Revolución en el fútbol español: los árbitros hablarán después de los partidos a partir de ahora

El fútbol español da un nuevo paso en su apuesta por acercar el arbitraje a los aficionados; la medida se estrenará este mismo fin de semana después de varios meses de negociaciones y de una primera experiencia con los colegiados ante los micrófonos en la previa de los encuentros

Los árbitros serán entrevistados por la televisión después de los partidos a partir de ahora.Imago

Los árbitros de Primera y Segunda División también tendrán que dar explicaciones después del pitido final. LaLiga y el Comité Técnico de Árbitros (CTA) pondrán en marcha desde esta jornada una iniciativa que permitirá escuchar a los colegiados en las retransmisiones televisivas una vez terminados los partidos.

Se trata de una medida inédita en el fútbol español, que llega después de que esta temporada ya se introdujeran las entrevistas previas a los encuentros y que busca avanzar en transparencia y mejorar el producto audiovisual de la competición.

La iniciativa llevaba meses sobre la mesa y ha terminado de concretarse después de las conversaciones entre LaLiga, la Federación y el sindicato AESAF. El acuerdo contempla que los árbitros participen en las retransmisiones de las televisiones que tienen los derechos de la competición, aunque con ciertas limitaciones.

Un árbitro por operador y jornada

La novedad se estrenará este mismo fin de semana, coincidiendo con la undécima jornada de LaLiga. Según ha adelantado DAZN, tanto esta plataforma como Movistar+ podrán entrevistar a un colegiado después de los partidos, pero cada operador tendrá acceso únicamente a un árbitro por jornada. Es decir, hablarán dos árbitros cada fin de semana.

El primer encuentro donde se estrenará esta gran novedad será en el duelo previsto para mañana sábado entre el Levante y el Atlético de Madrid en el Ciudad de Levante. Ya el domingo, el siguiente en hacerlo será el encargado de dirigir el derbi vasco entre Athletic Club y Real Sociedad, que se disputará el domingo a las 21:00 horas en San Mamés. Una vez concluido el encuentro, el colegiado principal comparecerá ante los micrófonos para valorar el partido.

De esta forma, los aficionados podrán conocer de primera mano las impresiones de los protagonistas de las decisiones arbitrales, en un momento en el que las jugadas polémicas suelen concentrar buena parte del debate futbolístico.

Hasta ahora, los colegiados estaban completamente blindados y no atendían a los medios de comunicación después de los encuentros, por lo que se trata de toda una significativa revolución en la relación entre el arbitraje y los aficionados en las retransmisiones futbolísticas.

Un acuerdo económico de medio millón de euros

La medida forma parte de un acuerdo más amplio que se cerró a principios de temporada entre LaLiga, la Federación y AESAF. El objetivo es que los árbitros colaboren en las retransmisiones y contribuyan a mejorar la experiencia audiovisual de los espectadores, siguiendo una fórmula similar a la que ya se aplica con los clubes.

A cambio de esta participación, LaLiga destinará una bolsa de 500.000 euros en concepto de bonus audiovisual, que se repartirá entre los colegiados. Una compensación económica vinculada a su colaboración con las televisiones y al cumplimiento de una serie de condiciones.

El acuerdo establece que estas intervenciones deben estar orientadas a "mejorar el valor del producto audiovisual del fútbol español", pero también a "proteger y fomentar la buena imagen del arbitraje". Dos premisas que marcarán el desarrollo de esta nueva fórmula de comunicación.

Las entrevistas previas ya se estrenaron esta temporada

La comparecencia posterior será el siguiente paso de una iniciativa que comenzó a aplicarse desde el inicio de la presente campaña. Los árbitros ya atienden a las televisiones con derechos antes de los encuentros, una situación que hasta ahora no se había producido de manera habitual en el fútbol profesional español.

Uno de los ejemplos más recientes fue el de Martínez Munuera, que habló con DAZN en la previa del Clásico entre Barcelona y Real Madrid. En aquella intervención explicó cómo intentaba aislarse del ruido mediático para preparar un partido de máxima exigencia.