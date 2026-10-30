Alineaciones Betis - Málaga: alineaciones probables de Real Betis y Málaga CF en la jornada 11 de LaLiga EA Sports

El conjunto verdiblanco, con tres ausencias destacadas en la lista de Pellegrini, defiende su cuarta plaza ante el colista de Primera división, quien viaja a la vecina ciudad de Sevilla sin sus cinco futbolistas lesionados y con una importante duda para Funes

El Real Betis retoma la competición futbolera con un duelo andaluz ante el Málaga CF, en la jornada 11 de LaLiga EA Sports, que enfrenta en el Estadio de La Cartuja de Sevilla al equipo que cierra la privilegiada zona de Champions -cuarto, con 20 puntos- contra el colista de la tabla, que llega a tierras hispalenses sin conocer la victoria liguera aunque animados por el efecto copero.

El once del Betis

El Real Betis se ha encontrado sin esperarlo con una semana despejada de compromisos, después de que el partido de Copa del Rey que debía disputar el miércoles contra el CDA Navalcarnero fuese pospuesto al 12 de noviembre -en pleno parón de selecciones- debido al trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo). Así, tras regresar de Madrid sin jugar, Manuel Pellegrini ha podido preparar la visita liguera del Málaga CF a La Cartuja; un partido que adquiere máxima prioridad por ser el más inmediato pero que no evita las miradas indirectas hacia el duelo del próximo miércoles 4-N en tierras alemanas ante el Borussia de Dortmund, en la jornada 4 de la UEFA Champions League.

Los más afectados por la cancelación del duelo copero son Facundo Bernal, que debe cumplir aún tres de sus cuatro partidos de sanción, e Iker Losada, quien había entrado en su primera convocatoria en muchos meses y este viernes ha vuelto a ser descartado por decisión técnica. Ambos verán el partido ante el Málaga desde la grada, como también los lesionados Cucho Hernández y Junior Firpo. Así las cosas, las principales dudas del once se centran en decidir los turnos de rotación entre jugadores emparejados: Ez Abde -lleva seis partidos seguidos completando los 90'- o Rodrigo Riquelme; Isco Alarcón o Giovani Lo Celso; Pablo Fornals o Dani Ceballos... ¿minutos para Aitor Ruibal?

El resto de puestos del once verdiblanco se antojan bastante definidos debido a que ante el RC Celta de Vigo ya rotaron los dos laterales, por lo que cabe entender que volverán Héctor Bellerín y Fran García; así como Marc Bartra, para retomar la dupla de centrales que forma junto a Natan de Souza, con Marc Roca por delante como pivote. También se da por sentado que en punta estará Troy Parrott, después de que en Vigo actuase Nelson Deossa como '9'.

El once del Málaga

El Málaga CF ha tenido esta vez menos tiempo de descanso que el Real Betis, ya que su compromiso de Copa del Rey estaba fijado para la noche del martes -el día antes de la tragedia-. El choque ante el modesto Sporting de Alcázar CF era un arma de doble punta que lucía peligrosamente afilada con el 0-0 en el minuto 70'; pero un doblete de Chupete y un tanto de Dani Lorenzo brindaron a los costasoleños su primera victoria de una temporada que arrancó a mediados de agosto.

En LaLiga, los blanquiazules hacen agua. Colista con cinco puntos de 30 después de cinco empates y otras tantas derrotas, Juanfran Funes sigue buscando la manera de conseguir más solidez en un equipo que se muestra atrevido en ataque. Así, medita repetir una defensa de cinco con la que encadena dos citas sin perder (0-3 en Copa y 1-1 en Vitoria ante el Deportivo Alavés). Ante el Betis será la tercera salida seguida.

La principal incógnita es Ángel Recio, ausente en los últimos entrenamientos por un proceso vírico. Fernando Calero y Juan Berrocal serían las alternativas. Por su parte, los centrocampistas Pablo Martínez y Aarón Ochoa, así como los atacantes Joaquín Muñoz, Julen Lobete y Juan Cruz se lo pierden por lesión; dejando así toda la responsabilidad en futbolistas como David Larrubia, Dani Lorenzo o el propio 'Chupe'.

Alineaciones probables del Betis - Málaga

Real Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Dani Ceballos; Antony, Isco, Abde; y Parrott.

Málaga CF: Alfonso Herrero; Puga, Einar Galilea, Recio, Rafita, Aznou; Larrubia, Dani Lorenzo, Ramón Enríquez, Dotor; Larrubia, Dani Lorenzo; y Adrián Niño.