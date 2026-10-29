Marcos Llorente vuelve a la carga: "Qué pereza esta España"

El futbolista del Atlético de Madrid insiste en su reclamación de responsabilidades tras los accidentes de Adamuz y Urda y denuncia la polarización que, a su juicio, impide centrarse en lo verdaderamente importante

Marcos Llorente ha vuelto a alzar la voz tras la tragedia ferroviaria de Urda, en Toledo. El futbolista del Atlético de Madrid, que ya había señalado directamente a Óscar Puente después del accidente, ha publicado un nuevo mensaje en sus redes sociales en el que carga contra la división política y reivindica la necesidad de exigir responsabilidades sin que esa reclamación se interprete como un posicionamiento ideológico.

El internacional español ya había sido especialmente contundente con el ministro de Transportes tras conocerse el siniestro. En una primera publicación, le pidió que centrara sus esfuerzos en las obligaciones de su cargo: "Querido Óscar Puente, ¿no va siendo hora de que dejes de lado Twitter y te centres en el trabajo por el que te pagamos?".

Llorente también había criticado la actitud de algunos representantes políticos y reclamado mayor responsabilidad ante una tragedia con víctimas mortales. "Cuando hay vidas humanas en juego, lo mínimo que se le puede exigir a un ministro de Transportes es responsabilidad, seriedad, seguridad y respeto. Estamos hartos de políticos que parecen más preocupados por ganar discusiones en redes sociales como si fueran niños de 13 años que por responder a la altura de las responsabilidades que tienen".

Marcos Llorente pide dejar a un lado la batalla política

Ahora, el futbolista ha publicado una nueva reflexión con la que pretende cerrar el debate sobre sus palabras. "¿Politizar? ¿De verdad estamos tan enfermos con la política que ya no podemos ni exigir responsabilidades sin que nos etiqueten de un lado o de otro?", plantea al comienzo de su escrito.

Llorente critica que la discusión pública termine girando alrededor de las posiciones ideológicas en lugar de centrarse en lo sucedido. "Os pasáis el día peleándoos por políticos que ni os conocen, defendiendo lo indefendible simplemente porque lleva vuestro color político. Y así nos va. Parece que importa más quién tiene razón políticamente que lo que está pasando de verdad", sostiene.

El mensaje completo de Llorente

Con esto termino:

¿Politizar? ¿De verdad estamos tan enfermos con la política que ya no podemos ni exigir responsabilidades sin que nos etiqueten de un lado o de otro?

Os pasáis el día peleándoos por políticos que ni os conocen, defendiendo lo indefendible simplemente porque lleva vuestro color político. Y así nos va. Parece que importa más quién tiene razón políticamente que lo que está pasando de verdad.

¿Todavía no os habéis dado cuenta de que a mí la política ME LA SUDA? Podéis etiquetarme de lo que queráis, me entra por un oído y me sale por el otro, por no decir otra burrada. Yo, como ciudadano español, exijo que quien tenga una responsabilidad responda por ella. Así de sencillo.

Porque, cuando hablamos de más de 100 muertos en menos de nueve meses, lo mínimo que podemos exigir es que las cosas se hagan bien y que quien corresponda dé explicaciones y asuma las consecuencias, como ocurriría en cualquier ámbito de la vida. Porque lo que ha sucedido no es normal... lo del error humano no voy ni a comentarlo, ese es el nivel.

Y decir que exigir responsabilidades es faltar al respeto a las víctimas es confundirlo todo. El respeto a las víctimas no consiste en callarse. Consiste también en exigir, señalar los errores y luchar para que algo así no vuelva a ocurrir nunca. Mirar hacia otro lado no las honra...

Vosotros seguid peleándoos entre izquierdas y derechas como si os fuera la vida en ello. Mientras tanto, quienes pagamos las consecuencias somos nosotros y quienes deberían rendir cuentas siguen tan tranquilos.

Qué pereza esta España.