International tras una comida con Gabriel Escarrer, CEO de la compañía.

Y en una entrevista para CNBC, el de Manacor desveló cómo surgió dicho acuerdo con Meliá: "Comimos en la academia hace unos años y empezamos a escribir cosas en una servilleta. Las cosas que nos gustan de los hoteles, las cosas que no nos gustan tanto y cuál sería la opción ideal para nosotros".

Y es que debido a su vida deportiva, Nadal se ha convertido en un experto en este negocio: "Me encanta pasar días en los hoteles porque es lo que he hecho durante la mitad de mi vida, y sé lo que más me gusta o lo que no. Así que quería probar esta oportunidad, y tener a Meliá a mi lado es algo que me hace sentir cómodo".

Nadal piensa en las inversiones de los jóvenes

El objetivo del balear es "construir una marca" y diferenciarse creando "una comunidad en la que los clientes se van moviendo de un Zel a otro".

"Queremos ser dinámicos, activos y dar a los clientes la posibilidad de disfrutar de diferentes actividades y experiencias durante el mismo día", recalca Nadal en dicha entrevista.

Y es que Rafa, antes de invertir, ha analizado el panorama actual del ahorro de la sociedad. Sobre todo, de los jóvenes: "Creo que la mentalidad de la gente ha cambiado durante los últimos años. Antes la gente siempre intentaba ahorrar dinero para comprar un coche, una casa, y creo que la mentalidad ha cambiado mucho desde que yo era un niño".

"Se valora mucho, la gente invierte mucho en experiencias y en viajar y conocer lugares diferentes. Así que es un negocio que me gusta siendo de Mallorca, nuestra principal economía proviene del turismo, así que crecí de alguna manera con este ADN", concluye el extenista.