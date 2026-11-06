Aguirre sabe la amenaza del Real Madrid antes de visitar Mestalla: "Mbappé tiene un uno contra uno indefendible"

Javier Aguirre prepara la visita del Real Madrid a Mestalla con Mbappé como una de sus grandes preocupaciones. El técnico del Valencia reconoce que el francés tiene un uno contra uno indefendible, pero no renuncia a dar la sorpresa y analiza las claves del partido, la situación de su plantilla y el papel de la afición

Javier Aguirre no esconde la dificultad del desafío que tiene por delante el Valencia. El Real Madrid visita Mestalla en una dinámica espectacular y con un arsenal ofensivo que obliga a extremar las precauciones. Entre todas sus amenazas, el técnico mexicano tiene especialmente identificado a Kylian Mbappé, cuya capacidad para superar a los defensores en el uno contra uno considera prácticamente imposible de frenar. "No lo voy a descubrir ahora. Tiene un uno contra uno indefendible", reconoció Aguirre durante su comparecencia ante los medios. Sin embargo, el entrenador no quiere que el respeto al delantero francés se convierta en temor. "Somos once, intentaremos que no esté cómodo Mbappé ni nadie", añadió, dejando claro que el plan deberá pasar por el esfuerzo colectivo para limitar las virtudes del conjunto madridista.

El entrenador valencianista afronta así uno de los grandes exámenes de su etapa en el banquillo che, con el objetivo de conseguir la primera victoria de la temporada en Mestalla. Para ello, no quiere que sus jugadores salgan condicionados por el nombre del rival. "No vamos a salir pensando que no podemos ganar ni dando por hecho que ellos son los favoritos. Vamos a pelear seguro", aseguró.

Aguirre recuerda sus victorias ante el Real Madrid y elogia a Mourinho

El técnico mexicano tiene motivos para confiar en sus posibilidades. A lo largo de su carrera ha conseguido derrotar al Real Madrid en cuatro ocasiones y espera que se cumpla el refrán que utilizó durante la rueda de prensa: "No hay quinto malo". Entre aquellos recuerdos guarda especialmente el 2-3 conseguido en el Santiago Bernabéu, un encuentro en el que, según explicó, su equipo apenas necesitó tres disparos a puerta para llevarse el triunfo.

Eso sí, también recordó la contundente respuesta del conjunto blanco unos meses después. "Es una anécdota bonita y divertida, aunque después nos vapulearon. Nos ganaron 0-5, se enojaron los cabr...", comentó entre risas. Aguirre insistió en que el Real Madrid merece el máximo respeto, tanto por la calidad de sus futbolistas como por su trayectoria y el momento que atraviesa. También tuvo palabras de reconocimiento para José Mourinho, al que definió como un entrenador "de primerísimo nivel".

Precisamente sobre el portugués volvió a pronunciarse cuando le preguntaron por sus declaraciones acerca del cansancio de la plantilla madridista. Mourinho había reconocido que le preocupaba enfrentarse a un Valencia más descansado. Aguirre considera que su homólogo es una persona sincera y no dudó en darle la razón en ese aspecto. "Es verdad que están más cansados. Es sincero de arriba abajo. Es valorable que alguien te diga las cosas como son", señaló. No obstante, recordó que el partido no lo juegan los entrenadores y que el Valencia tiene argumentos para competir. Cuando le preguntaron por el plan para superar al conjunto blanco, su respuesta fue contundente: "Haciendo un partido perfecto". Una exigencia que, a su juicio, implica cuidar muchos detalles y mantener la concentración durante los noventa minutos.

Un Mestalla que vuelva a dar miedo y la asignatura pendiente en casa

Aguirre también puso el foco en el papel que debe desempeñar la afición. El entrenador quiere recuperar esa atmósfera que tantas veces ha convertido Mestalla en un desplazamiento incómodo para los grandes equipos. "Me imagino Mestalla como siempre, como cuando venía de visita, que daba miedo, que decías: hoy va a ser una noche larga", explicó.

El mexicano pidió a sus futbolistas que correspondan al apoyo de la grada con energía, intensidad y ambición. No quiere ver un equipo apático, sino un Valencia que transmita desde el primer minuto que está dispuesto a pelear por los tres puntos. La victoria en casa sigue siendo una cuenta pendiente y el técnico recordó que ante el Athletic se les escapó el triunfo, mientras que frente al Villarreal perdieron el empate en los últimos segundos. Por eso, negó que sus jugadores se sientan más cómodos lejos de Mestalla. "Estamos cómodos jugando en casa. Hace falta hacer un partido perfecto", afirmó. También reconoció que los momentos posteriores a un gol, tanto a favor como en contra, son especialmente delicados por la euforia o el golpe emocional que generan. En ese sentido, admitió que debe intervenir desde el banquillo para ayudar a sus futbolistas a gestionar mejor esas situaciones: "Si yo como entrenador puedo hacer algo más, si pegar un grito, no irme con la emoción como los jugadores".

Sobre la identidad futbolística del equipo, Aguirre rechazó que exista un sello propio que pueda definirse al margen de los jugadores disponibles. "El sello no existe. Es el club, depende de los jugadores que tengas", explicó. También respondió con cierta ironía cuando le preguntaron por las etiquetas que le atribuye el entorno: "El entorno, ¿qué es el entorno? ¿Es usted?". El entrenador insistió en que la prioridad es sacar al Valencia de una situación que, a su juicio, no corresponde a la historia de la entidad. "Eso se hace ganando", sentenció.

