Getafe - Sevilla en directo: resultado del partido de hoy de la LaLiga EA Sports

El conjunto nervionense, instalado en zona europea, quiere hurgar en la herida de un cuadro azulón que se encuentra en puestos de descenso, en lo que será el regreso de Luis García Plaza y Juan Iglesias a la que fue su casa

¡Arrancamos con la previa de este Getafe - Sevilla! A las 14:00 horas comenzará a rodar el balón sobre el césped del Coliseum, en cuyas aguas revueltas buscará pesar el equipo dirigido por Luis García Plaza, que busca una segunda victoria consecutiva en LaLiga que le asiente en los puestos europeos. Enfrente, el cuadro azulón necesita urgentemente acabar con su crisis para salir del descenso, pero ojo porque en su estadio no ha perdido en LaLiga esta temporada.

Antes de que se conozcan las alineaciones oficiales de José Bordalás y Luis García Plaza, les dejamos toda la información sobre altas, bajas y onces probables de ambos equipos.

Como no puede ser de otro modo, las víctimas del trágico accidente ferroviario sucedido esta semana en Toledo, en la vía que conecta Sevilla con Madrid, serán recordadas en los prolegómenos del encuentro.

Ya está todo listo en el vestuario del Getafe, que afrontará el encuentro con la baja por sanción de Mario Martín, expulsado ante el Athletic, y de Mojica por acumulación de tarjetas. Tampoco estarán los lesionados Juanmi, Christantus Uche y Zaid Romero, pero recupera a Djené , que no pudo jugar en San Mamés por sanción, y a Orel Mangala.

Luis García Plaza cuenta con las únicas bajas por lesión del central brasileño Marcao y del extremo canterano Miguel Sierra , aunque hay varios novedades en la convocatoria con respecto al encuentro de Copa del Rey frente al Sporting de Hortaleza. Así, vuelven Kike Salas, Suazo, Agoumé y Lucas Stassin .

Luis García Plaza 'se mosquea' en la rueda de prensa del Getafe - Sevilla: "No me gusta nada esto, lo digo en serio, el halago debilita"

"El halago debilita y llevamos toda la rueda de prensa con halagos. No me gusta ¡No me gusta nada!", advirtió el entrenador del Sevilla FC en la previa del encuentro de este domingo, que afronta con cero confianzas, elogiando a su rival: "Que el Getafe es un equipo defensivo lo dices tú, no yo, que quede claro. Yo creo que el Getafe de Pepe de defensivo tiene poco. Otra cosa es que juegue más directo, más vertical, pero juega en campo contrario, presiona arriba... Más bien es un estilo físico, eso sí, es muy físico".

Se barajaba la opción de que el técnico sevillista reforzar el centro del campo con la entrada de Kochorashvili o Guridi, pero en su lugar ha optado por repetir el mismo once que se impuso a Osasuna la pasada jornada, con Isaac Romero y Stassin en punta, dando continuidad también a Ejuke en la derecha, en lugar de Rubén Vargas.

Dani Carvajal se asienta en el once liguero del Getafe, donde solo repite Boselli con respecto al sufrido pase en Copa del Rey ante la Lebrijana. En punta regresa Ünal tras varios partidos.

Los jugadores del Sevilla ya se encuentran en el Coliseum, donde buscarán su sexta victoria de la temporada en LaLiga.

Después de tres jornadas sin vencer (un empate y dos derrotas), el cuadro de Nervión retomó la senda de la victoria ante Osasuna (2-0) para con consolidarse en la sexta plaza con 17 puntos. Una posición europea en la que seguirá estando pase lo que pase en el Coliseum, aunque si gana podría adelantar de forma momentánea a la Real Sociedad y seguir a tres puntos del cuarto, el Real Betis.

"Vamos a todos los campos con nuestra personalidad y jugar como queremos jugar. Aquí siempre es difícil ganar, así que hay que ir con el mismo hambre y ojalá que estemos acertados", aseguró en los medios oficiales del club.

Luis García Plaza se reencontrará con el equipo al que dirigió desde el verano de 2011 hasta su destitución en marzo de 2014, mientras que Juan Iglesias vuelve por primera vez a la que fue su casa durante siete temporadas, hasta que este pasado verano firmó por el club sevillista. En el bando contrario, también será un choque especial para Nemanja Gudelj, ex capitán del Sevilla, consolidado en el once del Getafe, donde es un peso pesado el también ex nervionense David Soria.

