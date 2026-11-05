Resultados y clasificación de Europa League en la jornada 4 tras el tropiezo de la Real Sociedad y del Celta

La cuarta jornada de la Europa League deja movimientos importantes en la clasificación, con Benfica, Bournemouth y Ferencváros al frente. La Real Sociedad y el Celta no pudieron ganar y ven cómo se complican sus aspiraciones europeas

La cuarta jornada de la fase liga de la Europa League ha dejado una noche cargada de goles, sorpresas y movimientos importantes en la clasificación. La Real Sociedad no pudo pasar del empate ante el Olympique de Lyon (1-1), mientras que el Celta cayó en Balaídos frente al Union Saint-Gilloise (1-2). Además, el Milan sufrió una nueva derrota, el Bournemouth mantuvo su pleno de victorias y la Juventus salió reforzada de su visita a Países Bajos.

La jornada del jueves contó con 17 encuentros y dejó a varios equipos en una situación delicada cuando se alcanza el ecuador de esta primera fase.

Todos los resultados de la jornada 4 de la Europa League

La primera tanda de partidos dejó varios resultados destacados. El Ferencváros asaltó San Siro y derrotó al Milan por 0-2, con un doblete de Joseph, para prolongar su excelente comienzo europeo. También cumplió el Bournemouth, que remontó ante el Sparta de Praga (1-3) después de empezar perdiendo. Adams, Evanilson y Rayan firmaron los goles ingleses. El Crystal Palace tuvo que esperar hasta el tiempo añadido para evitar la derrota frente al Hoffenheim. Prass adelantó a los alemanes en el minuto 7 y Kamada estableció el definitivo 1-1 en el descuento. Por su parte, el Viktoria Plzen se llevó los tres puntos de Noruega ante el Lillestrom (0-1), gracias al tanto de Adu. También hubo victoria del N.E.C. Nijmegen frente al Omonia (3-1), en un encuentro en el que los chipriotas se adelantaron por medio de Diony, pero Linssen, con un doblete, y Bischoff dieron la vuelta al marcador. El Levski Sofía se impuso por la mínima al Jagiellonia (1-0), mientras que el Anderlecht superó con autoridad al Salzburgo (2-0). En Anoeta, la Real Sociedad tampoco pudo aprovechar su oportunidad. Óskarsson adelantó a los donostiarras, pero Tolisso puso el empate en la segunda mitad para el Lyon (1-1), dejando a los de Matarazzo con un punto que sabe a poco.

La segunda tanda de encuentros también dejó resultados importantes. La Juventus consiguió una victoria de peso en el campo del AZ Alkmaar (0-2), mientras que el Celtic protagonizó uno de los partidos más emocionantes de la noche al imponerse al Besiktas por 3-2. Duran fue decisivo con un doblete, incluido el tanto de la victoria en el minuto 87. El Benfica también hizo los deberes ante el Lech Poznan (3-1), mientras que el Dinamo Zagreb se llevó los tres puntos de Sunderland (0-2), con dos tantos en la primera mitad. El Celje, por su parte, sorprendió al Sturm Graz y ganó por 2-3.

En el apartado español, el Celta sufrió una derrota dolorosa en Balaídos. El equipo de Claudio Giráldez se adelantó ante el Union Saint-Gilloise, pero el conjunto belga remontó para llevarse la victoria por 1-2. Tampoco pudo sumar el Bayer Leverkusen, que cayó en casa ante el Olympique de Marsella (0-1). Completaron la jornada el empate entre Torreense y Ararat-Armenia (1-1) y la victoria del OFI Creta frente al Hapoel Beer-Sheva (0-1).

Benfica, Bournemouth y Ferencváros marcan el ritmo

Con cuatro jornadas disputadas, Benfica, Bournemouth y Ferencváros se mantienen en lo más alto con pleno de victorias y 12 puntos. La Juventus y el Union Saint-Gilloise también han dado un salto importante y alcanzan los diez puntos, mientras que Olympiacos y Bayer Leverkusen se mantienen en la zona alta.

El Besiktas conserva una plaza entre los ocho primeros pese a su derrota frente al Celtic. La pelea por el acceso directo a octavos empieza a apretarse y cada tropiezo puede tener consecuencias importantes en las cuatro jornadas que todavía quedan por disputarse.

La situación de los dos representantes españoles es muy diferente, aunque ninguno pudo celebrar una victoria este jueves. La Real Sociedad se queda con cinco puntos y ocupa la 19.ª posición, por lo que continúa dentro de los puestos que dan acceso a las eliminatorias de play off. Sin embargo, el empate ante el Lyon le impide acercarse al top 8, que sigue siendo el objetivo de Pellegrino Matarazzo. El Celta, en cambio, se queda con tres puntos y cae hasta la zona baja de la clasificación. La derrota ante el Union Saint-Gilloise supone un frenazo para los de Giráldez, que tendrán que reaccionar en las próximas jornadas para no quedarse fuera de la siguiente ronda.

La Europa League no volverá hasta el 26 de noviembre, cuando se disputará la quinta jornada. Para entonces, tanto la Real Sociedad como el Celta necesitarán dar un paso adelante si quieren mantener vivas sus aspiraciones europeas.