Sadiq está disponible y Aguirre aprieta a Sato

La rueda de prensa también dejó varias pistas sobre los futbolistas de la plantilla. Uno de los nombres propios fue Umar Sadiq, al que Aguirre describió con una mezcla de cariño y humor. "Caótico es un eufemismo. Es un personaje", dijo sobre el delantero nigeriano, al que definió como un chico de buen corazón, bondadoso y generoso. El técnico destacó que es un futbolista especial por su físico, su forma de jugar y su talento, pero quiso despejar cualquier duda sobre su estado: "Viene sano para jugar".

También se refirió a Ryunosuke Sato, al que le pide un paso adelante para ganarse más minutos. Aguirre considera que tiene mucha calidad con el balón, pero quiere que muestre esa misma personalidad cuando el equipo no tiene la posesión. "Le exijo que compita mejor. Es un muy buen jugador con la pelota, pero sin la pelota le veo sin tanta agresividad", explicó. El mexicano reconoció que está mejorando y valoró el esfuerzo que hace para estar con el equipo, incluso después de no jugar contra Venezuela. Su oportunidad, aseguró, terminará llegando. Otro de los nombres sobre los que fue preguntado fue Aarón Mayol. Aguirre se mostró especialmente optimista con su futuro y destacó tanto su talento como sus condiciones físicas. "Es un jugador de grandes ligas y de selección nacional. Tiene muchos números para jugar", afirmó, convencido de que puede dar muchas alegrías al Valencia y al fútbol en general. En cuanto a Hugo Duro, el entrenador confirmó que ya ha mantenido una conversación con él después de que haya perdido protagonismo en el equipo. No quiso revelar el contenido de ese diálogo, pero sí aseguró que lo ve bien anímicamente. "Es un jugador nuestro y hay que utilizar a todos. Tenemos que estar todos vivos, con ganas de jugar. Está ahí", comentó.

Danjuma, mejor como delantero y las explicaciones sobre el VAR

Aguirre también dejó clara su preferencia sobre la posición de Arnaut Danjuma. Aunque reconoció que el neerlandés puede rendir tanto en la banda como en punta, considera que su velocidad y verticalidad pueden resultar más útiles cerca del área. "Me gusta en punta por su verticalidad", explicó. No obstante, destacó que por fuera también puede marcar diferencias gracias a su rapidez y capacidad para encarar en el uno contra uno. "Es un futbolista con mucho nivel y en cualquiera de las tres posiciones puede rendir", añadió.

La comparecencia abordó igualmente la acción de Dani Raba ante el Elche, en la que el futbolista recibió un golpe en el cuello que no fue revisado. El técnico evitó entrar en una crítica directa al colectivo arbitral y defendió la dificultad de valorar determinadas jugadas desde fuera del terreno de juego. "Es muy difícil saber si hay contacto, si está fingiendo, si hay mano", señaló. Aguirre recordó que los colegiados cuentan con una herramienta adicional y que, si desde el VAR consideran que no existe una acción punible, poco más puede decir. Tampoco quiso pronunciarse sobre las declaraciones de Mourinho acerca de los árbitros después del encuentro frente al Atlético de Madrid, tras el que el Real Madrid encadenó siete victorias consecutivas. "No te voy a contestar a eso, hijo. Pregunta otra cosa, aprovecha", respondió al periodista. En relación con la situación física de Kayne Van Oevelen, Aguirre transmitió tranquilidad. Aunque inicialmente parecía que podía tratarse de un problema más importante, el técnico explicó que no se apreciaron edemas ni esguinces y que, después de recibir tratamiento con crioterapia y antiinflamatorios, el futbolista está disponible para jugar.

Aguirre explica el interés del nuevo accionista por los datos del Valencia

La actualidad institucional también tuvo su espacio en la rueda de prensa. Preguntado por el nuevo accionista y sus intenciones, Aguirre explicó que había tenido conocimiento de la visita de una persona estadounidense vinculada al grupo KKR, que mantuvo una reunión con Braulio y estuvo presente tanto en el partido del equipo femenino como en el encuentro ante el Elche. El entrenador aseguró que no había tenido contacto directo con ellos, pero sí explicó qué tipo de información están solicitando al club. "Son gente a la que le gustan mucho los datos, quieren saber cosas de aspectos del juego, de parámetros físicos. Quieren datos, datos", comentó. Según añadió, esa información ya ha sido trasladada.

Antes de centrarse en el partido, Aguirre quiso comenzar su comparecencia con un recuerdo para Jesús de Miguel, delantero del Tenerife fallecido esta semana. El técnico trasladó sus condolencias a sus seres queridos y al club canario, y también tuvo presente a Owono, que atraviesa un momento especialmente complicado tras lo sucedido. "Estas pérdidas nos duelen a todos los que formamos parte de este deporte. He vivido situaciones similares con compañeros y jugadores, y son heridas que nunca cierran. Solo queda rezar por su descanso eterno", expresó. Sobre la petición del sindicato de futbolistas de suspender la jornada, Aguirre reconoció que es una cuestión difícil de valorar. Entiende que el calendario está muy apretado y que no resulta sencillo encontrar fechas para recolocar los encuentros, aunque evitó posicionarse a favor o en contra de que se dispute la jornada. "No sabría decir si está bien o mal que juguemos. Cada uno lleva el luto como puede, pero es algo que nos duele a todos", explicó.

Por último, el técnico dejó una respuesta con la que resumió el respeto que le merece el potencial del Real Madrid. Cuando le plantearon que podía elegir a un futbolista del conjunto blanco para dejarlo fuera del encuentro, no quiso señalar a una sola estrella. "No tengo el poder. Quitaría los once", contestó. Una manera de reconocer que el peligro del rival va mucho más allá de Mbappé, aunque el francés sea, a sus ojos, uno de los futbolistas más difíciles de defender del mundo.