La falta de gol es uno de los problemas que arrastra el conjunto azulón, que apenas ha marcado cinco tantos en diez jornadas. Sin embargo, en el Coliseum todavía no conoce la derrota esta temporada. Dos victorias y tres empates sostienen al Getafe, que lejos de su estadio ha mostrado una versión mucho más vulnerable.

¡Jugadores en túnel de vestuarios! Hemos visto un amistoso saludo entre Fran González, meta suplente del Sevilla, y Dani Carvajal, con quien coincidió en el Real Madrid.

Se guarda un minuto de silencio por las víctimas del trágico accidente ferroviario sucedido esta semana en la provincia de Toledo, en la vía que conecta Sevilla y Madrid.

¡El Getafe pide penalti nada más comenzar! Balón largo que pelea Satriano, que se quejaba de un derribo en la pelea con Juan Iglesias. No hubo nada, pero el cuadro azulón ya ha dejado clara sus intenciones: fútbol directo desde el minuto uno. Tres pelotazos y tres despejes de la zaga sevillista.

¡Fueraaaaa! La primera para el Getafe: centro desde la izquierda de Terrats y el cabezazo de Boselli se marcha rozando el larguero. Todo viene de una falta en la que Carvajal cambió el juego de banda para tratar de sorprender.

Ha salido muy intenso el Getafe, con ganas de lavar su imagen. De momento, mucho más metido que un Sevilla que no logra tener el balón ni superar la presión rival, sin pasar apenas de la línea de mediocampo. Acorralado.

¡Fuera de juego en el primer acercamiento sevillista! Por poco, Félix estaba adelantado en el momento del pase de Isaac Romero. La jugada acabó con un centro del luso y el despeje de la zaga local, Estaba invalidada, pero ha sido la primera vez que los de García Plaza se sienten cómodos tocando en campo rival.

Busca el Sevilla bajar las revoluciones al partido, tocando con paciencia para evitar unos duelos en los que el Getafe se está mostrando superior. Pero no encuentran los nervionenses el modo de asustar a David Soria.

¡Se queja Enes Ünal de un choque con Juan Iglesias! La amistad, lógicamente, queda fuera del campo y saltan chispas entre ambos. El árbitro no vio nada.

¡GOOOOOOOOL DEL SEVILLA! Cabezazo inapelable de Kike Salas al fondo de la red tras el lanzamiento de Félix Correia en un córner provocado por Ejuke y que protestó el Getafe. Se le fue la marca a Gudelj en el primer palo y el cuadro de Nervión marca en su primera ocasión.

¡Lo intenta Stassin! Buena maniobra del belga, que se dio la vuelta y se sacó un disparo cruzado desde fuera del área que se fue desviado.

¡Cae en el área Isaac Romero! Se lo quita de encima Carvajal cuando se iba a poner en juego el balón en una falta lateral. Por eso se va a salvar el lateral azulón, porque no había sacado aún Félix. Se repite la falta.

¡No pudo armar el disparo Stassin en el área! Recibió un buen pase de Ejuke, pero no pudo zafarse de dos defensores. La acción vino precedida de otra falta de Gudelj, muy duro en sus acciones, en la que el colegiado aplicó la ley de la ventaja.

El Getafe ha acusado el gol, pero cuando Terrats agarra el balón y busca a sus compañeros da sensación de peligro. El Sevilla trata de tocar y lanzar 'picotazos', pero en el último se pitó falta de Stassin sobre Boselli tras el centro de Ejuke.

¡No llega por poco Fofana! Otra llegada por banda diestra, ahora con un centro de Juan Iglesias, y el francés no alcanza a cazar el balón tras el intento de remate acrobático de Stassin.

¡La ha tenido el Sevillaaaa! Era clarísima, pero no estuvo acertado ninguno de sus participantes. Tardó en controlar Félix, la toca para Ejuke, que tampoco está fino, y David Soria se le echa encima a Stassin, que tampoco logra controlar

¡¡Finaaall de la primera mitad en el Coliseum! Se marcha el Sevilla por delante en el marcador gracias al tanto de Kike Salas. Aunque empezó intenso el Getafe, el gol le afectó y los de García Plaza han rondado el segundo en alguna ocasión. Sin ir más lejos, en el último segundo, con una falta botada por Suazo que despejó Soria, sin poder dirigir bien Félix su remate en el rechace.

