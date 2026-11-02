Pedro Acosta a Marc Márquez: "¿Pero la pelea no era contigo?"

El piloto de KTM acabó en segunda posición, justo por detrás del de Ducati con el que mantiene una excelente relación. Es por ello que no dudó en bromear por las órdenes de equipo y por el roque que tuvieron las dos Aprilia de Marco Bezzecchi y Ai Ogura

Pedro Acosta apunta a ser la próxima temporada el gran rival de Marc Márquez, quien está a punto de ganar el mundial de pilotos de MotoGP 2026, ya que el murciano se unirá a Ducati y compartirá equipo oficial con el catalán. Pero ahora mismo está en KTM e intenta conseguir los mejores resultados posibles mientras ve la lucha por el mundial desde la barrera lo cual no le impide bromear con Marc Márquez, y de paso demostrar que su relación es muy buena, sobre las órdenes de equipo de las que tanto se han hablado durante el Gran Premio de Malasia de MotoGP.

Pedro Acosta acabó en la segunda posición en el Gran Premio de Malasia de MotoGP, justo por detrás de Marc Márquez con el que bromeó antes de subir al podio después de ver cómo Ai Ogura y Marco Bezzecchi, uno de los pilotos que le puede quitar el campeonato del mundo, ambos de Aprilia se tocaron durante la carrera.

Pedro Acosta, al ver las imágenes del toque que hizo que la moto de Ai Ogura perdiera alguna pieza, le preguntó a Marc Márquez. "¿Pero la pelea no era contigo? ¿O entre ellos dos?".

No hay que olvidar que Aprilia no ha negado que vaya a facilitar órdenes de equipo en esta recta final de temporada para intentar así que Jorge Martín o Marco Bezzecchi le ganen el mundial de pilotos de MotoGP a un Marc Márquez que no va a tener ninguna ayuda de sus compañeros de Ducati tal y como manifestó Fabio Di Giannantonio.

Pedro Acosta analiza el Gran Premio de Malasia de MotoGP

Pedro Acosta, posteriormente, atendió a DAZN y explicó que tuvo dificultades para adelantar a Álex Márquez, que terminó tercero en la carrera, lo cual le impidió tener alguna opción de poder luchar con un Marc Márquez que era inalcanzable para él y para su KTM. "Al final es un poco frustrante perder tantas vueltas detrás de alguien porque nos falta velocidad. Tenemos que estar contentos con lo que hay. Creo que hemos sacado el máximo de lo que teníamos".

El murciano se mostró bastante contento por el segundo puesto logrado en el Gran Premio de Malasia de MotoGP debido a que no estaba teniendo las mejores sensaciones posibles con su KTM, sobre todo en la rueda delantera. "Llevamos todo el fin de semana sufriendo con el feeling de delante y la carrera ha sido otra sesión más en la que hemos sufrido. Tenemos que estar contentos con el podio".

Pedro Acosta terminó diciendo que debe estar feliz. "Dentro de todo lo malo que siempre hay... por desgracia nos pagan para quejarnos, lo digo siempre. Tenemos que estar contentos porque hemos hecho un buen fin de semana".

Pedro Acosta, de 22 años, va a dejar KTM porque el murciano se ha cansado de que la marca austriaca le dé una moto competitiva para ganar el mundial de MotoGP. Es por ello por lo que no renovó y no dudó en fichar por Ducati de cara a la próxima temporada.