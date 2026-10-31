Múltiples cambios en la convocatoria del Sevilla para Getafe: cuatro regresos, cinco descartes y las mismas dos bajas por lesión

La expedición sevillista regresó el viernes por la tarde de tierras madrileñas tras debutar en la Copa del Rey y regresa este mismo sábado para afrontar, a partir de las 14:00 horas de este domingo en el Coliseum de Getafe, el duelo de la jornada 11 en LaLiga EA Sports

La plantilla del Sevilla FC apenas ha estado 24 horas en la capital andaluza y sólo ha completado un entrenamiento, el de esta mañana en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, después de superar la Primera Ronda de la Copa del Rey ante el AD Sporting de Hortaleza (0-3) en la noche del pasado jueves y en la tarde de este sábado regresa a tierras madrileñas para visitar esta vez el siempre complicado feudo del Coliseum azulón ante el Getafe CF, en un duelo correspondiente a la jornada 11 en LaLiga EA Sports.

Vuelven Kike Salas, Suazo, Agoumé y Lucas Stassin tras quedarse en Sevilla el pasado jueves

Para este encuentro, las únicas novedades llegan desde el punto de vista extrictamente técnico, pues se mantienen las cononocidas ausencias por lesión de Miguel Sierra o Marcao Teixeira y Luis García Plaza sólo ha tenido que hacer el mero cambio de cromos que se podía augurar a simple vista: vuelven a la lista de citados los cuatro titulares habituales que se quedaron en tierra para el estreno copero: Kike Salas, Gabriel Suazo, Lucien Agoumé y Lucas Stassin. A cambio, se caen por decisión técnica varios futbolistas que tuvieron minutos en el Municipal El Val de Alcalá de Henares.

Se caen los tres canteranos debutantes y Nico Guillén; Fábio Cardoso vuelve al rincón de pensar

El central Iker Muñoz, el extremo Manuel Ángel Castillo y el delantero Ibra Sow, los tres nuevos debutantes, regresan a la actividad con el Sevilla Atlético de cara al partido de este domingo frente al Salern Puente Genil cordobés; al igual que el centrocampista Nico Guillén, que fue titular el jueves y que es la cabeza visible de esta nueva quinta de canteranos que aspiran a abrirse un sitio en el once de Luis García Plaza. Asimismo, el zaguero portugués Fábio Cardoso regresa a su ostracismo después de estrenarse este curso en el duelo ante el modesto Sporting de Hortaleza.

Tampoco han entrado en la lista para el Coliseum los numerosos futbolistas de la casa reclutados este sábado por un agradecido Luis García Plaza para poder completar el grupo, ya que los que más minutos jugaron el otro día sólo han aparecido en la primera parte del entrenamiento y luego se han retirado para seguir trabajando en el gimnasio junto a los recuperadores de la entidad.

La lista con los 24 convocados del Sevilla FC para visitar al Getafe CF en LaLiga

Así las cosas, la convocatoria al completo con los 24 futbolistas convocados por Luis García Plaza para el duelo entre Getafe CF y Sevilla FC está compuesta por los porteros Odysseas Vlachodimos, Fran González, Loren Lucchino; los defensas Juan Iglesias, José Ángel Carmona, Andrés Castrín, Kike Salas, Arouna Sangante, Gabriel Suazo y Julio Díaz; los centrocampistas Lucien Agoumé, Giorgi Kochorashvili, Youssouf Fofana, Jon Guridi, Manu Bueno, Peque Fernández, Alfon González, Chidera Ejuke, Rubén Vargas, Félix Correia, Isaac Romero, Lucas Stassin y Robbie Ure.