David Soria explota tras la goleada del Athletic al Getafe: "El equipo es anticompetitivo"

David Soria alza la voz tras la dura derrota del Getafe ante el Athletic y una semana en la que el equipo ha encajado nueve goles en dos partidos. El guardameta hace autocrítica y reconoce la fragilidad del vestuario

El Getafe atraviesa uno de los momentos más delicados de la temporada y David Soria no quiso esconder la gravedad de la situación. Después de la derrota frente al Athletic Club, el guardameta azulón compareció ante los medios con un discurso contundente, marcado por la autocrítica y la preocupación por la imagen que está ofreciendo el equipo. Los nueve goles encajados en apenas dos encuentros han encendido todas las alarmas en el conjunto madrileño.

El portero fue especialmente duro al valorar el rendimiento colectivo y reconoció que el Getafe está lejos del nivel que exige la máxima categoría. "Estamos en un momento muy malo, en un momento en el que el equipo es anticompetitivo", aseguró, antes de señalar cuál considera que es la única salida para revertir la dinámica: elevar el rendimiento individual de todos los futbolistas. Las palabras de Soria reflejan la inquietud de un vestuario que necesita reaccionar cuanto antes. El guardameta no buscó excusas ni señaló únicamente a la defensa, sino que asumió su parte de responsabilidad en una situación que considera responsabilidad de toda la plantilla.

Nueve goles en dos partidos encienden las alarmas

La cifra resulta difícil de digerir para un equipo que necesita recuperar su solidez defensiva. El Getafe ha recibido nueve tantos en sus dos últimos compromisos, una estadística que evidencia los problemas que está encontrando para competir y que ha dejado tocado al grupo tanto en lo futbolístico como en lo anímico.

"Cuando encajas nueve goles en dos partidos significa que no hay nada bien, empezando por mí y terminando por el último compañero", reconoció el guardameta. Su mensaje fue directo: no basta con corregir pequeños detalles, sino que cada jugador debe dar un paso adelante para que el colectivo pueda recuperar su nivel. Pese a la contundencia de sus declaraciones, Soria quiso recordar que todavía hay margen para cambiar la situación. La temporada se encuentra en sus primeros meses y el Getafe necesita aprovechar ese tiempo para reaccionar antes de que la mala dinámica tenga consecuencias mayores. "Solo queda elevar el nivel personal para que el grupal suba y estamos en octubre. Nosotros vemos, estamos a tiempo, hay que empezar a apretar", afirmó.

Un vestuario tocado y sin margen para relajarse

Más allá de los resultados, el portero también puso el foco en el impacto psicológico que están teniendo las últimas derrotas. El equipo atraviesa un momento de fragilidad y la sucesión de goles encajados ha aumentado la presión sobre una plantilla que necesita recuperar la confianza. "Estamos jodidos, el Getafe encaja nueve goles en dos partidos, eso no lo he visto en la vida. Estamos mal todos. Psicológicamente tocados, frágiles. No te queda otra que apretar", explicó Soria.

El guardameta insistió en que la reacción debe comenzar desde el trabajo individual. A su juicio, ningún futbolista está ofreciendo ahora mismo su mejor versión, un problema que termina repercutiendo en el funcionamiento del conjunto y que los rivales están aprovechando para hacer daño. La contundencia del mensaje también supone una llamada de atención al vestuario. El Getafe necesita recuperar cuanto antes la competitividad que ha caracterizado al equipo en otras etapas y dejar atrás una racha que amenaza con instalar las dudas en el grupo.

Soria tampoco encuentra explicaciones en el rendimiento de Mario Martín

El portero también fue preguntado por Mario Martín, aunque reconoció que no había podido analizar su actuación con claridad en medio del mal momento colectivo. "No he conseguido verla, cuando todo va mal todo se ve en contra", respondió.

Una reflexión que resume el estado de ánimo del Getafe después de una semana especialmente dura. Con nueve goles recibidos en dos partidos, David Soria ha puesto palabras al malestar del equipo y ha señalado el camino que, en su opinión, deben seguir sus compañeros: asumir responsabilidades, recuperar el nivel individual y reaccionar antes de que sea demasiado tarde.