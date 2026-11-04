Acusan a Jorge Martín de trato de favor por parte de MotoGP y el madrileño confirma que estará en Qatar

El piloto de Aprilia correrá este fin de semana en el Circuito Internacional de Lusail si su dolor se lo permite

Jorge Martín se ilusionó con seguir vivo en el Mundial de MotoGP tras la suspensión de la carrera del Gran Premio de Australia. Y, pese a romperse el radio y la mano en Philip Island, se montó en la moto en Sepang el viernes e hizo la FP1, tras lo cual fue declarado apto para todo el fin de semana.

Sin embargo, muy pronto se dio cuenta de que no estaba en condiciones de rendir para, ni siquiera, el sprint y abortó su regreso. Se marchó hacia España el mismo sábado para intentar mejorar en casa.

Desde lejos vio cómo Marc Márquez rozaba el pleno y ponía una ventaja de más de una carrera sobre él con tres sólo por disputarse. El mayor de lo Márquez fue segundo en el Sprint y ganó el domingo en el Gran Premio de Malasia, por lo que sumó 35 de los 37 puntos posibles.

Marc Márquez tiene opciones matemáticas de salir este domingo campeón de Qatar. Sin embargo, Jorge Martín no quiere rendirse antes de tiempo y ya ha anunciado que viajará el jueves a Doha y que competirá desde el viernes en el Circuito Internacional de Lusail.

Martín intenta evitar el triunfo de Marc Márquez

Así lo confirma el piloto de San Sebastián de los Reyes (Madrid) en una nota de prensa difundida por Aprilia, donde admite que "fue una pena no poder continuar con el fin de semana en Sepang", pero que "el mero hecho de tener la oportunidad de intentarlo ya fue un logro en sí mismo". Jorge Martín explica en la misma que volvió a España para "continuar con el tratamiento" que necesita para recuperarse, por lo que ahora toca ver "cómo responde el cuerpo, empezar a trabajar y ver hasta dónde podemos llegar" en Qatar.

El anuncio del español de que tratará de agotar sus opciones para ser campeón del mundo de MotoGP llegan cuando la calificación de 'apto' en Malasia ha sido interpretada como un trato de favor por parte de los organizadores del campeonato para tratar de mantener la emoción hasta el final.

Melandri cree que MotoGP favorece al madrileño

Así lo afirma el expiloto Marco Melandri, quien habla en el pódcast Chiacchiere da Box y asegura que no hubo homogeneidad y sí favoritismo hacia el piloto de Aprilia por parte de los servicios médicos. "Yo tenía razón. Te lo dije. Martín estaba bien para intentarlo, pero no podía ser. Lo que no tiene sentido es que le den el ‘fit’ a un piloto con el brazo roto y se lo denieguen a Raúl Fernández por un dedo roto hace tres semanas. Quien juzga a los pilotos no está siendo coherente o actúa con favoritismos por el Mundial", señala el italiano.

Melandri, en este sentido, explicó lo que Aprilia trató de hacer con Martín, aunque al final ni eso pudo hacer que se subiera a la moto con garantías. Una rotura es una rotura. "La única manera de intentar correr lesionado es mediante infiltraciones locales anestésicas debajo de la piel. Te duermen la zona dolorida para que aguantes el manillar, pero nada más. Todo lo demás son cuentos", desvela el expiloto. Eso significa que lo que vieron en Aprilia es que, de haber corrido, la lesión podría haber ido a peor y, por eso, prefirieron darle seis días más de descanso a Jorge Martín y 'rezar' para que Marc Márquez tuviera un mal fin de semana, algo que no sucedió.