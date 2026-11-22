El Barcelona firmó una remontada espectacular ante el Villarreal después de verse dos goles por debajo en los primeros minutos. Gerard Martín, Fermín López y un tanto en propia puerta de Pau Navarro dieron la vuelta al marcador en una segunda parte de absoluto dominio azulgrana

El Barcelona volvió a demostrar que no necesita tener un partido cómodo para acabar celebrando. El equipo de Hansi Flick protagonizó una remontada de enorme mérito ante el Villarreal (3-2), después de verse dos goles por debajo en apenas siete minutos. Buchanan y Oluwaseyi golpearon de inicio, pero Gerard Martín, Fermín López y un tanto en propia puerta de Pau Navarro terminaron dando la vuelta a un encuentro que cambió por completo tras el descanso. El comienzo fue una pesadilla para los azulgranas. Un error de Fermín en la salida permitió al Villarreal recuperar el balón y Buchanan no desaprovechó el regalo para adelantar a los visitantes en el minuto 5. Apenas dos minutos después, Oluwaseyi culminó una rápida transición con un potente disparo que sorprendió a Joan García. El 0-2 dejó helado al Camp Nou y obligó al Barça a remar desde muy pronto.

La reacción local no tardó en llegar, aunque durante muchos minutos se encontró con un obstáculo llamado Gulácsi. Lamine Yamal comenzó a asumir protagonismo y tuvo una oportunidad inmejorable para recortar distancias desde el punto de penalti. El extremo engañó al guardameta, pero su lanzamiento se estrelló en el poste. El golpe pudo pesarle al Barcelona, que siguió acumulando llegadas sin encontrar premio. Fermín, Gerard Martín y Cancelo probaron fortuna, mientras el Villarreal trataba de aprovechar los espacios y mantener su ventaja. Antes del descanso, el central azulgrana tuvo una ocasión clarísima con un cabezazo desde el área pequeña que se marchó por encima del larguero. Gulácsi también tuvo que intervenir ante los intentos de Lamine y Eric García para sostener a los suyos.

La remontada azulgrana tomó velocidad tras el descanso

El paso por vestuarios cambió el guion. El Barcelona salió decidido a encerrar al Villarreal y encontró en Gerard Martín la primera recompensa. En el minuto 57, el defensa se elevó en el área para conectar un testarazo tras un centro de Pedri y devolver la esperanza a la grada. El tanto desató a los locales, que apenas necesitaron cuatro minutos para igualar el marcador.

Esta vez fue Fermín López quien apareció en la frontal. Lamine Yamal condujo una contra, esperó el momento preciso y le entregó el balón para que el centrocampista ajustara su disparo junto al poste. El 2-2 premiaba la insistencia azulgrana y dejaba al Villarreal contra las cuerdas. Y todavía quedaba otro golpe. En el minuto 67, Pau Navarro introdujo el balón en su propia portería al intentar despejar un envío de Lamine Yamal. En apenas diez minutos, el Barcelona había transformado un 0-2 en un 3-2 y completado una remontada que parecía impensable al comienzo del encuentro. Con ventaja, los de Flick no renunciaron a buscar el cuarto. Lamine, Gordon y Dani Olmo dispusieron de oportunidades para ampliar la diferencia, pero Gulácsi evitó que la herida fuera mayor. El Villarreal también intentó encontrar una última opción, aunque Joan García respondió con una salida providencial ante Ayoze en el descuento.

La expulsión de Pau Navarro, por una segunda amarilla tras derribar a Raphinha, terminó de complicar el cierre para los visitantes. El pitido final confirmó una victoria de carácter para el Barcelona, que supo levantarse de un inicio desastroso para quedarse con tres puntos de enorme valor. El Camp Nou pasó del desconcierto a la euforia en una segunda parte que difícilmente olvidará.

Ficha Técnica:

FC Barcelona: Joan García; Eric García (Koundé, 84’), Frenkie de Jong, Gerard Martín, Cancelo; Marc Bernal (Gavi, 91’), Pedri; Lamine Yamal, Fermín López (Dani Olmo, 68’), Adeyemi (Gordon, 68’) y Raphinha.

Villarreal CF: Gulácsi; Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero (Cardona, 65’); Buchanan (Pépé, 76’), Comesaña (Ayoze, 76’), Pape Gueye, Moleiro (Macià, 65’); Mikautadze (Mouriño, 87’) y Oluwaseyi.

Tarjetas amarillas: Gueye (12’), Moleiro (32’), Pau Navarro (48’), Freeman (48’), Romero (63’), Raphinha (75’) y Bernal (80’). También fueron amonestados Hansi Flick (74’) y el banquillo azulgrana.

Expulsado: Pau Navarro (90’+4).