¡ARRANCAAAA LA SEGUNDA MITAD EN EL COLISEUM! El Sevilla tiene 45 minutos por delante para tratar de amarrar un triunfo que sería muy valioso.

La mala noticia en el Sevilla es la lesión de Isaac Romero, pendiente de pruebas para conocer el alcance de la misma.

¡Muy desviado el disparo de Ejuke! Se animó tras una acción personal, pero se precipitó con un chut que tenía pocas opciones de crear peligro real y pide disculpas a sus compañeros.

Tras regresar a la senda de la victoria en LaLiga ante Osasuna, después de tres jornadas consecutivas sin vencer, el Sevilla FC buscará pescar en el río revuelto del Getafe, que se encuentra en puestos de descenso y llega a la cita en medio de un enrarecido ambiente por las críticas del técnico, José Bordalás, a la confección de la plantilla, poniendo de manifiesto su falta de capacidad para hacer frente a tres competiciones, tras salir goleados tanto en su último choque de la Conference League como la pasada jornada frente al Athletic.

Así llega el Sevilla FC

El Sevilla de Luis García Plaza, que se reencontrará con el equipo al que dirigió desde el verano de 2011 hasta su destitución en marzo de 2014, llega al Coliseum crecido, pero con los pies en el suelo. El objetivo de los nervionenses, en los que uno de sus fijos en el once, el lateral Juan Iglesias, también vuelve a la que fue su casa durante siete temporadas, es refrendar las buenas sensaciones que está dando con un gran inicio de temporada que les ha situado sextos con 17 puntos.

Tras superar el jueves con un solvente 0-3 y una alineación con habituales suplentes el trámite de la Copa del Rey ante el modesto Sporting de Hortaleza, el equipo blanquirrojo disfruta de un buen momento. Sólo lleva tres derrotas y todas ante los 'grandes' (Atlético de Madrid y Barcelona en casa, y Real Madrid fuera), pero en Nervión todos son conscientes de que que no lo tendrán fácil en el Coliseum.

García Plaza ha elogiado a Bordalás, a su homólogo en el banquillo azulón, de quien ha recordado que es el entrenador con más partidos en la historia del Getafe y ha dicho que, aunque él es el segundo, no le llega "ni a la altura del betún" al alicantino, dejando claro que no se fía ni un ápice de la situación de crisis del conjunto del sur de Madrid. Solo cuenta con las únicas bajas por lesión del central brasileño Marcao y del extremo canterano Miguel Sierra.

Así llega el Getafe

Por su parte, el Getafe acude a a la citaq inmerso en una crisis de resultados y necesitado de una reacción que aleje las dudas sobre su rendimiento. La contundentes derrotas frente al Lugano en la Conference League (2-5) y el Athletic (4-0) en Liga y las dificultades para eliminar a la Lebrijana en la Copa del Rey (2-3), un rival seis categorías por debajo, han agravado la situación del cuadro azulón, que acumula cinco jornadas sin ganar y apenas ha sumado nueve puntos en los diez primeros partidos de Liga.

El tropiezo en San Mamés provocó una de las reflexiones más duras de Bordalás desde su regreso al banquillo del conjunto madrileño. El técnico aseguró que su equipo tocó fondo" después de un partido marcado por la expulsión de Mario Martín, la sexta que sufre el Getafe esta temporada entre todas las competiciones.

La falta de gol es otro de los problemas que arrastra el conjunto azulón, que apenas ha marcado cinco tantos en diez jornadas y presenta uno de los registros ofensivos más pobres del campeonato. Eso sí, su situación contrasta con su rendimiento en el Coliseum, donde todavía no conoce la derrota esta temporada. Dos victorias y tres empates sostienen al Getafe, que lejos de su estadio ha mostrado una versión mucho más vulnerable y que intentará prolongar su resistencia como local frente al Sevilla.

Bordalás afrontará el encuentro con la baja por sanción de Mario Martín, expulsado ante el Athletic, y de Mojica por acumulación de tarjetas. Tampoco estarán los lesionados Juanmi, Christantus Uche y Zaid Romero, pero recupera a Djené, que no pudo jugar en San Mamés por sanción, y a Orel Mangala. También estará disponible Dani Carvajal, que continúa recuperando el ritmo competitivo.