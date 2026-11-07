El Real Madrid gana al Barça y ata a JJ Gabriel: las cifras del fichaje de la perla inglesa

El delantero inglés elige al Real Madrid, quien podría hacerlo oficial en los próximos días tras alcanzar un acuerbo verbal y estar a la espera de solucionar los trámitesb burocráticos

JJ Gabriel es uno de los jóvenes futbolistas más prometedor del panorama europeo. Joseph Junior Andreou Gabriel, nacido en Enfield (Inglaterra), se ha criado en la cantera del Manchester United, donde ha destacado y ha recibido alguna que otra distinción, pero el pasado mes de septiembre pidió salir del club inglés ante la falta de oportunidades con el primer equipo, y eso que acaba de cumplir 16 años.

Las diferencias entre el club de Mánchester y el jugador y su familia lejos se arreglarse, se hicieron todavía mayores al ver que no era inscrito en la Champions League y que tan solo disputó nueve minutos en la pretemporada con Michael Carrick, lo que definitivamente les impulsó a buscar un cambio, a sabiendas que clubes como el Real Madrid y el FC Barcelona estaban deseosos de firmarlo.

Y el delantero ya ha decidido: quiere jugar en el Real Madrid. De hecho, según informa el diario Marca, el joven futbolista inglés ya está instalado en la capital española, una vez que ha logrado desvincularse del Manchester United. En Madrid aguarda la firma de su contrato con el conjunto blanco mientras se mantiene en forma con un entrenador personal, confiado en que pronto vestirá de blanco y comenzará a aparecer con el primer equipo.

El Manchester United intentó retenerlo a la desesperada con una oferta de renovación pero ya era tarde, el futbolista tenía decidido jugar en España. "Obviamente, Madrid. Mi sueño es ganar un Balón de Oro", ha confesado al diario Marca.

El Madrid gana la batalla al Barça

La voluntad del futbolista inglés ha sido clave pero también la propuesta económica presentado por el Real Madrid, la cual ha sido imposible de igualar por el Barcelona. Según apunta la prensa catalana, concretamente Sport, entre salario, primas y comisiones, el Real Madrid desembolsará 15 millones de euros por un futbolista que todavía no se ha probado en la elite.

Unas cifras que a las que el Barça no se podía permitir llegar, así como tampoco otros clubes como el Bayern de Múnich, también interesado. Cabe recordar además que no se trata de un traspaso, que eso son las exigencias del entorno del jugador, pues el United tan solo ingresaría una compensanción por formación que rondaría los 350.000 euros.

Los flecos del reglamento federativo

Sin embargo, a efectos federativos todavía está ligado al equipo inglés, por lo que hay trámites que solucionar, algo que no será problema alguno, ya que en octubre cumplió los 16 años, aunque hay que cumplir lo establecido por la ley. El artículo 19 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores prohíbe, con carácter general, los traspasos internacionales de menores de 18 años, pero hay una excepción para los futbolistas de entre 16 y 18 años con nacionalidad comunitaria que se mueven dentro del ámbito europeo.

Un jugador con pasaporte de la Unión Europea pueda acogerse a esa excepción aunque proceda de una federación ajena a la Unión, de modo que el pasaporte irlandés (de donde es originario su padre) de JJ Gabriel será clave para desatascar su oficialidad por el Real Madrid.