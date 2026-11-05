Jorge Lorenzo, 39 años: "Lo dejé en 3º de la ESO. Mi padre y mi ex mánager decidieron conjuntamente que lo mejor era centrarme solamente en las carreras"

El ex piloto de MotoGP dijo que desde muy pequeño tuvo que hacer sacrificios para llegar a la élite y convertirse en triple campeón del mundo. Eso implicó dejar los estudios en la secundaria a pesar de que en España esa etapa es obligatoria hasta los 16 años

Jorge Lorenzo es uno de los mejores pilotos de MotoGP de la historia, habiendo ganado tres títulos mundiales. Un éxito con logró haciendo muchos sacrificios desde que era niño. Y es que el mallorquín, para llegar a la élite, tuvo que dejar los estudios en mitad de la secundaria ya que su entorno no veía compatibles el instituto con el deporte de alto nivel.

Jorge Lorenzo explicó que dejó los estudios en tercero de la ESO. Una decisión que tomaron por él su propio padre y su antiguo manager. "En Barcelona el primer año todavía seguía en el colegio. Lo dejé en 3º de la ESO, me faltaba un año para acabar la ESO. Y mi padre, con mi ex mánager, decidieron conjuntamente que lo mejor era centrarme solamente en las carreras, en las motos", dijo en una entrevista concedida al programa Mi casa es la tuya presentado por Bertín Osborne en el año 2017.

Unas decisión que tenía sus riesgos ya que Jorge Lorenzo, si quería seguir compitiendo, tenía que ganar en las categorías de promoción del motociclismo ya que el respaldo financiero que tenía no era el de otros pilotos. "En ese momento, o conseguía resultados o me iba a casa y se terminaba mi carrera. A veces estaba en Australia y el lunes tenía un examen, y estaba en la carrera antes de salir pendiente del examen de matemáticas o de ciencias".

Chicho Lorenzo, padre de Jorge Lorenzo, señaló en esa misma comparecencia que su hijo tenía cualidades para ser uno de los mejores pilotos de motociclismo y los estudios los podía retomar en el futuro en caso de no salir la apuesta bien. "Para estudiar siempre tienes tiempo, para estudiar a lo largo de la vida puedes estudiar siempre lo que tu quieras. Pero para correr en motos tienes unos años y lo que no podemos hacer es estar en una carrera y que estés pensando en el examen".

Jorge Lorenzo, centrado en los negocios

Una vez que se ha retirado, ahora con 39 años, Jorge Lorenzo está centrado en otros negocios ajenos al motor, como es la inversión inmobiliaria, aunque sigue ligado a MotoGP porque es comentarista en DAZN.

De hecho, el ex piloto ha comentado que lo que le interesa es la inversión en el ladrillo. "Ahora mi competición está con las inversiones, es mi competición. Por eso soy súper curioso también con eso, he trasladado el perfeccionismo al tema de inversiones y me puedes ver la mayoría del tiempo mirando vídeos de YouTube de ETFs, de Real Estate, de cómo gestionar tu dinero...".

Jorge Lorenzo ha manifestado que de haberlo sabido antes se hubiera metido en el negocio de la inversión inmobiliaria. "Siempre he dicho que si desde el primer céntimo al último que gané en mi carrera de MotoGP lo hubiese invertido en ladrillo bastante bien comprado sería la mejor decisión que hubiese hecho, pero ahora lo sé con 36 años".

El ex piloto de MotoGP ha asegurado que en ese sector es prácticamente imposible perder dinero si se hace las cosas mínimamente bien.