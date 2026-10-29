Copa del Rey 2026: horarios y dónde ver en TV  los partidos del jueves: Xerez - Cádiz, Lebrijana - Getafe, y cada uno de los encuentro de la primera ronda

Consulta los partidos de la primera ronda de la Copa del Rey del jueves 29 de octubre, con sus horarios y canales de televisión donde se podrá ver los encuentros

El jueves 29 de octubre se presenta con una jornada cargada de fútbol, la primera ronda de Copa del Rey continúa con una nueva tanda de encuentros en la que varios equipos de Primera División buscarán el pase a la siguiente ronda a domicilio frente a rivales de categorías muy inferiores. Un total de 14 encuentros entre los que protagonizan clubes de primera como el Getafe, Sevilla, Athletic Club, Osasuna y el Deportivo de A Coruña, a estos partidos se le suman los encuentros aplazados por el accidente de Ardu, entre ellos, el derbi gaditano entre el Xerez - Cádiz, en una jornada que los equipos de mayor entidad buscarán imponer su superioridad y evitar sorpresas que se suelen dar cada temporada en estas rondas tempranas de la competición.

Xerez CD-Cádiz CF, el gran partido de la jornada

El derbi gaditano será uno de los grandes atractivos de la jornada copera. Ambos conjuntos se enfrentarán este jueves a partir de las 21:00 horas en el estadio municipal de Chapín, en una cita que supone el reencuentro de ambos equipos en partido oficial después de 18 años. La rivalidad histórica entre las dos entidades y la cercanía entre ambas ciudades convierten esta eliminatoria en uno de los duelos más especiales de esta primera ronda.

El conjunto xerecista ejercerá como local y tratará de aprovechar el ambiente de Chapín para dar la sorpresa ante un rival que compite dos categorías por encima. El Cádiz, por su parte, buscará avanzar en la competición tras imponerse en casa al Ceuta, aunque tendrá que afrontar un encuentro muy especial y exigente por la rivalidad histórica entre ambos clubes, además de la importancia que supone un choque de esta magnitud para las dos aficiones.

Lebrijana - Getafe, una prueba para un Getafe en horas bajas

Uno de los duelos más destacados será el que enfrente a la UB Lebrijana con el Getafe. La localidad sevillana de Lebrija recibirá a un conjunto azulón que atraviesa una muy mala dinámica.

El Lebrijana - Getafe será uno de los encuentros destacados de este jueves, con el conjunto azulón obligado a reaccionar tras una semana complicada dentro del club. El equipo madrileño cayó por 2 - 5 ante el Lugano en la Conference League y, apenas unos días después, sufrió una contundente derrota a domicilio ante el Athletic Club en LaLiga.

A los malos resultados se suma el enfrentamiento público entre José Bordalás y Ángel Torres. En este contexto, la visita a Lebrija en la Copa del Rey se presenta como una oportunidad para recuperar sensaciones, aunque el Getafe tendrá que evitar cualquier exceso de confianza ante la UB Lebrijana. El conjunto sevillano tratará de aprovechar el momento de su rival para dar la sorpresa en una eliminatoria a partido único.

Sevilla, Athletic Club y Deportivo, protagonistas del jueves

La jornada copera también contará con la participación del Sevilla FC, que visitará al Sporting Hortaleza a las 21:00 horas, mientras que el Athletic Club se enfrentará al AE Prat a la misma hora. Otro de los encuentros destacados es el del Auriense contra el Deportivo de A Coruña, también programado para las 21:00 horas. Por su parte, el Osasuna visitará al Atlético Calatayud a las 19:00 horas y el Racing de Santander se medirá al Ribadesella a las 21:00 horas.

Horario de los partidos de Copa del Rey del jueves 29 de octubre

18:00 horas: CD Numancia - Real Oviedo

18:00 horas: Peña Sport FC - SD Huesca

19:00 horas: Lebrijana - Getafe.

19:00 horas: Atlético Calatayud - Osasuna.

19:00 horas: Atlético Baleares - Eldense.

19:00 horas: UD Sanse - Coria.

19:00 horas: Coruxo FC - Zamora CF

19:00 horas: UD Poblense - AD Ceuta FC

19:00 horas: San Sebastian de los Reyes - CD Coria

19:30 horas: Cieza - Granada CF

20:00 horas: Guijuelo - Sporting de Gijón.

20:00 horas: Conquense - Castellón.

20:00 horas: Covadonga - Valladolid.

20:00 horas: Laredo - Burgos.

20:00 horas: Varea - Andorra.

20:00 horas: Antequera - Águilas.

20:00 horas: Real Ávila - Unionistas de Salamanca.

20:30 horas: RS Gimnástica de Torrelavega - UD Ourense

21:00 horas: AE Prat - Athletic Club.

21:00 horas: Sporting Hortaleza-Sevilla.

21:00 horas: Ribadesella - Racing de Santander.

21:00 horas: Xerez CD - Cádiz CF

21:00 horas: Auriense - Deportivo de La Coruña.

Dónde ver por TV los partidos de Copa del Rey del jueves

Los partidos de la primera ronda de la Copa del Rey del jueves 29 de octubre se podrán seguir a través de diferentes canales de televisión y plataformas. Movistar Plus+ ofrecerá varios encuentros con equipos de Primera División, mientras que Teledeporte retransmitirá el duelo del Athletic Club.Por su parte, el derbi gaditano entre el Xerez CD y el Cádiz CF se emitirá en directo a través de FanPlay TV.

Por otra parte, el encuentro entre el CD Guijuelo - Sporting de Gijón será retransmitido por la televisión autonómica asturiana, TPA7. El resto de los partidos de la jornada no cuentan con una retransmisión oficial anunciada, por lo que no podrán seguirse en directo a través de una emisión confirmada.