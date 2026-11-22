El club inglés insiste en que hizo "todo lo posible" para retener al joven futbolista de solo 16 años y en la prensa británica claman por una normativa que permitirá a la entidad blanca hacerse con sus servicios por una bajísima compensación económica, al ser menor de edad

Aunque su fichaje por el Real Madrid aún no es oficial, es un secreto a voces que JJ Gabriel vestirá de blanco a partir del próximo mes de enero. Él mismo ha confirmado a través de sus redes sociales que deja la cantera del Manchester United, sin comunicárselo previamente de forma oficial al club británico, donde no ha sentado nada bien la forma de proceder del talentoso futbolista de solo 16 años, que también era pretendido por el FC Barcelona, el PSG o el Bayern Múnich.

"Hicimos todo, absolutamente todo, para retener a JJ Gabriel. No olvidemos que JJ es un chico muy joven y que hay mucha atención mediática a su alrededor. Nuestra principal preocupación es su bienestar", afirmó Omar Berrada, CEO del los 'reds devils', en Sky Sports, donde lanzó un contundente mensaje al internacional sub 17 inglés: "Él y su familia han tomado la decisión de marcharse. Solo podemos desearle lo mejor. Queremos jugadores que quieran estar aquí, que sientan que estar en el Manchester United es un privilegio”.

El Manchester United reivindica su cantera: "Este es el mejor lugar para que crezca"

En este sentido, el dirigente de la entidad de Old Trafford defendió el trabajo realizado en sus escalafones inferiores para que JJ Gabriel pudiera evolucionar en estos últimos años y citó como ejemplos a Shea Lacey y Kobbie Mainoo, dos jóvenes perlas que despuntan en el primer equipo que ahora dirige Mauricio Pellegrino. “Hay que reconocer el mérito de la cantera y de las personas que llevan aquí muchos años, que le han ayudado en su desarrollo. Seguimos pensando que este es el mejor lugar para que continúe su carrera y crezca. Este club tiene una historia y una tradición muy ricas en el desarrollo de jóvenes futbolistas. No tenemos miedo de dar oportunidades a los jóvenes", recalcó.

Un fichaje que podría acabar en los tribunales

Según fuentes del club citadas por el referido medio, desde el Manchester United han tratado de contactar con el atacante londinense, pero no han recibido respuesta alguna. Un gesto que ha acrecentado su malestar, barajando incluso la posibilidad de acudir a los tribunales si encuentra irregularidades en su fichaje por el Real Madrid, como pudiera ser el hecho de haberse acercado al protagonista para propiciar su salida, según The Independent.

La ridícula indemnización que recibirán en Old Trafford: "Son cifras propias de los 90"

Además, en la prensa inglesa no entienden cómo la FIFA ha dado luz verde a la operación, al entender que no se incumple el Reglamento sobre el Estatuto de Transferencia de Jugadores en lo relativo a futbolistas de entre 16 y 18 años con pasaporte de la Unión Europea. Una maniobra que hará que el el Real Madrid apenas tenga que abonar una pequeña cantidad económica por derechos de formación.

JJ Gabriel, en un partido con el Manchester United. / Imago

"Como se muda a España en lugar de a otro club inglés, el United solo recibirá 350.000 libras (400.000 euros) en concepto de compensación por formación. Francamente, es una broma", señala al respecto The Sun.

Así, en el citado medio consideran que la cantidad referida es demasiado baja, después de haber pasado los siete últimos años en un Manchester United con el que no ha llegado a debutar de forma oficial, aunque sí se estrenó con los 'mayores' en la pasada pretemporada. "Hubo un tiempo en que nadie abandonaba Old Trafford: el United era el destino final de los jugadores. Ahora, una de sus mayores promesas se marcha al Real Madrid a cambio de una modesta indemnización. De alguna manera debería reconocerse la inversión realizada por el club que lo formó. El United proporcionó entrenamiento, instalaciones, formación y apoyo especializado y ha contribuido a convertir a un talentoso niño de diez años en un objeto de deseo del Real Madrid. Esa cifra de indemnización apenas roza la superficie. El sistema de compensación es otro problema. Mantener una academia cuesta millones de libras, pero la fórmula de compensación de la Premier League valora el desarrollo de un chico de entre 14 y 16 años en tan solo 80.000 libras al año. Son cifras propias de los 90", sentencian.